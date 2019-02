Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecf785cc-d462-44ae-ac07-1dad1bd1babc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elemeiről ismert Energizer a barcelonai MWC-n is büszkén mutogatja vadonatúj, 18 ezer mAh kapacitású akkumulátorral szerelt mobilját. Nehéz is lenne nem kiszúrni: az eszköz akkora, mintha két telefont olvasztottak volna egybe. ","shortLead":"Az elemeiről ismert Energizer a barcelonai MWC-n is büszkén mutogatja vadonatúj, 18 ezer mAh kapacitású akkumulátorral...","id":"20190226_energizer_power_max_p18k_pop_hosszu_uzemideju_telefon_mwc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf785cc-d462-44ae-ac07-1dad1bd1babc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104a8eba-895d-4cb5-b29f-83af312967a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_energizer_power_max_p18k_pop_hosszu_uzemideju_telefon_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 26. 13:03","title":"Az igazi féltégla: ez a mobil egy hétig is bírja töltés nélkül, de megvan az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8481055-2f30-4f3a-943b-aa98db0c67fd","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az energetikai hivatal azért fizetne közpénzből a Budavári Önkormányzatnak 68 millió forintot, hogy az elnök legyen továbbra is egy 101 négyzetméteres, a Halászbástyához közeli lakás bérlője – derül ki a hvg.hu birtokába került javaslatból. Ebből ugyanis megtudtuk, hogy a korábban fideszes országgyűlési képviselőként tevékenykedő elnök, Dorkota Lajos már kinevezése óta használhatja a 153 millió forintot érő ingatlant Orbán Viktor hivatalának köszönhetően. Az elnök fizetése közel 3,3 millió, de még a várbeli lakás kedvezményes, 42 ezer forintos bérleti díját is a hivatal állja. Az energetikai hivatal szerint az elnököt egy miniszteréhez hasonló juttatások illetik meg, de azt nem tudták megmagyarázni, miért nem találtak költséghatékonyabb megoldást, mint hogy egy jogért fizetnek ki ennyit.","shortLead":"Az energetikai hivatal azért fizetne közpénzből a Budavári Önkormányzatnak 68 millió forintot, hogy az elnök legyen...","id":"20190228_68_millio_forintot_fizettek_csak_a_jogert_hogy_az_energetikai_hivatal_elnoke_is_a_Varban_lakhasson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8481055-2f30-4f3a-943b-aa98db0c67fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a29a103-011e-4cb4-8964-2dd2b0c3b2ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_68_millio_forintot_fizettek_csak_a_jogert_hogy_az_energetikai_hivatal_elnoke_is_a_Varban_lakhasson","timestamp":"2019. február. 28. 06:30","title":"Várbeli lakás az energetikai fejesnek is: 3 milliós fizetés, 43 ezres lakbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d15ccfb-5e18-432b-8490-79ba151e4b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országgyűlési határozati javaslattá konvertálja az LMP azt a diplomáciai nyilatkozatot, amit Orbán Viktor is aláírt, pedig ebben elítélik a menekültekkel kapcsolatos gyűlöletkeltést. Így a fideszes képviselőknek dönteniük kell: vagy szembemennek a kormány migránsozó politikájával, vagy leszavazzák azt, amit maga a főnökük szentesített.\r

\r

","shortLead":"Országgyűlési határozati javaslattá konvertálja az LMP azt a diplomáciai nyilatkozatot, amit Orbán Viktor is aláírt...","id":"20190226_Orban_szignojaval_hozna_ciki_helyzetbe_a_Fideszt_Ungar_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d15ccfb-5e18-432b-8490-79ba151e4b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6421514e-2fc6-4709-8b58-8435fcdc69f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Orban_szignojaval_hozna_ciki_helyzetbe_a_Fideszt_Ungar_Peter","timestamp":"2019. február. 26. 