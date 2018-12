Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76a28211-2ef8-4780-9dfd-128ff8994118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi tüntetés után az MTVA épületéhez vonultak a tüntetők, több ellenzéki képviselő bement az épületbe, szeretnék beolvasni ötpontos követelésüket. Hétfő reggel még mindig a közmédiában a politikusok, Szél Bernadettet és Hadházy Ákost erővel dobták ki.","shortLead":"A vasárnapi tüntetés után az MTVA épületéhez vonultak a tüntetők, több ellenzéki képviselő bement az épületbe...","id":"20181216_Meterekre_a_Fidesz_szekhaztol_kivannak_boldog_karacsonyt_Orbannak_a_tulora_ellen_tuntetok__percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a28211-2ef8-4780-9dfd-128ff8994118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e2743d-96b7-4f95-9f13-51e7658c086c","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Meterekre_a_Fidesz_szekhaztol_kivannak_boldog_karacsonyt_Orbannak_a_tulora_ellen_tuntetok__percrol_percre","timestamp":"2018. december. 16. 14:38","title":"Fegyveres őrökkel kerültek szembe az MTVA-ba bejutott ellenzéki képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942763e3-0f93-4afd-a203-7daaa873f39c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vezessenek óvatosan, félpályán halad a forgalom az érintett szakaszon.","shortLead":"Vezessenek óvatosan, félpályán halad a forgalom az érintett szakaszon.","id":"20181215_Baleset_tortent_az_M3ason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=942763e3-0f93-4afd-a203-7daaa873f39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6701ca89-53c1-4166-9565-6f16009815fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_Baleset_tortent_az_M3ason","timestamp":"2018. december. 15. 19:57","title":"Baleset történt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14188c9a-bcea-46ff-a7af-376cee352bb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 45 éves orosz csodát felrakták egy tejesítménymérő-padra, hogy megnézzék mennyit tud. Ilyen autót viszont még nem nagyon látott Amerika. ","shortLead":"A 45 éves orosz csodát felrakták egy tejesítménymérő-padra, hogy megnézzék mennyit tud. Ilyen autót viszont még nem...","id":"20181215_zaporozsec_video_totalcar_roadtrack","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14188c9a-bcea-46ff-a7af-376cee352bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76714be6-35b6-4e41-b521-1834e755123d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_zaporozsec_video_totalcar_roadtrack","timestamp":"2018. december. 15. 17:44","title":"Így dolgozza be magát egy magyar Zaporozsec a világsajtóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d602ae-4188-4b13-bc26-889a427c4ac9","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Hogy miért eszünk karácsonykor töltött káposztát, annak a hallal ellentétben, nem sok magyarázatára bukkantunk. A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy az év végi disznóvágások nyomán vívta ki helyét az ünnepi asztalon, hiszen volt bőven friss hús, kolbász, ami a káposztába kerülhetett. Némely egészségtudatosok szerint a savanyú káposzta magas C-vitamin tartalma is közrejátszhatott a dologban. Persze, hogy a téli vitaminbombából mennyi marad a komótos főzés után, azt ne firtassuk...","shortLead":"Hogy miért eszünk karácsonykor töltött káposztát, annak a hallal ellentétben, nem sok magyarázatára bukkantunk...","id":"20181214_Tokeletes_karacsony__es_a_kaposzta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3d602ae-4188-4b13-bc26-889a427c4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3753927c-15e1-4ba3-a2d6-d0c2f9d9f368","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Tokeletes_karacsony__es_a_kaposzta","timestamp":"2018. december. 15. 09:47","title":"Tökéletes karácsony - és a káposzta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belga politikus kiposztolta a szerdán kezdődött tüntetéssorozat egyik kedvelt feliratát, amelyet még Simicska Lajos hagyott örökül: O1G.\r

