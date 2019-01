Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff853dbb-388e-4999-b86e-eae80c2d6a45","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sterbik Árpádot, a Telekom Veszprém kapusát becserélte keretébe az Európa-bajnoki címvédő spanyol férfi kézilabda-válogatott a német-dán közös rendezésű világbajnokság középdöntőjének első, szombati játéknapja előtt.","shortLead":"Sterbik Árpádot, a Telekom Veszprém kapusát becserélte keretébe az Európa-bajnoki címvédő spanyol férfi...","id":"20190119_Megkapta_a_spanyol_behivot_Sterbik_Arpad_aki_mar_bizonyitott_bravuros_beugrokent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff853dbb-388e-4999-b86e-eae80c2d6a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c2fb8d-0d7c-4cbb-9344-08525075818b","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Megkapta_a_spanyol_behivot_Sterbik_Arpad_aki_mar_bizonyitott_bravuros_beugrokent","timestamp":"2019. január. 19. 11:25","title":"Megkapta a spanyol behívót Sterbik Árpád, aki már bizonyított bravúros beugróként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4e7461-62be-413f-934f-7c7ab549cb70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pokolgépes merényletet a második legnagyobb északír városban, Londonderryben szombat éjjel követték el.","shortLead":"A pokolgépes merényletet a második legnagyobb északír városban, Londonderryben szombat éjjel követték el.","id":"20190120_Orizetbe_vettek_ket_embert_az_eszakirorszagi_robbantas_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c4e7461-62be-413f-934f-7c7ab549cb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdd86c2-69c6-444e-82c1-84a332c285dc","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Orizetbe_vettek_ket_embert_az_eszakirorszagi_robbantas_ugyeben","timestamp":"2019. január. 20. 15:59","title":"Őrizetbe vettek két embert az észak-írországi robbantás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7043aa79-4f17-41a4-9433-42f7b4cfd3f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két ember meghalt, 25 megsérült.","shortLead":"Két ember meghalt, 25 megsérült.","id":"20190120_Halalos_tuz_pusztitott_egy_francia_siterep_kozpontjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7043aa79-4f17-41a4-9433-42f7b4cfd3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182af690-a057-4960-a303-9f83fd442a54","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Halalos_tuz_pusztitott_egy_francia_siterep_kozpontjaban","timestamp":"2019. január. 20. 16:38","title":"Halálos tűz pusztított egy francia síterep központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szekér Gergő és Oláh Gergő holtversenyben nyerte A Dal 2019 első válogatóműsorát. ","shortLead":"Szekér Gergő és Oláh Gergő holtversenyben nyerte A Dal 2019 első válogatóműsorát. ","id":"20190119_a_dal_elso_valogato_szeker_gergo_olah_gergo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e38c360-61cb-4b76-b322-1e898aa05dfa","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_a_dal_elso_valogato_szeker_gergo_olah_gergo","timestamp":"2019. január. 19. 21:43","title":"Holtverseny A Dal első válogatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4a6535-b8ef-4e05-9732-c1d5b809aee0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha el akarjuk érni a csoport legalább negyedik pozícióját, hogy pályára léphessünk a még biztosan olimpiai selejtezőt érő hetedik helyért, akkor le kell győznünk ma Tunéziát a kézilabda világbajnokságon.","shortLead":"Ha el akarjuk érni a csoport legalább negyedik pozícióját, hogy pályára léphessünk a még biztosan olimpiai selejtezőt...","id":"20190120_A_jeges_viz_is_segit_gyozni_kell_a_keziseknek_Tunezia_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a4a6535-b8ef-4e05-9732-c1d5b809aee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba96b234-ce53-49b1-850c-08b39fb5b1ac","keywords":null,"link":"/sport/20190120_A_jeges_viz_is_segit_gyozni_kell_a_keziseknek_Tunezia_ellen","timestamp":"2019. január. 20. 12:58","title":"A jeges víz is segít: győzni kell a kéziseknek Tunézia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74640fbc-d786-4a37-9aad-663ca60096d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több momentumos politikus és egy Jobbik-közeli aktivista szólalt föl a szombat délutáni müncheni tüntetésen. A szervezők az elmúlt hetek tüntetésein követelt öt pont mellett a tévémaci kiszabadítását követelték.","shortLead":"Több momentumos politikus és egy Jobbik-közeli aktivista szólalt föl a szombat délutáni müncheni tüntetésen...","id":"20190119_A_TV_Maci_kiszabaditasat_koveteltek_a_Momentumkozeli_muncheni_tuntetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74640fbc-d786-4a37-9aad-663ca60096d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216596d3-13ae-4fdf-bc32-56b128ce0a2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_A_TV_Maci_kiszabaditasat_koveteltek_a_Momentumkozeli_muncheni_tuntetesen","timestamp":"2019. január. 19. 18:25","title":"A tévémaci kiszabadítását követelték a Momentum-közeli müncheni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Zajlik a felkészülési szezon a magyar másodosztályú labdarúgó klubok között is, több csapat is pályára lépett szombaton. Történt egy brutális sérülés is.","shortLead":"Zajlik a felkészülési szezon a magyar másodosztályú labdarúgó klubok között is, több csapat is pályára lépett...","id":"20190120_Fejbe_rugtak_majd_elajult_a_kispadon_a_magyar_focista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecaca746-fb28-4ff8-ba49-d5afc8750524","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Fejbe_rugtak_majd_elajult_a_kispadon_a_magyar_focista","timestamp":"2019. január. 20. 09:01","title":"Fejbe rúgták, majd elájult a kispadon a magyar focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebből még nagy meccs lesz.","shortLead":"Ebből még nagy meccs lesz.","id":"20190119_Nagy_Blanka_Bayer_Zsolt_semmilyen_erteket_nem_adott_az_orszagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c01b36e-c030-43dc-8433-c52ca6a89db2","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Nagy_Blanka_Bayer_Zsolt_semmilyen_erteket_nem_adott_az_orszagnak","timestamp":"2019. január. 19. 14:15","title":"Nagy Blanka: \"Bayer Zsolt semmilyen értéket nem adott az országnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]