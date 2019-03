Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egri kórház sürgősségi osztályán nem csak az embereket, a fémet is gyógyítják – írta a 444 egy olvasója, aki fotót is küldött a begipszelt infúziós állványról.","shortLead":"Ez egri kórház sürgősségi osztályán nem csak az embereket, a fémet is gyógyítják – írta a 444 egy olvasója, aki fotót...","id":"20190306_Begipszeltek_a_torott_infuzios_allvanyt_az_egri_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cae06ce-47c4-488b-a45a-9fdb3e1c2733","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Begipszeltek_a_torott_infuzios_allvanyt_az_egri_korhazban","timestamp":"2019. március. 06. 11:27","title":"Begipszelték a törött infúziós állványt az egri kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy üzem kialakítására kapták a pénzt. ","shortLead":"Egy üzem kialakítására kapták a pénzt. ","id":"20190305_26_milliardot_kapott_a_kormanytol_Garancsi_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b45b9c5-6c4a-4c4a-87e9-0976befb747c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_26_milliardot_kapott_a_kormanytol_Garancsi_cege","timestamp":"2019. március. 05. 13:21","title":"2,6 milliárdot kapott a kormánytól Garancsi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09043a92-4beb-417d-9957-cc324fd98fab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Lydon (művésznevén Johnny Rotten) szerint a napokban elhunyt Keith Flint magányos volt és nem volt, aki szeresse őt.","shortLead":"John Lydon (művésznevén Johnny Rotten) szerint a napokban elhunyt Keith Flint magányos volt és nem volt, aki szeresse...","id":"20190306_Johnny_Rotten_szivbe_markolo_szavakkal_bucsuzott_a_Prodigy_frontemberetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09043a92-4beb-417d-9957-cc324fd98fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b690ad4-6cd7-4eec-8295-0c8b804049a5","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Johnny_Rotten_szivbe_markolo_szavakkal_bucsuzott_a_Prodigy_frontemberetol","timestamp":"2019. március. 06. 11:12","title":"Johnny Rotten szívbe markoló szavakkal búcsúzott a Prodigy frontemberétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f95780-6c0f-4570-be82-47fd4bea60b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légitársaság felszabadítja a női munkatársakat a rúzs terrorja alól.","shortLead":"A légitársaság felszabadítja a női munkatársakat a rúzs terrorja alól.","id":"20190306_Smink_nelkuli_legiutaskiserokkel_csinal_forradalmat_Virgin_Atlantic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f95780-6c0f-4570-be82-47fd4bea60b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c372dd9a-f0b2-4f00-a387-b430a68774ea","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Smink_nelkuli_legiutaskiserokkel_csinal_forradalmat_Virgin_Atlantic","timestamp":"2019. március. 06. 10:02","title":"Smink nélküli légiutas-kísérőkkel csinál forradalmat a Virgin Atlantic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01795a49-3112-4173-ae5c-d8110973a0ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt írták, az illetékes munkavállalói képviselőkkel konzultálva bővítenék a túlórakeretet, ha szükséges lesz. ","shortLead":"Azt írták, az illetékes munkavállalói képviselőkkel konzultálva bővítenék a túlórakeretet, ha szükséges lesz. ","id":"20190306_A_Bosch_akar_alkalmazna_is_az_uj_tuloratorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01795a49-3112-4173-ae5c-d8110973a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058bf104-ce80-4a0e-80b9-70b3847cfb1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_A_Bosch_akar_alkalmazna_is_az_uj_tuloratorvenyt","timestamp":"2019. március. 06. 18:02","title":"A Bosch akár alkalmazná is az új túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök a jogszabály november végi módosítását küldte vissza megfontolásra. De nem azt a részt, amelyik a bírók függetlenségével kapcsolatos. ","shortLead":"A köztársasági elnök a jogszabály november végi módosítását küldte vissza megfontolásra. De nem azt a részt, amelyik...","id":"20190305_ader_janos_koztarsasagi_elnok_megfontolasra_visszakuld_jogalkotasi_torveny_biroi_fuggetlenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc68635-f4aa-4aab-9940-4fe6b34b24df","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_ader_janos_koztarsasagi_elnok_megfontolasra_visszakuld_jogalkotasi_torveny_biroi_fuggetlenseg","timestamp":"2019. március. 05. 15:37","title":"Áder visszaküldte, a parlament újra elfogadta a jogalkotási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffbe2d6-9dfa-435f-9856-67b885a1c16b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évek fejlesztői munkája után végre elkészült az USB4 névre keresztelt szabvány, ami egészen félelmetes, 40 Gbps adatátviteli sebességet hoz majd el nekünk.","shortLead":"Hosszú évek fejlesztői munkája után végre elkészült az USB4 névre keresztelt szabvány, ami egészen félelmetes, 40 Gbps...","id":"20190306_usb4_usb_if_intel_usb_szabvany_adatatviteli_sebesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dffbe2d6-9dfa-435f-9856-67b885a1c16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb5624d-1836-4ca6-82e4-2087627b07c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_usb4_usb_if_intel_usb_szabvany_adatatviteli_sebesseg","timestamp":"2019. március. 06. 08:03","title":"Félelmetesen gyors lesz: itt az új USB, ami 5 GB adatot mozgat másodpercenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444d29df-9723-4c26-8726-df664e154b35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pajkaszeg lakói visszaköltöznek a képernyőre. ","shortLead":"Pajkaszeg lakói visszaköltöznek a képernyőre. ","id":"20190305_A_mi_kis_falunk_sorozat_RTL_Klub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=444d29df-9723-4c26-8726-df664e154b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc78df6-0a4b-4187-91da-3833e47af9dd","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_A_mi_kis_falunk_sorozat_RTL_Klub","timestamp":"2019. március. 05. 11:07","title":"Március végén visszatér A mi kis falunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]