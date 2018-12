Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány napon belül már a második olyan kibertámadásra derült fény, ahol százmilliós nagyságrendben lophatták el hackerek a felhasználók adatait.","shortLead":"Néhány napon belül már a második olyan kibertámadásra derült fény, ahol százmilliós nagyságrendben lophatták el...","id":"20181204_Szazmillios_hackeles_a_Quoranal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33769307-76ed-475d-b43b-31f65f7e3f69","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_Szazmillios_hackeles_a_Quoranal","timestamp":"2018. december. 04. 08:59","title":"Feltörték a Quora szervereit, 100 millió felhasználó adatait lopták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054bc332-6c33-486e-a05a-196e250d836a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök úgy fogalmazott: a magyarok mindig hálásak lesznek az egykori elnöknek. ","shortLead":"A miniszterelnök úgy fogalmazott: a magyarok mindig hálásak lesznek az egykori elnöknek. ","id":"20181203_george_bush_gyasz_orban_viktor_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=054bc332-6c33-486e-a05a-196e250d836a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d0c81d-25de-40cd-a03b-5bbe367ae760","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_george_bush_gyasz_orban_viktor_level","timestamp":"2018. december. 03. 12:01","title":"Levelet írt Orbán a gyászoló Bush családnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53297859-62a1-4a01-8e46-cee743f92f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi arról beszélt, milyen nehéz helyzetben vannak, amikor a lakók védelméről van szó.","shortLead":"A férfi arról beszélt, milyen nehéz helyzetben vannak, amikor a lakók védelméről van szó.","id":"20181203_Korabban_a_polgarorseg_vezetojekent_szolalt_fel_az_ugyben_a_szikszoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53297859-62a1-4a01-8e46-cee743f92f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939c7dd7-b5bc-4a0b-9fe6-dfd3a8345852","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Korabban_a_polgarorseg_vezetojekent_szolalt_fel_az_ugyben_a_szikszoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2018. december. 03. 12:02","title":"Korábban a polgárőrség vezetőjeként szólalt fel az ügyben a szikszói kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6adb1d-4e94-42c5-82d2-ca09e6d7ab83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kanadában a 37 milliós lakosságból csak nyolcmillióan francia ajkúak. Persze ők is tudnak angolul, de mivel már 400 éve itt vannak, őrzik nyelvi és kulturális gyökereiket.","shortLead":"Kanadában a 37 milliós lakosságból csak nyolcmillióan francia ajkúak. Persze ők is tudnak angolul, de mivel már 400 éve...","id":"20181203_A_kanadai_mini_Trump_megfurta_a_francia_egyetem_tervet_kitort_a_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d6adb1d-4e94-42c5-82d2-ca09e6d7ab83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158861ab-fc7f-4dcd-a8e8-ab73688507b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_A_kanadai_mini_Trump_megfurta_a_francia_egyetem_tervet_kitort_a_botrany","timestamp":"2018. december. 03. 11:27","title":"A kanadai „mini-Trump” megfúrta a francia egyetem tervét, kitört a botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb lengyel finomító tájékoztatta az Európai Bizottságot arról a tervéről, hogy ellenőrzése alá vonja a kisebb honbéli versenytársát, a Lotost.","shortLead":"A legnagyobb lengyel finomító tájékoztatta az Európai Bizottságot arról a tervéről, hogy ellenőrzése alá vonja a kisebb...","id":"20181202_A_PKN_Orlen_szemet_vetett_kisebb_rivalisara_a_Lotosra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4324910c-628a-4de4-9919-ec0638646be2","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_A_PKN_Orlen_szemet_vetett_kisebb_rivalisara_a_Lotosra","timestamp":"2018. december. 02. 18:06","title":"A PKN Orlen szemet vetett kisebb riválisára, a Lotosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chuck Norris írásban dolgozta fel új barátságát a miniszterelnökkel.","shortLead":"Chuck Norris írásban dolgozta fel új barátságát a miniszterelnökkel.","id":"20181204_Orban_Viktor_es_Chuck_Norris__ez_mar_bromance","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c76dc2b-910b-43d2-9fcd-29c26b569159","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Orban_Viktor_es_Chuck_Norris__ez_mar_bromance","timestamp":"2018. december. 04. 08:56","title":"Orbán Viktor és Chuck Norris – ez már bromance?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de37a6a2-415b-4905-a811-dd35b221f9ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Onnan Vilniusba menekült egy egyetem.","shortLead":"Onnan Vilniusba menekült egy egyetem.","id":"20181204_CEUprofesszor_nem_naci_csak_feherorosz_tempo_ez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de37a6a2-415b-4905-a811-dd35b221f9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10e64ee-1f24-477e-aa2a-9dc8f54bd074","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_CEUprofesszor_nem_naci_csak_feherorosz_tempo_ez","timestamp":"2018. december. 04. 08:27","title":"CEU-professzor: Nem náci, csak fehérorosz tempó ez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook előszeretettel kísérletezik új megjelenésekkel, vagy a már meglévő elemek átalakításával. A jelek szerint hamarosan a profiloldalakhoz is hozzányúlnak.","shortLead":"A Facebook előszeretettel kísérletezik új megjelenésekkel, vagy a már meglévő elemek átalakításával. A jelek szerint...","id":"20181203_facebook_profil_instagram_fiok_dizajn_kinezet_tarskereso_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2903987-0b61-4ba1-9707-78ac2cd5e773","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_facebook_profil_instagram_fiok_dizajn_kinezet_tarskereso_funkcio","timestamp":"2018. december. 03. 16:03","title":"Megváltoznak a Facebook-profilok, új mező is jön – mutatjuk, milyen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]