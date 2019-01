Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő keddig vitázik a Ház az újabb Brexit-megállapodásra vonatkozó javaslatokról.","shortLead":"Jövő keddig vitázik a Ház az újabb Brexit-megállapodásra vonatkozó javaslatokról.","id":"20190122_Brexit_a_brit_parlament_ele_vinnek_az_ujabb_nepszavazas_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d7d2cc-aabc-4e4a-9d34-d22591ffe5dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Brexit_a_brit_parlament_ele_vinnek_az_ujabb_nepszavazas_ugyet","timestamp":"2019. január. 22. 10:54","title":"Brexit: a brit parlament elé vinnék az újabb népszavazás ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb délen, majd északon is megkezdődik a havazás.","shortLead":"Előbb délen, majd északon is megkezdődik a havazás.","id":"20190123_Az_egesz_orszagot_beborithatja_a_ho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b764d7-6d80-4c49-9780-9144c8a7ea13","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Az_egesz_orszagot_beborithatja_a_ho","timestamp":"2019. január. 23. 05:11","title":"Az egész országot beboríthatja a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056c5822-bf47-4f4a-9a47-02881facdf9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester jogi szakvéleményt idézve azt monda, a Közgyűlésnek nincs joga utasítani a cégeket a 400 órás túlóráról.\r

","shortLead":"A főpolgármester jogi szakvéleményt idézve azt monda, a Közgyűlésnek nincs joga utasítani a cégeket a 400 órás...","id":"20190123_A_Fovarosi_Kozgyulesen_nem_ment_at_a_tuloratorveny_elleni_hatarozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056c5822-bf47-4f4a-9a47-02881facdf9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d25eba-dfe6-44c7-8f00-6daea66aea9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_A_Fovarosi_Kozgyulesen_nem_ment_at_a_tuloratorveny_elleni_hatarozat","timestamp":"2019. január. 23. 12:14","title":"A Fővárosi Közgyűlésen nem ment át a túlóratörvény elleni határozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda1e83f-75d5-4756-92a1-fb2f9c717a29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Krigler Gábor nyolc év után távozott az HBO-tól, januárban már máshol folytatja. ","shortLead":"Krigler Gábor nyolc év után távozott az HBO-tól, januárban már máshol folytatja. ","id":"20190123_Otthagyta_az_HBOt_az_Aranyelet_es_a_Terapia_kreativ_producere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dda1e83f-75d5-4756-92a1-fb2f9c717a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f707bc8-161f-4712-92fc-8b2fca466a40","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_Otthagyta_az_HBOt_az_Aranyelet_es_a_Terapia_kreativ_producere","timestamp":"2019. január. 23. 10:52","title":"Otthagyta az HBO-t az Aranyélet és a Terápia kreatív producere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5040c880-fbd9-4d06-87e8-37ef88d821d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó a közeljövőt illetően igen fontos szerepet szán ennek a tisztán elektromos hajátsláncú városi kisautónak.","shortLead":"A japán gyártó a közeljövőt illetően igen fontos szerepet szán ennek a tisztán elektromos hajátsláncú városi kisautónak.","id":"20190123_ime_a_cuki_aprosag_amivel_a_honda_betor_a_villanyautok_piacara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5040c880-fbd9-4d06-87e8-37ef88d821d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2035a2f0-7bf4-46ef-b0de-a3e140d2724b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_ime_a_cuki_aprosag_amivel_a_honda_betor_a_villanyautok_piacara","timestamp":"2019. január. 23. 13:21","title":"Íme a cuki apróság, amivel a Honda betör a villanyautók piacára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f5f2e7-0ebe-4395-a6ac-5a8d20edba99","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A fényáteresztő beton gyártásával, a fejlesztésekkel sem állt le Losonczi Áron, de dédapja egykori ültetvényén szőlőt is termeszt Csongrádon. A feltaláló bora már versenyeken is nyert, pedig még pincéje sincs, de tervezi, hogy az idén az is lesz. ","shortLead":"A fényáteresztő beton gyártásával, a fejlesztésekkel sem állt le Losonczi Áron, de dédapja egykori ültetvényén szőlőt...","id":"20190121_Bort_arul_az_uvegbeton_feltalaloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10f5f2e7-0ebe-4395-a6ac-5a8d20edba99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ca56e7-54ea-44e7-9428-f25585b1b466","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Bort_arul_az_uvegbeton_feltalaloja","timestamp":"2019. január. 21. 15:20","title":"Világraszóló találmánnyal rukkolt elő, most visszavonultan él Csongrádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91f3a85-ca21-49d5-9773-f00e65f044c0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világ 59. legerősebb bajnoksága a magyar.","shortLead":"A világ 59. legerősebb bajnoksága a magyar.","id":"20190122_Az_angolai_bajnoksag_csak_egy_kicsit_erosebb_az_NB_Inel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f91f3a85-ca21-49d5-9773-f00e65f044c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ee7f7f-2a25-43cf-8605-2e9231864b57","keywords":null,"link":"/sport/20190122_Az_angolai_bajnoksag_csak_egy_kicsit_erosebb_az_NB_Inel","timestamp":"2019. január. 22. 08:56","title":"Az angolai bajnokság csak egy kicsit erősebb az NB I-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809df180-e48c-4e00-89f9-8269581138db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte elérhetővé vált a papíros formában évek óta népszerű kártyajáték hivatalos játékalkalmazása.","shortLead":"Világszerte elérhetővé vált a papíros formában évek óta népszerű kártyajáték hivatalos játékalkalmazása.","id":"201901121_mattel_uno_kartyajatek_android_ios_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=809df180-e48c-4e00-89f9-8269581138db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c327c003-6cc6-46a5-83b0-ff596c0ecacf","keywords":null,"link":"/tudomany/201901121_mattel_uno_kartyajatek_android_ios_letoltes","timestamp":"2019. január. 21. 19:03","title":"Mindegy, milyen telefonja van, ingyen letöltheti rá az egyik legnépszerűbb kártyajátékot, az Unót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]