Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy 300 forintos sorsjegy után az állam átlagosan 111 forintot nyer, a vásárló átlagosan 186 forintot kap vissza. 2017-ben a Szerencsejáték Zrt. 90 milliárd forintot szedett be kaparós sorsjegyekből.","shortLead":"Egy 300 forintos sorsjegy után az állam átlagosan 111 forintot nyer, a vásárló átlagosan 186 forintot kap vissza...","id":"20190218_Hatalmasat_kaszal_az_allam_a_kaparos_sorsjegyeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a11be4-7ad7-4497-9873-8ae28c5bf225","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Hatalmasat_kaszal_az_allam_a_kaparos_sorsjegyeken","timestamp":"2019. február. 18. 16:59","title":"Hatalmasat kaszál az állam a kaparós sorsjegyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6ef8e3-cbb9-42c7-9468-d09f6d788355","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg vidéken akár 100 négyzetméter feletti ingatlan is vásárolható 20 millió forintból, addig ez az összeg a fővárosban már jellemzően csak egy garzonlakásra elegendő – derül ki a Duna House elemzéséből. ","shortLead":"Míg vidéken akár 100 négyzetméter feletti ingatlan is vásárolható 20 millió forintból, addig ez az összeg a fővárosban...","id":"20190219_Van_20_millioja_lakasra_Csaknem_hatszor_nagyobbat_kap_erte_videken_mint_a_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f6ef8e3-cbb9-42c7-9468-d09f6d788355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846921b3-f038-436c-b3ce-733480c89248","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190219_Van_20_millioja_lakasra_Csaknem_hatszor_nagyobbat_kap_erte_videken_mint_a_fovarosban","timestamp":"2019. február. 19. 10:50","title":"Van 20 milliója lakásra? Csaknem hatszor nagyobbat kap érte vidéken, mint a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ff0471-e6c0-43f1-b1a2-ff7fe3bbbcb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felújítók egészen kiváló munkát végeztek, a régi Bulli hamisítatlan módon repít vissza bennünket a 60-as évek végére. ","shortLead":"A felújítók egészen kiváló munkát végeztek, a régi Bulli hamisítatlan módon repít vissza bennünket a 60-as évek végére. ","id":"20190218_woodstock_50_evfordulojara_keszult_ez_a_rikitoan_szines_vw_hippibusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09ff0471-e6c0-43f1-b1a2-ff7fe3bbbcb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bf530e-d88e-4c4e-84b5-29da16d53d8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_woodstock_50_evfordulojara_keszult_ez_a_rikitoan_szines_vw_hippibusz","timestamp":"2019. február. 18. 11:21","title":"Woodstock 50. évfordulójára készült ez a rikítóan színes VW hippibusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27892dfd-f907-4b50-8aac-d07175062b96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Tiszakürt-Kondoros szakasz még idén elkészül, Békéscsabáig pedig jövőre ér el a gyorsforgalmi, ígérik.","shortLead":"A Tiszakürt-Kondoros szakasz még idén elkészül, Békéscsabáig pedig jövőre ér el a gyorsforgalmi, ígérik.","id":"20190218_Mar_iden_szalagatvagast_igernek_az_M44esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27892dfd-f907-4b50-8aac-d07175062b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bc32ba-0646-4ed5-becf-4125cf87df83","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190218_Mar_iden_szalagatvagast_igernek_az_M44esen","timestamp":"2019. február. 18. 17:34","title":"Már idén szalagátvágást ígérnek az M44-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hét évre ítélték másodfokon a férfit, aki szexuális viszonyt folytatott az élettársa lányával. Rablás miatt kapták el, akkor találták meg a telefonján a felvételeket.","shortLead":"Hét évre ítélték másodfokon a férfit, aki szexuális viszonyt folytatott az élettársa lányával. Rablás miatt kapták el...","id":"20190219_Eliteltek_a_ferfit_aki_megeroszakolta_az_elettarsa_13_eves_lanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bf8ab5-0d82-4514-82f0-71a72994e0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Eliteltek_a_ferfit_aki_megeroszakolta_az_elettarsa_13_eves_lanyat","timestamp":"2019. február. 19. 09:03","title":"Elítélték a férfit, aki megerőszakolta az élettársa 13 éves lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most Jean-Claude Juncker képe kerül Sorosé mellé.","shortLead":"Most Jean-Claude Juncker képe kerül Sorosé mellé.","id":"20190218_Iden_is_jonnek_a_Sorosplakatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2cce7fa-149e-4c77-9d89-c6f08e2454bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Iden_is_jonnek_a_Sorosplakatok","timestamp":"2019. február. 18. 21:18","title":"Idén is jönnek a Soros-plakátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a632d7b-205f-408d-847f-957fd76e6cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyére adták ki a figyelmeztetést a köd miatt.","shortLead":"Négy megyére adták ki a figyelmeztetést a köd miatt.","id":"20190219_Kodbe_borul_KeletMagyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a632d7b-205f-408d-847f-957fd76e6cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ff2ace-5a12-4876-bcf9-6574a875c878","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Kodbe_borul_KeletMagyarorszag","timestamp":"2019. február. 19. 05:26","title":"Ködbe borul Kelet-Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c41f68-5f8e-4489-84e7-daddf8a067d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Több város jelezte már, hogy elindulna a 2032-es olimpiáért, de Jakarta az első, amely beadta a pályázati szándéknyilatkozatát.","shortLead":"Több város jelezte már, hogy elindulna a 2032-es olimpiáért, de Jakarta az első, amely beadta a pályázati...","id":"20190219_Az_indonez_fovaros_az_elso_hivatalos_palyazo_a_2032es_olimpiara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c41f68-5f8e-4489-84e7-daddf8a067d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ea5e8c-e2e7-4344-a0e8-e1499818a668","keywords":null,"link":"/sport/20190219_Az_indonez_fovaros_az_elso_hivatalos_palyazo_a_2032es_olimpiara","timestamp":"2019. február. 19. 10:59","title":"Az indonéz főváros az első hivatalos pályázó a 2032-es olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]