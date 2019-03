Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16ed9dab-045f-4939-b4fb-8c387ddc740c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Negyedszer választhatunk képviselőket az Európai Parlamentbe.","shortLead":"Negyedszer választhatunk képviselőket az Európai Parlamentbe.","id":"20190301_Majus_26ara_irta_ki_Ader_Janos_az_EPvalasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16ed9dab-045f-4939-b4fb-8c387ddc740c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7d9c20-dde0-4792-8e5a-44f137de5903","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Majus_26ara_irta_ki_Ader_Janos_az_EPvalasztast","timestamp":"2019. március. 01. 12:51","title":"Május 26-ára írta ki Áder János az EP-választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116cc47c-3ec5-4fb7-b36a-d94a72b6ec79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy orosz teherhajó nekihajtott a dél-koreai Puszan kikötőjén átívelő Gvangan-hídnak csütörtökön – jelentette a Yonhap dél-koreai hírügynökség, és közzétett egy videófelvételt is a történtekről.","shortLead":"Egy orosz teherhajó nekihajtott a dél-koreai Puszan kikötőjén átívelő Gvangan-hídnak csütörtökön – jelentette a Yonhap...","id":"20190228_Ittas_kapitany_kikoto_hid_teherhajo_Puszan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=116cc47c-3ec5-4fb7-b36a-d94a72b6ec79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c42dae-5355-4278-99c8-ff3fda7ea35f","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_Ittas_kapitany_kikoto_hid_teherhajo_Puszan","timestamp":"2019. február. 28. 16:09","title":"Ittas volt a kapitány, a kikötő hídjába hajtott a teherhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező így is előrébb léphet a világranglistán.","shortLead":"A magyar teniszező így is előrébb léphet a világranglistán.","id":"20190228_Ket_szettben_kikapott_Fucsovics_Federertol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d889b5-d040-4dd7-883c-055280ffd863","keywords":null,"link":"/sport/20190228_Ket_szettben_kikapott_Fucsovics_Federertol","timestamp":"2019. február. 28. 19:34","title":"Két szettben kikapott Fucsovics Federertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dca141c-d67a-4d95-8b21-720e55b18d5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon másodszor azonosítottak olyan ikerpárt, amely se nem egypetéjű, se nem kétpetéjű, az ausztráliai Brisbane-ben 2014-ben született kisfiú és kislány másfél petéjű (sesquizigóta) ikerpár. Az orvosok most adtak hírt felfedezésükről.","shortLead":"A világon másodszor azonosítottak olyan ikerpárt, amely se nem egypetéjű, se nem kétpetéjű, az ausztráliai Brisbane-ben...","id":"20190301_masfel_peteju_ikrek_brisbane_sesquizigota_masfelzigota_ikerpar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dca141c-d67a-4d95-8b21-720e55b18d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207e167d-3dad-4051-afa9-1e56cd8417b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_masfel_peteju_ikrek_brisbane_sesquizigota_masfelzigota_ikerpar","timestamp":"2019. március. 01. 06:03","title":"Megtalálták a világ második másfél petéjű ikerpárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b92709-2f47-43e8-ae73-2110400a4469","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vád a kamionos ellen akár gyilkossági kísérlet is lehet. ","shortLead":"A vád a kamionos ellen akár gyilkossági kísérlet is lehet. ","id":"20190301_elfogatoparncs_kamionos_szabalytalan_manover_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84b92709-2f47-43e8-ae73-2110400a4469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623c1933-b1c5-4ad1-9595-c35a654e5d32","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_elfogatoparncs_kamionos_szabalytalan_manover_autos_video","timestamp":"2019. március. 01. 09:45","title":"Európai elfogatóparancsot adtak ki a kamionos ellen ezért a manőverért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88635f5-82d4-494e-8be2-5ca46183c56b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Szülők tiltakoztak, amiért a kórház kiutasította az intézményből az adományágyakat, amelyeket azoknak szántak a jó szándékú segítők, akiknek jelenleg a széken ülve, vagy a földön fekve kell tölteniük az éjszakát beteg gyerekük mellett.","shortLead":"Szülők tiltakoztak, amiért a kórház kiutasította az intézményből az adományágyakat, amelyeket azoknak szántak a jó...","id":"20190302_Ingyen_es_agyon__Flashmobot_szerveztek_a_Heim_Pal_korhaz_ele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88635f5-82d4-494e-8be2-5ca46183c56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a32656a-4cf5-4485-b3f3-db734fcc4dc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Ingyen_es_agyon__Flashmobot_szerveztek_a_Heim_Pal_korhaz_ele","timestamp":"2019. március. 02. 11:10","title":"\"Ingyen és ágyon\" - Flashmobot szerveztek a Heim Pál kórház elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit hadsereg vegyvédelmi egységei összesen 13 ezer munkaóra alatt tisztították meg Szergej Szkripal házát és más helyszíneket a Novicsoktól. ","shortLead":"A brit hadsereg vegyvédelmi egységei összesen 13 ezer munkaóra alatt tisztították meg Szergej Szkripal házát és más...","id":"20190301_NIncs_mar_idegmereg_Salisbury_varosaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67edd0b-e152-49a9-8f56-8653198fe742","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_NIncs_mar_idegmereg_Salisbury_varosaban","timestamp":"2019. március. 01. 19:18","title":"Nincs már idegméreg Salisbury városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szigeteken állat formájú házak állnak majd, hogy mi lesz bennük, rejtély. Ahogy az is: miként lehetséges, hogy a városban, amely tízmilliárdokat költött az elmúlt négy évben különböző sport- és turisztikai fejlesztésekre nem jut néhány tíz millió forint tizenhét család tisztességes kártérítésére, akiknek a telkeit épp a fejlesztések miatt sajátították ki.","shortLead":"A szigeteken állat formájú házak állnak majd, hogy mi lesz bennük, rejtély. Ahogy az is: miként lehetséges...","id":"20190301_Tombol_a_kisvardai_kreativitas_szigeteket_epitenek_persze_elobb_tavat_is_kell_asni_hozza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443790d4-8771-4955-8ca1-5feb3e51eb5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Tombol_a_kisvardai_kreativitas_szigeteket_epitenek_persze_elobb_tavat_is_kell_asni_hozza","timestamp":"2019. március. 01. 13:00","title":"Tombol a kisvárdai kreativitás: szigeteket építenek, persze előbb tavat is kell ásni hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]