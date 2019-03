Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbd7c494-4379-4fe8-bad4-9cee2bbc2f2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több szemszögből is látható az hatalmas lavina, amely a hétvégén Coloradóban terített be egy autópályát.","shortLead":"Több szemszögből is látható az hatalmas lavina, amely a hétvégén Coloradóban terített be egy autópályát.","id":"20190305_video_autos_lavina_colorado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7c494-4379-4fe8-bad4-9cee2bbc2f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a45a29a-2aed-433a-afbb-9048b2e66e3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_video_autos_lavina_colorado","timestamp":"2019. március. 05. 10:10","title":"Több videó is készült, amikor egy lavina keresztülszáguldott egy autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a645e26e-5225-4902-bf00-143f7907d657","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csaknem harmadával esett azoknak a cégeknek az aránya, amelyek az önkéntes egészség-, illetve nyugdíjpénztári juttatásokat egyáltalán szerepeltetik a cafeteria választható elemei között – derül ki a Cafeteriatrend Azénpénzem.hu birtokába jutott felméréséből. ","shortLead":"Csaknem harmadával esett azoknak a cégeknek az aránya, amelyek az önkéntes egészség-, illetve nyugdíjpénztári...","id":"20190305_A_nyugdij_latja_karat__reagaltak_a_cegek_az_idei_adovaltozasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a645e26e-5225-4902-bf00-143f7907d657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26dd8a0-a760-454f-8a9b-08d3f0a27f35","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190305_A_nyugdij_latja_karat__reagaltak_a_cegek_az_idei_adovaltozasra","timestamp":"2019. március. 05. 09:39","title":"A nyugdíj látja kárát – reagáltak a cégek az idei adóváltozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ee612b-5033-4c09-927a-4f473c21ea35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz márka bemutatta a Genfi Autószalonon új kompakt crossover prototípusát a Tonálét, amely egy lépcsőfokkal a Stelvio alatt helyezkedik el méretben. A jármű hibrid hajtóművet kap majd.","shortLead":"Az olasz márka bemutatta a Genfi Autószalonon új kompakt crossover prototípusát a Tonálét, amely egy lépcsőfokkal...","id":"20190305_alfa_romeo_tonale_koncepcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5ee612b-5033-4c09-927a-4f473c21ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44bef3e-eeef-4ad5-bfc7-bff7c5019550","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_alfa_romeo_tonale_koncepcio","timestamp":"2019. március. 05. 15:02","title":"A Stelvio után itt a Tonale, megy tovább az olasz hágókon az Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány törvényjavaslata szerint a Nemzetközi Beruházási Bank teljes mentességet kap a magyar hatóságok ellenőrzései alól, a vendégeik pedig szabadon jöhetnek az országba. Erre bólintott rá kedden a Fidesz-kétharmad uralta parlament.","shortLead":"A kormány törvényjavaslata szerint a Nemzetközi Beruházási Bank teljes mentességet kap a magyar hatóságok ellenőrzései...","id":"20190305_Megszavaztak_minden_kedvezmenyt_megad_a_kormany_Putyin_bankjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bd5c65-021f-417e-bd8d-ddad2a7b7cb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Megszavaztak_minden_kedvezmenyt_megad_a_kormany_Putyin_bankjanak","timestamp":"2019. március. 05. 13:53","title":"Megszavazták: minden kedvezményt megad a kormány Putyin bankjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027cbd76-dcd0-4b30-965d-b50ae2832502","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Raskó György agrárközgazdász szerint előbb munkahelyeket kell teremteni vidéken, aztán jöhet a bölcsőde meg a csok. Pont fordítva, mint ahogyan azt a kormány gondolja. Vajtán lenne igény a programjára, csak pénz nincs rá. ","shortLead":"Raskó György agrárközgazdász szerint előbb munkahelyeket kell teremteni vidéken, aztán jöhet a bölcsőde meg a csok...","id":"20190306_Rasko_Gyorgy_a_faluprogramrol_Forditva_ul_a_lovon_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=027cbd76-dcd0-4b30-965d-b50ae2832502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a4f3b3-47fa-425f-881d-c59ee953beb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Rasko_Gyorgy_a_faluprogramrol_Forditva_ul_a_lovon_a_kormany","timestamp":"2019. március. 06. 14:00","title":" \"Igény volna rá\" - a falusi csok esete a fordítva megült lóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paul Le Roux neve keveseknek csenghet ismerősen, pedig bizonyos szempontból még a híres/hírhedt Köpcöst is túlszárnyalta. És a jövőben még több hozzá hasonló bűnöző bukkanhat fel világszerte.","shortLead":"Paul Le Roux neve keveseknek csenghet ismerősen, pedig bizonyos szempontból még a híres/hírhedt Köpcöst is...","id":"20190306_paul_calder_le_roux_bunozo_kabitoszer_fegyverkereskedelem_internet_kiberbunozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f440b-ddd3-4119-aa8a-b744002b1400","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_paul_calder_le_roux_bunozo_kabitoszer_fegyverkereskedelem_internet_kiberbunozes","timestamp":"2019. március. 06. 09:03","title":"10 év vagy életfogytiglan: hamarosan elítélik a digitális drogbárót, aki egy laptopról irányította a hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég vezetése szerint fel is gyorsították az egyeztetéseket a béremelésről. ","shortLead":"A cég vezetése szerint fel is gyorsították az egyeztetéseket a béremelésről. ","id":"20190304_Tagadja_a_Hankook_hogy_kitenne_a_sztrajkra_keszulo_dolgozokat_a_munkasszallorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed01b42-f465-41f7-8311-00d03d9a46bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Tagadja_a_Hankook_hogy_kitenne_a_sztrajkra_keszulo_dolgozokat_a_munkasszallorol","timestamp":"2019. március. 04. 18:17","title":"Tagadja a Hankook, hogy kitenné a sztrájkra készülő dolgozókat a munkásszállóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8370ee28-64e4-405b-86ba-4ccb4517d883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszországban már most nagy bajba kerültek az olívatermesztők, 57 százalékkal esett vissza a termelés az extrém időjárás miatt. ","shortLead":"Olaszországban már most nagy bajba kerültek az olívatermesztők, 57 százalékkal esett vissza a termelés az extrém...","id":"20190305_Tonkreteheti_a_klimavaltozas_az_europai_olivaultetvenyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8370ee28-64e4-405b-86ba-4ccb4517d883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab6ee25-9bfc-41bc-ae1c-b47b6e1b7515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Tonkreteheti_a_klimavaltozas_az_europai_olivaultetvenyeket","timestamp":"2019. március. 05. 12:45","title":"Tönkreteszi a klímaváltozás az európai olívaültetvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]