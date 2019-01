Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Újra elérhető a Növekedési Hitelprogram a maga fix 2,5%-os kamatával. A 2,5%-os kamatszint kitűnik a piaci kamatkörnyezetből, ráadásul ez a hitel akár 10 éves futamideje alatt fixen így is marad, minden egyéb banki költség nélkül. A vállalkozásoknak gyorsan kell lépniük, mert a Bankmonitor szerint gyorsan kimerülhet a rendelkezésre álló keret.","shortLead":"Újra elérhető a Növekedési Hitelprogram a maga fix 2,5%-os kamatával. A 2,5%-os kamatszint kitűnik a piaci...","id":"20190125_Ezermilliardos_kedvezmenyes_hitel_vallalkozasoknak_erdemes_sietni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6727e1ba-09a7-44a8-83de-b65c7b92c7c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Ezermilliardos_kedvezmenyes_hitel_vallalkozasoknak_erdemes_sietni","timestamp":"2019. január. 25. 12:40","title":"Ezermilliárdos kedvezményes hitel vállalkozásoknak, érdemes sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5867900-e1b8-4bea-bb33-9cbaff7beabf","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Évek óta készen vannak a tervek a budapesti reptéri vasútra, de az mégsem épül, és az egyetlen ehhez kapcsolódó hír az utóbbi időben az volt, hogy – egyes találgatások szerint a vasút miatt – visszavonták a reptéri parkolóház építési engedélyét. A hvg.hu birtokába került egy attól eltérő, kínai terv, amely erre is magyarázatot ad. A szakma azonban nem támogatná a nagyszabású projektet. ","shortLead":"Évek óta készen vannak a tervek a budapesti reptéri vasútra, de az mégsem épül, és az egyetlen ehhez kapcsolódó hír...","id":"20190124_kina_ferihegyi_gyorsvasut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5867900-e1b8-4bea-bb33-9cbaff7beabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38381bfa-352a-4b1b-816a-c924c87575b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_kina_ferihegyi_gyorsvasut","timestamp":"2019. január. 24. 15:30","title":"A kínai állam komplett tervvel repült rá a ferihegyi gyorsvasút építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3a4e91-aacf-4293-811b-dd0ef2197923","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább kétszáz ember eltűnt a területen. ","shortLead":"Legalább kétszáz ember eltűnt a területen. ","id":"20190125_Atszakadt_egy_gat_Braziliaban_egymillio_kobmeter_iszap_omlott_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed3a4e91-aacf-4293-811b-dd0ef2197923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d094e257-43db-4efc-aa3d-3678084912ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Atszakadt_egy_gat_Braziliaban_egymillio_kobmeter_iszap_omlott_ki","timestamp":"2019. január. 25. 20:49","title":"Átszakadt egy gát Brazíliában, egymillió köbméter iszap ömlött ki - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fc6530-9144-4d6e-a076-1a7d42230529","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Emmi szerint egyébként is az Alaptörvényben rögzített elv, hogy a rászoruló családtagokról gondoskodni kell. ","shortLead":"Az Emmi szerint egyébként is az Alaptörvényben rögzített elv, hogy a rászoruló családtagokról gondoskodni kell. ","id":"20190125_Szocialis_varolistak_nyolc_ev_alatt_osszesen_54_ferohelyet_hozott_letre_az_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78fc6530-9144-4d6e-a076-1a7d42230529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7af575a-77d9-426d-a801-21d8946020fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Szocialis_varolistak_nyolc_ev_alatt_osszesen_54_ferohelyet_hozott_letre_az_allam","timestamp":"2019. január. 25. 16:17","title":"Szociális várólisták: nyolc év alatt összesen 54 férőhelyet hozott létre az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5933882d-479d-4e9f-960c-a076e3621f2a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsabban olvad Grönland jege, mint azt eddig vélték: egy új tanulmány szerint 2003 óta megnégyszereződött a jégveszteség mértéke.","shortLead":"Gyorsabban olvad Grönland jege, mint azt eddig vélték: egy új tanulmány szerint 2003 óta megnégyszereződött...","id":"20190124_gronland_jegolvadas_pnas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5933882d-479d-4e9f-960c-a076e3621f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe702d3-63e9-4a60-ae17-75c8b4ab11f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_gronland_jegolvadas_pnas","timestamp":"2019. január. 24. 15:03","title":"Vészesen fogy Grönlandon a jég, 7 méterrel is emelheti a tengerszintet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb5e7ab-735a-407e-9790-08d2033a1de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány saját halottjának tekinti a vasárnap elhunyt filmügyi kormánybiztost.","shortLead":"A kormány saját halottjának tekinti a vasárnap elhunyt filmügyi kormánybiztost.","id":"20190125_andy_vajna_temetes_fiumei_uti_sirkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deb5e7ab-735a-407e-9790-08d2033a1de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10cef8e9-22c0-4546-89da-6fcfa564d50b","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_andy_vajna_temetes_fiumei_uti_sirkert","timestamp":"2019. január. 25. 11:02","title":"Január végén temetik Andy Vajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3751574e-3470-4ba0-bf98-c13637beb8c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A január elsejétől érvényes intézkedés több tízezer magyart is érint, akiknek a gyermekei Magyarországon élnek, emiatt a kormány is kérte az uniós fellépést.","shortLead":"A január elsejétől érvényes intézkedés több tízezer magyart is érint, akiknek a gyermekei Magyarországon élnek, emiatt...","id":"20190124_Brusszel_eljarast_inditott_az_osztrak_csaladi_potlek_csokkentese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3751574e-3470-4ba0-bf98-c13637beb8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c421b88-f579-4b07-9c7c-bda015f4fffe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Brusszel_eljarast_inditott_az_osztrak_csaladi_potlek_csokkentese_miatt","timestamp":"2019. január. 24. 13:53","title":"Brüsszel eljárást indított az osztrák családi pótlék csökkentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbc7fc0-0fae-47ce-9d26-e82b818f5e20","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":" Újabb vizsgálatot indítanának a Deutsche Bank ellen az amerikai képviselőház demokrata tagjai, akik azt feltételezik, pénzmosásra és Donald Trump orosz kapcsolataira utaló jelekre bukkanhatnak.\r

","shortLead":" Újabb vizsgálatot indítanának a Deutsche Bank ellen az amerikai képviselőház demokrata tagjai, akik azt feltételezik...","id":"20190125_A_Deutsche_Banknal_lehetnek_a_bizonyitekok_Trump_orosz_kapcsolataira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdbc7fc0-0fae-47ce-9d26-e82b818f5e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32179bf2-71dc-4295-9810-40494e2f6584","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_A_Deutsche_Banknal_lehetnek_a_bizonyitekok_Trump_orosz_kapcsolataira","timestamp":"2019. január. 25. 10:48","title":"A Deutsche Banknál lehetnek a bizonyítékok Trump orosz kapcsolataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]