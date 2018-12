A napokban volt egy igen szerencsétlen eset, amikor egy tajvani kiszállító Lin Chin-Hsiang, elaludt a kocsijában és a képek alapján három parkoló Ferrarit tört össze, összesen 12 millió tajvani (közel 400 ezer amerikai) dolláros értékben.

A helyzete, hogy még rosszabb legyen kiderült, anyja biztosítás nélküli Mitsubishijét vezette, amiért még külön bírságra is számíthat majd.

© NEW TAIPEI CITY POLICE DEPARTMENT

A történet szokatlan fordulatot vett, mert a BBC News szerint Lin segítséget kapott a helyi közösségtől, akik elkezdték összedobni neki a irtózatos összeget.

Tajvanon a lakosság egyre inkább elégedetlen a társadalmi különbségekkel, mert egy jelentős réteg, mint a sofőré is, folyamatosan csak küszködik minimális pénzekért is. Az eset is reggel 5:40-kor történt, miután a srác már teljesített egy teljes műszakot egy BBQ-étteremben. A rendőrség is megszondáztatta és megállapította, hogy csak iszonyatosan fáradt volt.

A hírek szerint már 740 ezer tajvani dollár összejött az adakozásból, ami azért még elég messze van a teljes kártérítési összegtől.

