A Carlex Design jó nevű cég a maga szakmájában, eddig is elég látványos átalakításokat hajtottak végre, főleg a kifinomult izlésű keleti kuncsaftok számára.

Most úgy tűnik ráéreztek valami újra és rámennek a pickupokra is, lesz egy alosztályuk, amely ezekkel foglalkozik. Az egyik első munkájuk egy szörnyeteg volna, a Mercedes-Benz X-osztályból csinálhatnak egy hatalmas autót. A neve már megvan: Exy Monster X Concept és az is, hogyan fog kinézni.

Csupa-csupa karbon elem a legagresszívebb fajtából, hatalmas kerekek, fékek és három tengelyes szerkezet. Ez a monstrum még nem létezik a valóságban, csak közzé tették elképzeléseiket, de ahogy a lengyel tuningcég vásárlóközönségét sejteni lehet, biztos lecsap rá valamelyik helyi vagy orosz milliárdos.

