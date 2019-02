Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fdef58f-0a91-4e6a-83ed-940b0b13e567","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában minden újonnan jóváhagyott gépkocsitípust automatikus vészfékrendszerrel kell majd felszerelni.","shortLead":"Európában minden újonnan jóváhagyott gépkocsitípust automatikus vészfékrendszerrel kell majd felszerelni.","id":"20190216_automata_veszfek_uj_autok_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fdef58f-0a91-4e6a-83ed-940b0b13e567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5eb0219-629b-4def-a14f-fc4826086b01","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_automata_veszfek_uj_autok_2022","timestamp":"2019. február. 16. 08:40","title":"Kötelező lesz az új autókban az önműködő vészfék - így működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15142c6-b427-4ee0-9b7e-d4a3aa96a026","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tilosban járó társaságot a helyi rendfenntartók kapcsolták le. A csoport tagjai motoros szánnal cserkészték be a vadakat és lelőttek egy őzet. Csakhogy erre nem volt engedélyük.","shortLead":"A tilosban járó társaságot a helyi rendfenntartók kapcsolták le. A csoport tagjai motoros szánnal cserkészték be...","id":"20190217_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b15142c6-b427-4ee0-9b7e-d4a3aa96a026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade38c82-d325-494c-8ab2-9d566d6b0a51","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_","timestamp":"2019. február. 17. 11:28","title":"A rendőr és a helyi képviselő együtt ment orvvadászatra Baskíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be47f31d-a46b-49aa-b6ed-e48be4987f20","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem először fordul elő ilyen.","shortLead":"Nem először fordul elő ilyen.","id":"20190216_Felgyujtott_irodak_hianyzo_cedulak_elnapoltak_az_elnokvalasztast_Afrika_legnepesebb_orszagaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be47f31d-a46b-49aa-b6ed-e48be4987f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff2539b-353a-4130-9a37-a32815aea380","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Felgyujtott_irodak_hianyzo_cedulak_elnapoltak_az_elnokvalasztast_Afrika_legnepesebb_orszagaban","timestamp":"2019. február. 16. 14:18","title":"Felgyújtott irodák, hiányzó cédulák: elnapolták az elnökválasztást Afrika legnépesebb országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab0a5c2-2260-4d74-803b-ec598190af03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Törvényben tilthatják be őket.","shortLead":"Törvényben tilthatják be őket.","id":"20190216_A_homoszexualitas_nem_betegseg__egy_nemet_miniszter_felvette_a_harcot_a_kigyogyito_terapiak_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ab0a5c2-2260-4d74-803b-ec598190af03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9cf91d-292e-47a7-b106-f228faf76cc7","keywords":null,"link":"/elet/20190216_A_homoszexualitas_nem_betegseg__egy_nemet_miniszter_felvette_a_harcot_a_kigyogyito_terapiak_ellen","timestamp":"2019. február. 16. 07:35","title":"„A homoszexualitás nem betegség” – egy német miniszter felvette a harcot a „kigyógyító” terápiák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04399859-ddeb-465e-8949-e4b37786f470","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A héten kezdődött a szakadár vezetők pere.","shortLead":"A héten kezdődött a szakadár vezetők pere.","id":"20190216_Szazezrek_tuntettek_Barcelonaban_a_katalan_fuggetlenseg_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04399859-ddeb-465e-8949-e4b37786f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cff9ca-1e45-4792-a2ce-20acb066bf84","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Szazezrek_tuntettek_Barcelonaban_a_katalan_fuggetlenseg_mellett","timestamp":"2019. február. 16. 20:40","title":"Százezrek tüntettek Barcelonában a katalán függetlenség mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add1f9c3-564b-47bd-b5d9-8b1ca1ff71d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdeklődő kecskére lettek figyelmesek csütörtök délután egy győri bolt vásárlói.","shortLead":"Érdeklődő kecskére lettek figyelmesek csütörtök délután egy győri bolt vásárlói.","id":"20190215_Kivancsi_kecske_lepett_be_egy_gyori_boltba_a_penztar_is_nagyon_erdekelte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=add1f9c3-564b-47bd-b5d9-8b1ca1ff71d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf42779-e958-4502-b48d-a9dd593e9166","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Kivancsi_kecske_lepett_be_egy_gyori_boltba_a_penztar_is_nagyon_erdekelte","timestamp":"2019. február. 15. 20:04","title":"Kíváncsi kecske lépett be egy győri boltba, a pénztár is nagyon érdekelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d098722-235e-4bd3-8b0a-92f927a39f97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190217_okostelefonok_sar_ertek_lista_orban_viktor_nyugdijkorhatar_72_ev_andromeda_galaxis_tejutrendszer_ford_agy_matrac_nasa_ultima_thule_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d098722-235e-4bd3-8b0a-92f927a39f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6524049-44bb-41ac-abd6-63d8f1c57e27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_okostelefonok_sar_ertek_lista_orban_viktor_nyugdijkorhatar_72_ev_andromeda_galaxis_tejutrendszer_ford_agy_matrac_nasa_ultima_thule_fotok","timestamp":"2019. február. 17. 12:00","title":"Ez történt: megmérték, és vannak mobilok, melyek 10x annyira sugároznak, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Airbus európai repülőgépgyártó konzorcium alelnöke szerint \"katasztrófa\", amit a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében \"a politika művel\".","shortLead":"Az Airbus európai repülőgépgyártó konzorcium alelnöke szerint \"katasztrófa\", amit a brit EU-tagság megszűnésének...","id":"20190217_Az_Airbus_alelnoke_beolvasott_a_Brexit_ugyeben_katasztrofalisan_teljesito_politikanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d395c60b-be9b-4725-a463-10f84d02ab37","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Az_Airbus_alelnoke_beolvasott_a_Brexit_ugyeben_katasztrofalisan_teljesito_politikanak","timestamp":"2019. február. 17. 13:00","title":"Az Airbus alelnöke beolvasott a Brexit ügyében katasztrofálisan teljesítő politikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]