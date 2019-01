Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c32dbacd-455f-4fd6-934c-5b02382e4bcf","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"201902_osi_gyoker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c32dbacd-455f-4fd6-934c-5b02382e4bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ccd170-00de-4dae-b8e8-0d676611be53","keywords":null,"link":"/velemeny/201902_osi_gyoker","timestamp":"2019. január. 13. 18:00","title":"Hont András: Ősi gyökér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301948d0-7b40-445a-9a20-ba9e5e20d1f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép lenne még mindig azt hinni magunkról, hogy racionális lények vagyunk, erős morális iránytűvel - de erre a tudomány sajnos rácáfol. Az érzelmeink, a fizikumunk, a szabadidős tevékenységeink, és nagyon úgy tűnik, hogy az étrendünk is hat a lelkiismeretünkre, és befolyásolja, milyen morális döntéseket hozunk.","shortLead":"Szép lenne még mindig azt hinni magunkról, hogy racionális lények vagyunk, erős morális iránytűvel - de erre a tudomány...","id":"20190113_Meglepoen_hat_a_gyomber_a_moralis_donteseinkre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=301948d0-7b40-445a-9a20-ba9e5e20d1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36fe7cf-5af1-40d1-a933-35931d626cdb","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Meglepoen_hat_a_gyomber_a_moralis_donteseinkre","timestamp":"2019. január. 13. 18:25","title":"Meglepően hat a gyömbér a morális döntéseinkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533f1842-6c26-4af0-a48e-93ae15e6645f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csapatban ment, de ő haladt elől, és az ő csomagja volt a legnehezebb.","shortLead":"Csapatban ment, de ő haladt elől, és az ő csomagja volt a legnehezebb.","id":"20190112_Minden_perc_megerte__hazatert_a_Delisarkrol_Rakonczay_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=533f1842-6c26-4af0-a48e-93ae15e6645f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734d4e1a-7bdd-451d-a2c5-a04d58fbf52b","keywords":null,"link":"/elet/20190112_Minden_perc_megerte__hazatert_a_Delisarkrol_Rakonczay_Gabor","timestamp":"2019. január. 12. 19:31","title":"„Minden perc megérte” – hazatért a Déli-sarkról Rakonczay Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1859e0-1852-4401-b5d2-6de5609532fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak oktatásügyi követeléseik vannak.","shortLead":"Nemcsak oktatásügyi követeléseik vannak.","id":"20190113_Sztrajkra_keszulnek_a_pedagogusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e1859e0-1852-4401-b5d2-6de5609532fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbffee1-afe3-4e26-bacb-399f885ca504","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Sztrajkra_keszulnek_a_pedagogusok","timestamp":"2019. január. 13. 11:46","title":"Sztrájkra készülnek a pedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még idén bemutatják. ","shortLead":"Még idén bemutatják. ","id":"20190113_Martin_Scorsese_dokumentumfilm_Bob_Dylan_koncertkorut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4508df78-0ee7-48b7-a03c-5d2566bdcd83","keywords":null,"link":"/kultura/20190113_Martin_Scorsese_dokumentumfilm_Bob_Dylan_koncertkorut","timestamp":"2019. január. 13. 19:36","title":"Martin Scorsese dokumentumfilmet rendez Bob Dylanről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a465ab-7062-448d-8b30-0891888af97e","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Mindenki az ízlésének a rabja – Yann Moix francia író ezzel indokolja, hogy miért tartja láthatatlannak az ötven feletti nőket. Hogy lesz közügy abból a magánügyből, hogy valaki mire és kire gerjed? És miért nincs olyan, hogy valaki „túl öreg” a szerelemhez? Tisza Kata öregedéskutatóval beszéltük át Yann Moix mondatait. ","shortLead":"Mindenki az ízlésének a rabja – Yann Moix francia író ezzel indokolja, hogy miért tartja láthatatlannak az ötven...","id":"20190112_Zavarba_hozta_a_vilagot_az_50_eves_ferfi_akinek_nem_jonnek_be_az_50_eves_nok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12a465ab-7062-448d-8b30-0891888af97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256631b5-a60d-4c9d-95fb-4945f6ec0b87","keywords":null,"link":"/elet/20190112_Zavarba_hozta_a_vilagot_az_50_eves_ferfi_akinek_nem_jonnek_be_az_50_eves_nok","timestamp":"2019. január. 12. 17:30","title":"Zavarba hozta a világot az 50 éves férfi, akinek nem jönnek be az 50 éves nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét párt azt mondta a Népszavának, nem kapták meg az idei összeget, és aggódnak. Az ÁSZ nem cáfolta, de nem is erősítette meg a tényt a Népszava kérdésére, de később kiadott egy közleményt, melyben azt írják, már korábban közölték, hogy ez fog történni.","shortLead":"Mindkét párt azt mondta a Népszavának, nem kapták meg az idei összeget, és aggódnak. Az ÁSZ nem cáfolta, de nem is...","id":"20190112_Nepszava_Letilthattak_a_Momentum_es_a_Parbeszed_allami_tammogatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad5dce4-e3ac-44a5-a961-b90340203943","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Nepszava_Letilthattak_a_Momentum_es_a_Parbeszed_allami_tammogatasat","timestamp":"2019. január. 12. 09:13","title":"Elvették a Momentum és a Párbeszéd állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdf1d8d-589e-47fe-a2ad-864b7be0d9b4","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A Viharsarokban negyedszer is több százan mentek ki az utcára, most majdnem minden párt parlamenti képviselője is ott volt Békéscsabán.","shortLead":"A Viharsarokban negyedszer is több százan mentek ki az utcára, most majdnem minden párt parlamenti képviselője is ott...","id":"20190112_Bekescsaban_negyedszer_is_tuntettek_Ne_a_fel_palyat_hanem_az_egeszet_zarjuk_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffdf1d8d-589e-47fe-a2ad-864b7be0d9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96e87de-bbff-4e97-912c-c70e9d36a607","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Bekescsaban_negyedszer_is_tuntettek_Ne_a_fel_palyat_hanem_az_egeszet_zarjuk_le","timestamp":"2019. január. 12. 20:14","title":"Békéscsabán negyedszer is tüntettek: „Ne a fél pályát, hanem az egészet zárjuk le”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]