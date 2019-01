Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan kormánytag, akivel jóban van Prőhle Gergely egykori államtitkár, van olyan, akivel nincs.","shortLead":"Van olyan kormánytag, akivel jóban van Prőhle Gergely egykori államtitkár, van olyan, akivel nincs.","id":"20190130_Prohle_Az_ilyen_merteku_sorosozas_nem_az_en_izlesem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be28e50f-04e5-425e-930e-27d15eb99ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Prohle_Az_ilyen_merteku_sorosozas_nem_az_en_izlesem","timestamp":"2019. január. 30. 17:18","title":"Prőhle: Az ilyen mértékű sorosozás nem az én ízlésem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776e8bc8-f4ab-459c-9d53-ce0390e9f8ec","c_author":"Gerő András","category":"velemeny","description":"Füst Milán antiszemitizmusáról nem velem kell vitázni. Gerő András válasza.","shortLead":"Füst Milán antiszemitizmusáról nem velem kell vitázni. Gerő András válasza.","id":"20190130_Schein_kontra_Schein","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=776e8bc8-f4ab-459c-9d53-ce0390e9f8ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37f6e8f-8777-449b-b0ef-f45f93046fc9","keywords":null,"link":"/velemeny/20190130_Schein_kontra_Schein","timestamp":"2019. január. 30. 12:28","title":"Schein kontra Schein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf3e59e-5433-4f39-bc38-4f0e990de17b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Katasztrófavédelem nem tud sérültről.","shortLead":"A Katasztrófavédelem nem tud sérültről.","id":"20190129_Kigyulladt_a_Balatonparton_egy_hotel_ket_helyisege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf3e59e-5433-4f39-bc38-4f0e990de17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06148fdf-49ae-4d40-a887-93cf233a4d72","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Kigyulladt_a_Balatonparton_egy_hotel_ket_helyisege","timestamp":"2019. január. 29. 07:59","title":"Kigyulladt a Balaton-parton egy hotel két helyisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0412c991-22e0-4109-bc70-4916c84faa34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lada Vesta sportosra hangolt csúcsmodellje közel 40 százalékkal erősebb az alapmodellnél. És szó szerint képes szinte teljesen kifektetni a kilométeróra mutatóját.","shortLead":"A Lada Vesta sportosra hangolt csúcsmodellje közel 40 százalékkal erősebb az alapmodellnél. És szó szerint képes szinte teljesen kifektetni a kilométeróra mutatóját.","shortLead":"A Lada Vesta sportosra hangolt csúcsmodellje közel 40 százalékkal erősebb az alapmodellnél. És szó szerint képes szinte...","id":"20190130_orosz_erofitogtatas_piacon_az_uj_lada_vesta_sport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0412c991-22e0-4109-bc70-4916c84faa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9005ab03-5244-4d67-a16d-740a29b7bbe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_orosz_erofitogtatas_piacon_az_uj_lada_vesta_sport","timestamp":"2019. január. 30. 14:21","title":"Orosz erőfitogtatás: piacon az új Lada Vesta Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok hivatalosan is kérte Kanadától a Huawei kínai távközlési óriáscég pénzügyi vezetőjének, Meng Van-csounak a kiadatását – jelentette szerdára virradóra az amerikai Axios hírportál a kanadai Globe and Mail című lapra hivatkozva. ","shortLead":"Az Egyesült Államok hivatalosan is kérte Kanadától a Huawei kínai távközlési óriáscég pénzügyi vezetőjének, Meng...","id":"20190130_Amerika_keri_Kanadat_adjak_ki_a_Huawei_penzugyi_vezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e26ecf-416c-46b3-9760-a0e7a1ceb65d","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Amerika_keri_Kanadat_adjak_ki_a_Huawei_penzugyi_vezetojet","timestamp":"2019. január. 30. 08:47","title":"Amerika kéri Kanadát, adják ki a Huawei pénzügyi vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff4cd0f-33dd-47ab-9f86-f0fa572d5f9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség megújította a nyilvános körözések weboldalát. ","shortLead":"A rendőrség megújította a nyilvános körözések weboldalát. ","id":"20190129_Tablokepet_csinaltak_Magyarorszag_top_bunozoirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bff4cd0f-33dd-47ab-9f86-f0fa572d5f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1a20fe-2f9c-448d-a5b3-21824bfa3b82","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Tablokepet_csinaltak_Magyarorszag_top_bunozoirol","timestamp":"2019. január. 29. 11:02","title":"Tablóképet csináltak Magyarország top bűnözőiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29217857-1fb1-4717-9b89-1a969835c0da","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Mindkét fél úgy gondolja, hogy a másik nem engedett eleget, ő viszont igen az Audi és a szakszervezet legutóbbi, kudarcba fulladt bértárgyalásai után. A cég független közvetítőt akar bevonni.","shortLead":"Mindkét fél úgy gondolja, hogy a másik nem engedett eleget, ő viszont igen az Audi és a szakszervezet legutóbbi...","id":"20190129_Az_Audi_kozvetitot_hiv_az_asztalhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29217857-1fb1-4717-9b89-1a969835c0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc099fa3-530d-4b88-a930-f960b8aaf61d","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Az_Audi_kozvetitot_hiv_az_asztalhoz","timestamp":"2019. január. 29. 13:55","title":"Az Audi független közvetítőt hívna a tárgyalóasztalhoz Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f76d3f8-cf95-48fe-8498-92152fc4677a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Minden tiszteletet megérdemel. Azt pedig, hogy vezethet-e, vannak szakemberek, akiknek a felelőssége ezt eldönteni. ","shortLead":"Minden tiszteletet megérdemel. Azt pedig, hogy vezethet-e, vannak szakemberek, akiknek a felelőssége ezt eldönteni. ","id":"20190130_kamion_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f76d3f8-cf95-48fe-8498-92152fc4677a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff881a86-72fa-4102-b161-b683043671f5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190130_kamion_sofor","timestamp":"2019. január. 31. 04:08","title":"Egészen elképesztő, hogy művégtagokkal vezet kamiont ez a férfi - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]