[{"available":true,"c_guid":"f83bfb2f-a8cd-4ddf-92bf-3cb7310130b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zhoie Perez ismert youtuber hírében áll, aki gyakran feszegeti a határokat azzal, hogy bemutassa: meddig terjednek az ember jogai. Egy friss videójához forgatott éppen anyagot, amikor elég éles határhoz érkezett.","shortLead":"Zhoie Perez ismert youtuber hírében áll, aki gyakran feszegeti a határokat azzal, hogy bemutassa: meddig terjednek...","id":"20190218_zhoie_perez_biztonsagi_or_furry_potato_labloves_zsinagoga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f83bfb2f-a8cd-4ddf-92bf-3cb7310130b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e45aeb9-c9dc-4a41-b0bd-99feacfc87dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_zhoie_perez_biztonsagi_or_furry_potato_labloves_zsinagoga","timestamp":"2019. február. 18. 10:03","title":"Egy zsinagóga előtt akart erősködni a youtuber, akit lábon lőtt az őr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad22cba2-13c8-4084-9d63-0dd688275624","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Befoltozza a Google a Chrome böngésző azon hibáját, melyet kihasználva több weboldal elérhetetlenné tette magát, ha érzékelte, hogy a felhasználó inkognitó módban, kilétét elrejtve próbálja elérni.","shortLead":"Befoltozza a Google a Chrome böngésző azon hibáját, melyet kihasználva több weboldal elérhetetlenné tette magát, ha...","id":"20190219_chrome_inkognito_mod_privat_mod_megkerulese_filesystem_api","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad22cba2-13c8-4084-9d63-0dd688275624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90247939-0352-46e1-9009-bf59a0a75f12","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_chrome_inkognito_mod_privat_mod_megkerulese_filesystem_api","timestamp":"2019. február. 19. 09:03","title":"Bezárják a Chrome böngésző kiskapuját, mert több weboldal azzal tiltott ki látogatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párok közösen vehetik fel a kölcsönt, de csak ha nem volt korábban gyerekük, vagy legalább egyiküknek ez az első házassága. Ha nem születik gyerek a házasságban, kamatostul kell visszafizetni a kölcsönt. A jelzáloghitelek részleges elengedése a devizahitelekre is vonatkozik, ha valakinek több gyereke születik. ","shortLead":"A párok közösen vehetik fel a kölcsönt, de csak ha nem volt korábban gyerekük, vagy legalább egyiküknek ez az első...","id":"20190218_Ujabb_megkoteseket_jelentett_be_Novak_Katalin_a_fiatal_hazasok_kolcsonehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24e57de-98aa-4073-81d5-4cea2dcec340","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Ujabb_megkoteseket_jelentett_be_Novak_Katalin_a_fiatal_hazasok_kolcsonehez","timestamp":"2019. február. 18. 13:13","title":"Újabb megkötéseket jelentett be Novák Katalin a fiatal házasok kölcsönéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség tette közzé az esetről szóló sajtótájékoztatón.","shortLead":"A rendőrség tette közzé az esetről szóló sajtótájékoztatón.","id":"20190218_eddig_nem_latott_felvetelek_a_szokott_rab_elfogasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ae35bc-5248-43e1-b5c7-097675064202","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_eddig_nem_latott_felvetelek_a_szokott_rab_elfogasarol","timestamp":"2019. február. 18. 12:39","title":"Eddig nem látott felvételek a szökött rab meneküléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d27b1c-d5cc-4071-8528-16e2b31b0013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megnyugtathatja az Egyesült Államok vádjai után a Huaweit gyanúsan szemlélgető uniós országokat is az a jelentés, amely most a brit szakszolgálatoktól szivárgott ki.","shortLead":"Megnyugtathatja az Egyesült Államok vádjai után a Huaweit gyanúsan szemlélgető uniós országokat is az a jelentés, amely...","id":"20190219_brit_hirszerzes_ncsc_huawei_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51d27b1c-d5cc-4071-8528-16e2b31b0013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c81dcf9-c224-4df7-8e60-da751feddf45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_brit_hirszerzes_ncsc_huawei_jelentes","timestamp":"2019. február. 19. 10:03","title":"Brit hírszerzés: semmi nem indokolja a Huawei kizárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b150e241-2a30-4b58-8ae4-6ea9f20d076d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajnának idén 417 milliárd hrivnya, azaz több, mint 15,4 milliárd dollár államadósságot kell rendeznie.","shortLead":"Ukrajnának idén 417 milliárd hrivnya, azaz több, mint 15,4 milliárd dollár államadósságot kell rendeznie.","id":"20190217_Tetemes_adossagot_kell_az_iden_Ukrajnanak_visszafizetnie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b150e241-2a30-4b58-8ae4-6ea9f20d076d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eefce0d-aa40-4847-b2bb-a857182b1b7b","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Tetemes_adossagot_kell_az_iden_Ukrajnanak_visszafizetnie","timestamp":"2019. február. 17. 16:16","title":"Tetemes adósságot kell az idén Ukrajnának visszafizetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f2a87c-9c66-4e9d-bfbf-0781fd843340","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akár az évtized végéig tervezett könnyítés célja, hogy növeljék a keresletet a tiszta gépkocsik iránt – mondta egy lapinterjúban Olaf Scholz német pénzügyminiszter.","shortLead":"Az akár az évtized végéig tervezett könnyítés célja, hogy növeljék a keresletet a tiszta gépkocsik iránt – mondta...","id":"20190217_Berlin_kiterjesztene_az_elektromos_cegautok_utan_jaro_adokedvezmenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f2a87c-9c66-4e9d-bfbf-0781fd843340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f756d8e-ac98-4c95-bbae-bd5a00924562","keywords":null,"link":"/cegauto/20190217_Berlin_kiterjesztene_az_elektromos_cegautok_utan_jaro_adokedvezmenyt","timestamp":"2019. február. 17. 14:58","title":"Berlin kiterjesztené az elektromos cégautók után járó adókedvezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyerekek védelmére hivatkozik a belső dokumentum, amelyben leírják, mi történjen, ha egy katolikus papnak gyereke születik.","shortLead":"A gyerekek védelmére hivatkozik a belső dokumentum, amelyben leírják, mi történjen, ha egy katolikus papnak gyereke...","id":"20190219_Eloszor_erositette_meg_a_Vatikan_szabalyozzak_mi_legyen_a_papok_titokban_szuletett_gyerekeivel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a778980-f2ee-47c8-8088-6ee5705d9ec0","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_Eloszor_erositette_meg_a_Vatikan_szabalyozzak_mi_legyen_a_papok_titokban_szuletett_gyerekeivel","timestamp":"2019. február. 19. 11:55","title":"Először erősítette meg a Vatikán: szabályozzák, mi legyen a papok titokban született gyerekeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]