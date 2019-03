Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dc889e0-0d50-4307-a2a8-28a47ca5774c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezek után mondja azt valaki, hogy a mobilozás csakis árt az egészségnek.","shortLead":"Ezek után mondja azt valaki, hogy a mobilozás csakis árt az egészségnek.","id":"20190314_nyilvesszo_mobiltelefon_iphone_ausztralia_pajzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dc889e0-0d50-4307-a2a8-28a47ca5774c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b0e3df-0e78-4523-b04d-9ed56952a671","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_nyilvesszo_mobiltelefon_iphone_ausztralia_pajzs","timestamp":"2019. március. 14. 08:33","title":"Pajzsként használt mobiljával védte meg magát a felé tartó nyílvesszőtől egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar szabadság születése napján tisztelettel köszönti a világ magyarságát, és felemelő ünneplést kíván minden magyar honfitársunknak Orbán Viktor miniszterelnök március 15-e előestéjén közzétett levelében – közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.","shortLead":"A magyar szabadság születése napján tisztelettel köszönti a világ magyarságát, és felemelő ünneplést kíván minden...","id":"20190314_orban_viktor_vilag_magyarsaga_level_marcius_15_nemzeti_unnep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1f28fe-06aa-4802-a4a9-892bc3c775ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_orban_viktor_vilag_magyarsaga_level_marcius_15_nemzeti_unnep","timestamp":"2019. március. 14. 17:37","title":"Önnek is üzent Orbán Viktor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076b62ae-e687-45ca-a655-9116f7b4da5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságos, önmegsemmisítő fájlküldést ígér béta verzióból most felnőtté avatott, ingyenes szolgáltatásával a Firefoxot is fejlesztő Mozilla.","shortLead":"Biztonságos, önmegsemmisítő fájlküldést ígér béta verzióból most felnőtté avatott, ingyenes szolgáltatásával...","id":"20190314_mozilla_firefox_send_onmegsemmisito_fajl_fajlkuldo_szolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=076b62ae-e687-45ca-a655-9116f7b4da5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9006b5b6-e570-449f-8d05-8fc1c3d43282","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_mozilla_firefox_send_onmegsemmisito_fajl_fajlkuldo_szolgaltatas","timestamp":"2019. március. 14. 12:03","title":"Ingyenes, próbálja ki: 1 GB-os fájlokat is küldhet a Mozilla új oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3483dfb4-ce90-4eb9-a484-a6881f0f4564","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Csak ketten férnek el benne és annyiba kerül, mint egy Rolls-Royce, cserébe viszont nem kell a dugóban araszolni vele. ","shortLead":"Csak ketten férnek el benne és annyiba kerül, mint egy Rolls-Royce, cserébe viszont nem kell a dugóban araszolni vele. ","id":"20190315_mar_rendszama_is_van_a_repulo_autonak_megneztuk_a_dugok_lehetseges_ellenszeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3483dfb4-ce90-4eb9-a484-a6881f0f4564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f01de54-1c94-4e5c-a175-1c9e6ddd7e04","keywords":null,"link":"/cegauto/20190315_mar_rendszama_is_van_a_repulo_autonak_megneztuk_a_dugok_lehetseges_ellenszeret","timestamp":"2019. március. 15. 06:41","title":"Már rendszáma is van a repülő autónak, megnéztük a dugók lehetséges ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81937981-5712-4260-8a3b-50d6ff7d0f8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Antonio Tajani szerdán egy olasz rádióinterjújában azt mondta Mussoliniről: \"Nem vagyok fasiszta, soha nem voltam fasiszta, nem osztom a politikai nézeteit sem, de legyünk őszinték, utakat, hidakat, sportlétesítményeket épített, termővé tette Olaszország számos részét.\" ","shortLead":"Antonio Tajani szerdán egy olasz rádióinterjújában azt mondta Mussoliniről: \"Nem vagyok fasiszta, soha nem voltam...","id":"20190314_bocsanatkeres_europai_parlament_benito_mussolini_antonio_tajani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81937981-5712-4260-8a3b-50d6ff7d0f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa6cb6f-6cf6-4709-9ea7-314e902fffd5","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_bocsanatkeres_europai_parlament_benito_mussolini_antonio_tajani","timestamp":"2019. március. 14. 18:55","title":"Bocsánatot kért az Európai Parlament elnöke, amiért védelmébe vette Mussolinit ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95077a94-d7f1-4af5-b7a7-ba7e2ef53e1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2014-ben már kitörhetett volna az ukrán-magyar konfliktus, de akkor Ukrajna épp a háborúval volt elfoglalva. A két ország közti rossz viszonyban nem segít az információhiány, mondja egy ukrán elemző a HVG-ben.\r

\r

","shortLead":"2014-ben már kitörhetett volna az ukrán-magyar konfliktus, de akkor Ukrajna épp a háborúval volt elfoglalva. A két...","id":"20190314_Az_oroszok_erdeke_is_az_ukranmagyar_konfliktus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95077a94-d7f1-4af5-b7a7-ba7e2ef53e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669ec841-091d-48e8-a2f0-82c1f8f5ffaa","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Az_oroszok_erdeke_is_az_ukranmagyar_konfliktus","timestamp":"2019. március. 14. 14:13","title":"Az oroszok érdeke is az ukrán-magyar konfliktus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6824e49-f519-4f1e-8234-fd47198927ac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók Led Zeppelint és Mozartot is játszottak a sajtkorongoknak. ","shortLead":"A kutatók Led Zeppelint és Mozartot is játszottak a sajtkorongoknak. ","id":"20190314_Barsonyosabb_az_ementali_ha_hip_hopot_hallgat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6824e49-f519-4f1e-8234-fd47198927ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faddba4-8bf2-4fbc-9444-cff790d5a10a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_Barsonyosabb_az_ementali_ha_hip_hopot_hallgat","timestamp":"2019. március. 14. 20:56","title":"Bársonyosabb az ementáli, ha hip hopot hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felmérések szerint az országban 137 ezer lány nem megy iskolába a menstruáció idején, mert nincs pénze intimhigiéniás termékre. ","shortLead":"Felmérések szerint az országban 137 ezer lány nem megy iskolába a menstruáció idején, mert nincs pénze intimhigiéniás...","id":"20190314_Ingyen_betetet_es_tampont_kapnak_az_angol_diaklanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfb5f3f-71eb-43ca-9631-00f41de2bca6","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Ingyen_betetet_es_tampont_kapnak_az_angol_diaklanyok","timestamp":"2019. március. 14. 16:09","title":"Ingyen betétet és tampont kapnak az angol diáklányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]