[{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártási folyamatok rugalmassága miatt kell a munkaidőkeret a Henkelnél, már 16 éve dolgoznak így, ez után sem változtatnak.","shortLead":"A gyártási folyamatok rugalmassága miatt kell a munkaidőkeret a Henkelnél, már 16 éve dolgoznak így, ez után sem...","id":"20190108_Valaszolt_a_Henkel_a_heti_68_ora_tulmunkarol_szolo_hirekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e0d89b-bbaf-43af-8815-807b87ac7c64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Valaszolt_a_Henkel_a_heti_68_ora_tulmunkarol_szolo_hirekre","timestamp":"2019. január. 08. 16:55","title":"Válaszolt a Henkel a heti 68 óra túlmunkáról szóló hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba498842-e0fc-456f-ad38-2e9ea02f619c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik szakszervezethez futott be egy elég furcsa nyilatkozat az önként vállalt túlóráról, ahol a dolgozó egyszerre nyilatkozott a cafetériakeretéről, és arról is, hogy hajlandó 400 órát önként dolgozni. ","shortLead":"Az egyik szakszervezethez futott be egy elég furcsa nyilatkozat az önként vállalt túlóráról, ahol a dolgozó egyszerre...","id":"20190108_Munkajogasz_Jogellenes_osszekotni_az_onkentes_tulorat_a_cafeteriaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba498842-e0fc-456f-ad38-2e9ea02f619c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a133d8fc-81c3-44da-bbbf-9d5c172b841e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Munkajogasz_Jogellenes_osszekotni_az_onkentes_tulorat_a_cafeteriaval","timestamp":"2019. január. 08. 14:50","title":"Jogellenes összekötni az önkéntes túlórát a cafetériával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","id":"20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24e3d60-994d-4b5f-a8f1-5f66fe4a81a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","timestamp":"2019. január. 09. 12:59","title":"A miskolci KaritászPONT előtt fagyott halálra egy hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41a0ea2-436c-49a2-b587-bdca872a5927","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába az áfacsökkentés, a fizetésemelések és a fuvarozók költségei miatt nemsoká újra drágulhat a tej.","shortLead":"Hiába az áfacsökkentés, a fizetésemelések és a fuvarozók költségei miatt nemsoká újra drágulhat a tej.","id":"20190108_Tej_Termektanacs_az_afacsokkentes_utan_az_ev_vegere_visszadragulhat_a_tej","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a41a0ea2-436c-49a2-b587-bdca872a5927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ac832d-c982-42c7-a535-f60d363fe360","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Tej_Termektanacs_az_afacsokkentes_utan_az_ev_vegere_visszadragulhat_a_tej","timestamp":"2019. január. 08. 12:31","title":"Tej Terméktanács: Az áfacsökkentés után az év végére visszadrágulhat a tej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Flucinar N kenőcsöt a lengyel gyógyszerhatóság bejelentése alapján kezdték vizsgálni.","shortLead":"A Flucinar N kenőcsöt a lengyel gyógyszerhatóság bejelentése alapján kezdték vizsgálni.","id":"20190108_Minosegi_hiba_miatt_kivont_egy_gyogyszert_a_forgalombol_az_OGYEI","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b04b208-2856-4319-a11e-c8d52769bb8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Minosegi_hiba_miatt_kivont_egy_gyogyszert_a_forgalombol_az_OGYEI","timestamp":"2019. január. 08. 14:55","title":"Minőségi hiba miatt kivont egy gyógyszert a forgalomból az OGYÉI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dunántúli-középhegységben sokfelé havazik, csakúgy, mint a Kisalföld keleti részén, a főváros térségében és elszórtan Somogy, valamint Baranya megyében – adta hírül az Útinform.","shortLead":"A Dunántúli-középhegységben sokfelé havazik, csakúgy, mint a Kisalföld keleti részén, a főváros térségében és elszórtan...","id":"20190109_Figyelmeztetik_az_autosokat_ujra_havazik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75592f72-2b5d-45fa-91ed-b4163e90fba7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_Figyelmeztetik_az_autosokat_ujra_havazik","timestamp":"2019. január. 09. 20:57","title":"Figyelmeztetik az autósokat: újra havazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rablók azzal fenyegetőznek, hogy megkínozzák az asszonyt, ha nem kapják meg a pénzt. ","shortLead":"A rablók azzal fenyegetőznek, hogy megkínozzák az asszonyt, ha nem kapják meg a pénzt. 