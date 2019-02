Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A lángokat az anya vette észre, aki a három hónapos kisfiával volt otthon. Még időben ki tudtak menekülni az égő házból.

Leégett a ház, mindenét elvesztette egy háromgyerekes család

Még legalább félezer terrorista folytat utóvédharcokat Szíria keleti részén, most a maradék erőket is felmorzsolhatja az USA támogatását élvező milícia.
Megkezdték a "mindent eldöntő csatát" az Iszlám Állam ellen

Államigazgatási funkciót kaphatnak azok a századfordulós épületek, amely a Miniszterelnökség közelében épülnek újjá.

Orbán a Sándor-palotára hajt? Végleg kormányzati negyeddé alakul a budai Vár
Juan Guaidó - aki önmagát Venezuela ideiglenes elnökévé kiáltotta ki - szükség esetén kész lenne engedélyezni egy esetleges amerikai katonai beavatkozást, hogy rábírják Nicolás Maduro hivatalban lévő államfőt a hatalom átadására.
A venezuelai ellenzéki vezető elfogadná az USA katonai beavatkozását Újdonság volt a műkereskedelemben az egyik első híres festőnő – Artemisia Gentileschi – Lukréciát ábrázoló vászna, amely eddig magángyűjteményekben rejtőzött, és a barokk művészasszony 2016-os római tárlatáig nem is került nyilvánosság elé. Milliós hölgyek, Habsburg diadém
Az embereknél alkalmazott elhízás elleni gyógyszerrel csökkentették az egyiptomi csípőszúnyog (Aedes aegypti) nőstényeinek "vérszomját" amerikai kutatók, akik szerint a módszer hatékony eszköz lehet a rovarok által terjesztett betegségek, például a zikaláz elleni harcban.
Viccnek indult a kísérlet, de rátaláltak a szúnyogok elleni „csodaszerre" A világ Molière néven ismerte meg Jean-Baptiste Poquelin francia drámaírót, aki születésének évfordulója már elmúlt, a haláláé pedig néhány nappal odébb van. Mégis neki szentelt ma tematikus logót a Google. Azt is eláruljuk, miért.
Miért pont ma van Molière a Google kereső főoldalán? Egy személygépkocsi és egy kistehergépkocsi ütközött össze.
Két ember meghalt reggel az M1-esen