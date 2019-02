Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4c18bb0-7fc5-47e9-aa08-d7d375fdd0cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svájci gárdisták eddig fémsisakokat hordtak, ezek azonban alig szellőztek, és nagyon nehezek voltak. A testőrség 3D-nyomtatással orvosolta a problémát. ","shortLead":"A svájci gárdisták eddig fémsisakokat hordtak, ezek azonban alig szellőztek, és nagyon nehezek voltak. A testőrség...","id":"20190225_papa_svajci_garda_3d_nyomtatas_sisak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4c18bb0-7fc5-47e9-aa08-d7d375fdd0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901a633a-23d8-4313-8348-c06032d09782","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_papa_svajci_garda_3d_nyomtatas_sisak","timestamp":"2019. február. 25. 17:33","title":"3D-nyomtatással készült sisakokat kaptak a pápa testőrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf785cc-d462-44ae-ac07-1dad1bd1babc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elemeiről ismert Energizer a barcelonai MWC-n is büszkén mutogatja vadonatúj, 18 ezer mAh kapacitású akkumulátorral szerelt mobilját. Nehéz is lenne nem kiszúrni: az eszköz akkora, mintha két telefont olvasztottak volna egybe. ","shortLead":"Az elemeiről ismert Energizer a barcelonai MWC-n is büszkén mutogatja vadonatúj, 18 ezer mAh kapacitású akkumulátorral...","id":"20190226_energizer_power_max_p18k_pop_hosszu_uzemideju_telefon_mwc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf785cc-d462-44ae-ac07-1dad1bd1babc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104a8eba-895d-4cb5-b29f-83af312967a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_energizer_power_max_p18k_pop_hosszu_uzemideju_telefon_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 26. 13:03","title":"Az igazi féltégla: ez a mobil egy hétig is bírja töltés nélkül, de megvan az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d7e73d-e91f-475d-9ca7-e6ec1d87cf70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan Autopilot is kéne, ami a többieket védi meg egy hasonló autóstól. ","shortLead":"Olyan Autopilot is kéne, ami a többieket védi meg egy hasonló autóstól. ","id":"20190225_autos_video_tesla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90d7e73d-e91f-475d-9ca7-e6ec1d87cf70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f465090e-2cc2-4fb1-a4b0-c692fd4af2c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_autos_video_tesla","timestamp":"2019. február. 26. 04:04","title":"200 felett robog át a piroson a teslás, ez ellen mi védhet meg? – Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec235c89-9cbb-4d74-b809-bd3ed5c9da7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MBLM kutatócég az idén is elemezte a felhasználók és a márkák között kialakuló érzelmi kötődést. Bár egy kicsit rontott, de azért még mindig igen előkelő helyen végzett az Apple.","shortLead":"Az MBLM kutatócég az idén is elemezte a felhasználók és a márkák között kialakuló érzelmi kötődést. Bár egy kicsit...","id":"20190226_mblm_felhasznalok_es_markak_kozotti_erzelmi_kotodes_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec235c89-9cbb-4d74-b809-bd3ed5c9da7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a4fe0f-5326-4d3c-9d78-c9a1bd0da32d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_mblm_felhasznalok_es_markak_kozotti_erzelmi_kotodes_2019","timestamp":"2019. február. 26. 12:33","title":"Valamit nagyon tud az Apple: ezen a listán messze lehagyja a Samsungot, a Google-t és a Microsoftot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f71da2-a11f-432e-86aa-c8ee5191638f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két település már biztosan elunta az alkudozást a helyi fiókjaikat bezáró takarékokkal, és új bank után néztek. Vannak falvak, ahol még kivárnak, de többen követhetik a más bankot keresőket.","shortLead":"Két település már biztosan elunta az alkudozást a helyi fiókjaikat bezáró takarékokkal, és új bank után néztek. Vannak...","id":"20190226_Otthagyjak_a_takarekszovetkezeteket_a_falvak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9f71da2-a11f-432e-86aa-c8ee5191638f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2921197c-b9d1-4d72-98d1-ad39fb2f5930","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_Otthagyjak_a_takarekszovetkezeteket_a_falvak","timestamp":"2019. február. 26. 06:45","title":"Otthagyják a takarékszövetkezeteket a falvak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit két órán belül elfogták. ","shortLead":"A férfit két órán belül elfogták. ","id":"20190225_kajarpec_gyor_moson_sopron_megye_gyilkossag_elfogas_gyanusitott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca05d632-bc66-49da-8e1b-500969e4f785","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_kajarpec_gyor_moson_sopron_megye_gyilkossag_elfogas_gyanusitott","timestamp":"2019. február. 25. 17:56","title":"Elfogták a kajárpéci gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5ae146-3df3-405f-bec8-19fd9d6284c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai sajtó beszámolója szerint Phenjanban máris hiányolják a Donald Trump amerikai elnökkel Vietnámban tárgyaló Kim Dzsong Unt. Egyben a lapok felkérték az embereket, hogy új munkasikerekkel várják vissza az ország vezetőjét.","shortLead":"Az észak-koreai sajtó beszámolója szerint Phenjanban máris hiányolják a Donald Trump amerikai elnökkel Vietnámban...","id":"20190227_EszakKoreaban_maris_hianyoljak_Kim_Dzsong_Unt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf5ae146-3df3-405f-bec8-19fd9d6284c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffe3907-d338-418a-8455-1b63b5dbd996","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_EszakKoreaban_maris_hianyoljak_Kim_Dzsong_Unt","timestamp":"2019. február. 27. 13:54","title":"Észak-Koreában máris hiányolják Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Pell többek között a homoszexualitás elleni háborúval vívta ki a tekintélyét az egyházban. Most hatalmasat bukott.","shortLead":"George Pell többek között a homoszexualitás elleni háborúval vívta ki a tekintélyét az egyházban. Most hatalmasat...","id":"20190226_Nem_gyozott_harcolni_a_szex_ellen_a_biboros_akit_bunosnek_talaltak_pedofiliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc8e1e1-0aa9-4bfa-a302-13815a3044e9","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Nem_gyozott_harcolni_a_szex_ellen_a_biboros_akit_bunosnek_talaltak_pedofiliaban","timestamp":"2019. február. 26. 10:44","title":"Nem győzött harcolni a szex ellen a bíboros, akit bűnösnek találtak pedofíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]