13:40","title":"Orbán szignójával hozná ciki helyzetbe a fideszeseket Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5f5a8c-ef69-44fa-a81f-69dfc94e5dac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fiatal egerek csontvelőjének átültetésével \"fiatalították meg\" öregedő egerek agyát a kutatók, megakadályozva a rágcsálók kognitív hanyatlását. A kutatás eredményei alátámasztják azt az elméletet, hogy részben a csontvelő által termelt vérsejtek elöregedése a felelős a figyelem, az emlékezet és a gondolkodás hanyatlásáért.","shortLead":"Fiatal egerek csontvelőjének átültetésével \"fiatalították meg\" öregedő egerek agyát a kutatók, megakadályozva...","id":"20190226_csontvelo_atultetes_oregedo_egerek_agya_megfiatalitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f5f5a8c-ef69-44fa-a81f-69dfc94e5dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1238d4-d7b0-432e-836f-79a8e99e0fc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_csontvelo_atultetes_oregedo_egerek_agya_megfiatalitas","timestamp":"2019. február. 26. 17:03","title":"Egereknél már működik: csontvelő-átültetéssel sikerült visszafordítani az agy hanyatlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a54c1a3-059b-4794-9ac0-276c49da5178","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Testi és lelki egészségünk egyik legfontosabb biztosítéka a minőségi éjszakai pihenés, amit nagyban befolyásol alvóhelyünk milyensége, hangulata, kényelme. Praktikus tanácsokat adunk a minőségi alvás érdekében.","shortLead":"Testi és lelki egészségünk egyik legfontosabb biztosítéka a minőségi éjszakai pihenés, amit nagyban befolyásol...","id":"sedacurforte_20190227_Igy_aludjon_jol_alvaszavar_stressz_tippek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a54c1a3-059b-4794-9ac0-276c49da5178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e025de19-bfb4-41bf-afef-9315af05d3fb","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190227_Igy_aludjon_jol_alvaszavar_stressz_tippek","timestamp":"2019. február. 28. 12:15","title":"Így aludjon jól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"e011453a-acee-4f6b-b9c6-8e92ddd5ee28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kolumbiai énekesnőnek június 12-én kell megjelennie a bíróság előtt a katalóniai Esplugues de Llobregatban. ","shortLead":"A kolumbiai énekesnőnek június 12-én kell megjelennie a bíróság előtt a katalóniai Esplugues de Llobregatban. ","id":"20190226_shakira_enekesno_adocsalas_idezes_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e011453a-acee-4f6b-b9c6-8e92ddd5ee28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577ebf9c-d9e2-4a01-bc38-b0e3bdff85e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_shakira_enekesno_adocsalas_idezes_birosag","timestamp":"2019. február. 26. 18:10","title":"Bíróság elé idézték az adócsalással vádolt Shakirát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden évben műanyag palackok milliói kerülnek az óceánokba és a tengerekbe, a Glastonbury Fesztivál szervezői ezért úgy döntöttek, ők is kiveszik a részüket a bolygó megmentéséből. ","shortLead":"Minden évben műanyag palackok milliói kerülnek az óceánokba és a tengerekbe, a Glastonbury Fesztivál szervezői ezért...","id":"20190227_pet_palack_egyszer_hasznalatos_muanyagok_glastonbury_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c8ff18-bd26-42b8-b747-90b7669a1c00","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_pet_palack_egyszer_hasznalatos_muanyagok_glastonbury_fesztival","timestamp":"2019. február. 27. 21:03","title":"Dobja a műanyag palackokat a világ legnagyobb zenei fesztiválja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01393d1-c343-43a3-80b1-bb34cf6ea7c6","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201909_orban_aldasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e01393d1-c343-43a3-80b1-bb34cf6ea7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae0126f-44f3-4872-9d66-5c7806014a06","keywords":null,"link":"/itthon/201909_orban_aldasaval","timestamp":"2019. február. 28. 11:30","title":"Dobszay János: Orbán áldásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]