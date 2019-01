Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szombathelyi történet happy end, a kutyát kimentették a tűzoltók.","shortLead":"A szombathelyi történet happy end, a kutyát kimentették a tűzoltók.","id":"20190130_Hattyut_uldozott_a_labrador_beszakadt_alatta_a_jeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc02287-5a20-4db5-92bc-30fc07bdbbfc","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Hattyut_uldozott_a_labrador_beszakadt_alatta_a_jeg","timestamp":"2019. január. 30. 11:52","title":"Hattyút üldözött a labrador, beszakadt alatta a jég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sztrájk ellen agitáló üzenetek kerültek ki a győri Audi-gyárból, állítólag az üzemi tévéken üzennek a dolgozóknak.","shortLead":"A sztrájk ellen agitáló üzenetek kerültek ki a győri Audi-gyárból, állítólag az üzemi tévéken üzennek a dolgozóknak.","id":"20190129_Sztrajk_idejere_nem_kapsz_bert__ilyen_uzenetekkel_varjak_az_Audidolgozokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6ca257-5d2a-4b9d-8391-e67ec231415c","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Sztrajk_idejere_nem_kapsz_bert__ilyen_uzenetekkel_varjak_az_Audidolgozokat","timestamp":"2019. január. 29. 12:22","title":"\"Sztrájk idejére nem kapsz bért\" – ilyen üzenetekkel várják az Audi-dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa2784c-b7ed-4e28-8809-e49872b4b003","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Mihez kezdjen magával egy gyerek, ha a szülők unalmasak és elfoglaltak? Mi pótolható, lecserélhető, és ki nem? És mi történik, ha két nagyformátumú alkotó útjai keresztezik egymást? Ascher Tamás megrendezte első bábdarabját a Budapest Bábszínházban, és mindjárt a fantasy kortárs mestere, Neil Gaiman regényéhez nyúlt.","shortLead":"Mihez kezdjen magával egy gyerek, ha a szülők unalmasak és elfoglaltak? Mi pótolható, lecserélhető, és ki nem? És mi...","id":"20190130_Ascher_Tamas_Neil_Gaiman_Coraline_Budapest_Babszinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aa2784c-b7ed-4e28-8809-e49872b4b003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13db9f7f-1594-498f-bd5f-b7c3ec5df435","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Ascher_Tamas_Neil_Gaiman_Coraline_Budapest_Babszinhaz","timestamp":"2019. január. 30. 17:17","title":"Ascher Tamás a horrorral kacérkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0598b72-3aa0-487e-a2c4-02e1d09f7ce8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ettől persze még igaz a gyártó Forma-1-ben is használt szlogenje „Don’t drink and drive.”","shortLead":"Ettől persze még igaz a gyártó Forma-1-ben is használt szlogenje „Don’t drink and drive.”","id":"20190130_bmw_heineken_635CSi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0598b72-3aa0-487e-a2c4-02e1d09f7ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b618f0b8-58b7-4ebd-ae89-1070c1901a5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_bmw_heineken_635CSi","timestamp":"2019. január. 31. 11:09","title":"Két ritkaság egy csapásra: ez a BMW egy Heinekené volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929d234b-bc44-4131-857d-2b63ebb16fd8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magát IRA-nak nevező csoport bejelentette, a szervezet tagjai hajtottak végre pokolgépes merényletet január 19-én az észak-írországi Derryben. Az akció tovább erősíti azokat a félelmeket, hogy a Brexit és az északír-ír határ „keménnyé” válása miatt kiújulhat az ír konfliktus. Az autóba rejtett robbanóeszköz senkit sem sebesített meg.","shortLead":"A magát IRA-nak nevező csoport bejelentette, a szervezet tagjai hajtottak végre pokolgépes merényletet január 19-én...","id":"20190129_Az_IRA_robbantott_Derryben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929d234b-bc44-4131-857d-2b63ebb16fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136ca47f-faef-4bba-8a15-165db0b0f915","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Az_IRA_robbantott_Derryben","timestamp":"2019. január. 29. 16:14","title":"Az IRA robbantott Derryben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064fd060-9de2-414e-ab6f-3a23117553e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadosztályú csapat edzőjét öt hónapra el is tiltották ezért. ","shortLead":"A harmadosztályú csapat edzőjét öt hónapra el is tiltották ezért. ","id":"20190129_Video_Lefejelte_az_ellenfel_edzojet_a_Lucca_trenere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=064fd060-9de2-414e-ab6f-3a23117553e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180c58cd-18b3-4e22-b6d9-309e2ae18b0d","keywords":null,"link":"/sport/20190129_Video_Lefejelte_az_ellenfel_edzojet_a_Lucca_trenere","timestamp":"2019. január. 29. 16:58","title":"Videó: Lefejelte az ellenfél edzőjét a Lucca trénere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1cbb17-e53d-4580-9082-42f04184863d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem várt ellenállásba ütköztek a Candide-ot modern környezetbe átültető magyar animációs filmesek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál: több dolgot ki kellett vágniuk az alkotásból, hogy ne kelljen visszafizetniük az elnyert támogatást.","shortLead":"Nem várt ellenállásba ütköztek a Candide-ot modern környezetbe átültető magyar animációs filmesek a Nemzeti Média- és...","id":"20190130_nmhh_candide_tamogatas_animacios_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e1cbb17-e53d-4580-9082-42f04184863d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab80fd15-96e3-4376-92c5-939a63657722","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_nmhh_candide_tamogatas_animacios_film","timestamp":"2019. január. 30. 10:50","title":"Kivágatta a kisvasutazást és a kereszthalált a modern Candide-ból az NMHH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296c0b67-5b8a-400f-84cb-1bd376a77bf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Shield nevű projekt eddig csak az Egyesült Államokban védte a túlterheléses támadásoktól (DDoS) a politikával kapcsolatos szereplőket, mostantól viszont Európában ugyanezt teszi majd.","shortLead":"A Shield nevű projekt eddig csak az Egyesült Államokban védte a túlterheléses támadásoktól (DDoS) a politikával...","id":"20190129_google_jigsaw_project_shield_ddos_tamadas_hacker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=296c0b67-5b8a-400f-84cb-1bd376a77bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d8d231-6395-471a-8d4a-a17000bcb27f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_google_jigsaw_project_shield_ddos_tamadas_hacker","timestamp":"2019. január. 29. 16:03","title":"Fontos bejelentést tett a Google: megvédik a hackerektől az EP-választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]