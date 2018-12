Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új kihívás, a biztosítások lassú érvényesítése sújtja a kaliforniai erdőtüzek károsultjait.","shortLead":"Új kihívás, a biztosítások lassú érvényesítése sújtja a kaliforniai erdőtüzek károsultjait.","id":"20181202_Lassu_a_karfelmeres_a_kaliforniai_erdotuzek_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080380d1-e8d4-47a3-86ee-3d671be44756","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Lassu_a_karfelmeres_a_kaliforniai_erdotuzek_utan","timestamp":"2018. december. 02. 14:47","title":"Lassú a kárfelmérés a kaliforniai erdőtüzek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni rakétaprogram védelmi jellegű, és nem sérti az ENSZ határozatait - jelentette ki a teheráni külügyminisztérium szóvivője, reagálva Washington azon vádjára, hogy Irán egy újabb rakétatesztjével ismét megsértette a nukleáris programjáról szóló 2015-ös nemzetközi megállapodást.","shortLead":"Az iráni rakétaprogram védelmi jellegű, és nem sérti az ENSZ határozatait - jelentette ki a teheráni külügyminisztérium...","id":"20181202_Pompeo_elitelte_az_irani_raketatesztet_Teheran_vedelemrol_beszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efcfe56-0b43-43f9-bc08-ed4ec764248d","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Pompeo_elitelte_az_irani_raketatesztet_Teheran_vedelemrol_beszel","timestamp":"2018. december. 02. 18:46","title":"Pompeo elítélte az iráni rakétatesztet, Teherán védelemről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU vezetése bejelentette az egyetem távozását, Orbán kitart saját álláspontja mellett.","shortLead":"A CEU vezetése bejelentette az egyetem távozását, Orbán kitart saját álláspontja mellett.","id":"20181203_Orban_szerint_tovabbra_is_bloff_a_CEU_tavozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4a801b-46ed-4e6d-b117-1cea7d0a64c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Orban_szerint_tovabbra_is_bloff_a_CEU_tavozasa","timestamp":"2018. december. 03. 16:53","title":"Orbán szerint továbbra is blöff a CEU távozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514315ec-700f-43c5-bf3f-38dc1a3c7625","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. 