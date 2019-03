Japánból érkezett, de olaszosan izgalmas a dizájnja a Mazda új kompaktjának. És hamarosan a benzin- és dízelmotorok előnyeit egymással kombináló új erőforrással is elérhető lesz.

A kompakt személyautók szegmensében nagy a tolongás és a tülekedés a vásárlók kegyeiért. Elég csak az alig néhány ponttal az Év Autója díjat elbukó Kia Ceedre, a remek Ford Focusra, vagy a végre izgalmasra sikerült Toyota Corollára gondolnunk. Ezek a modellek nem ma kezdték a szakmát, és ezzel természetesen a Mazda is tisztában van, éppen ezért a cég fejlesztői apait-anyait beleadtak az új 3-as fejlesztésébe.

A japán hadüzenetet először a designerek vetették papírra, akik munkája elsőként a 2017-es Tokiói Autószalonon leleplezett Kai tanulmányautó formájában látott napvilágot. És a Mazda döntéshozói szerencsére voltak olyan bátrak, hogy a sorozatgyártású 3-as végül csak minimálisan lett szelídebb a koncepcióautótól.



Íme a Kodo formanyelv legfrissebb megnyilvánulása:

© László Ferenc

Vonalzók a kukában

Az autóipari designerek mostanában előszeretettel alkalmazzák a vonalzót, melynek nyomán vonalakkal alaposan összeszabdalt frontrészű-, illetve oldalnézetű kocsik lepik el az utakat. Ezeknek is megvan a maga szépsége, hiszen egy egyenes itt, egy karakteres vonás ott, és az amúgy unalmasan nagy felületeket gyorsan el lehet adni divatos művészeti megoldásként.

A Mazda azonban nagyon más úton jár, olyan, mintha - kis túlzással - teljesen megszabadult volna a vonalzóitól. Az új 3-asnak talán az oldalnézete a legizgalmasabb, melyet az ajtók abszolút egyedi benyomódása ural. Ezen aztán úgy játszik a fény, mint a cica a kedvenc gombolyagával, de a legtöbb szemszögből olyan, mintha egy szélesre nyújtott kérdőjel rajzolódna ki a kocsi profilján.

© László Ferenc

Ehhez hozzájönnek még a szűkre vett oldalablakok, a laposra vasalt kerékjárati ívek, és akkor az olaszos húrokat megpendítő LED-es fényszórókról, illetve hátsó lámpákról még nem is beszéltünk. Tesztautónk a teljesen új és csak az ötajtós változathoz rendelhető Polymetal szürke színben feszít, ami legalább annyira kiemeli a kasztni szépségeit, mint a Mazda már jól ismert Soul Red vörös fényezése.

Manapság már az AMG is kamu kipufogóvégekkel trükközik, így igazi felüdülés, hogy a japánok valódi, funkcionális kipufogókat szereltek a 3-as végére. Jelentjük, mindkét végződés ténylegesen használatban van, ráadásul a hangjuk is jól el lett találva. Sportautós durrogásra és hörgésre senki se számítson, az nem is illene bele az összképbe, de a finoman morgós hangzás nagyon jól passzol az új 3-ashoz.

© László Ferenc

Kívül nagy, belül kicsi

A 4,46 méteres hossz komoly fegyverténynek számít a kategóriában, melynek egyes képviselői ennél arasznyival rövidebbek. Belül viszont még annak ellenére sem tágas a 3-as, hogy az elődjénél 2,5 centiméterrel nagyobb a tengelytávolsága. Mindez annak következménye, hogy a kocsi elejét az ütős design jegyében hosszúra vették, így aztán még a legnagyobb motor is lötyög az elejében, az utastérben, főleg hátul viszont már az ideálisnál nagyobb a népsűrűség.

A csomagtér a maga 327 literes térfogatával közepes méretűnek mondható, a rakodóperem pedig túl magas. Aki ennél öblösebb csomagtartóra vágyik, az válassza inkább a négyajtós szedánt, mely változatlan tengelytáv mellett 20 centiméterrel hosszabb a kistestvérénél.

© László Ferenc

A sofőrülésben helyet foglalva azonnal olyan érzésünk támad, mintha az autó a szerves részünk, személyünk kiterjesztése lenne. Ez a kocsi azoknak készült, akiknek borsódzik a háta a divatterepjárók hokedlisen magas vezetési pozíciójától és abszolút szintetikus vezetési élményétől. Az ülés jól fogja a testünket, a műszerfal elölről teljesen körbeölel, a korábbiaknál szélesebb tartományban állítható kormány kiváló fogású, a váltókar tökéletes helyre került.

Hátrafelé igen korlátozott a kilátás, ami tolatáskor nem túl előnyös, de szerencsére tolatókamerát és 360 fokos kamerarendszert is kapunk. Ráadásul a márkánál most először ezek képe nagy felbontású és kristálytiszta, hozza a német prémiummárkáktól megszokott szintet.



Egy 1,85 méteres felnőtt mögött egy hasonló méretű személy csak úgy fér el, hogy a lába hozzáér az első ülés támlájához, a fejtér igen szűkös és a vastag C-oszlop miatt a klausztrofóbiások inkább kerüljék a hátul történő tartós utazást.

© László Ferenc

Minőség, felszereltség

Az utastérben felhasznált anyagok mindenhol kiváló minőségűek és az összeszerelés minőségére sem lehet panaszunk. Az ideálisan vastag és fűthető kormány mögött két analóg műszerre lehetünk figyelmesek, melyek egy 7 colos digitális egységet fognak közre. A vetített műszeregység előnyeit csak részben aknázza ki a gyártó, így például navigációs térképet nem lehet ide kitenni, azért viszont kövér piros pont jár, hogy minden 3-asban alapáron jár a szélvédőre vetítő kontrasztos HUD.

A középső kijelző 8,8 colos képátlójú és a középkonzolon elhelyezett forgatható, nyomogatható kezelőszerv révén lehet kezelni. Az érintésérzékenységről le kell mondanunk, ami a tekintetben nem is baj, hogy a kijelző tőlünk elég távol található, az viszont jó lett volna, ha legalább a köralakú kezelőszerv felületét érintősre alakítják ki, ily módon ugyanis sokkal könnyebb lenne például a címek bevitele.

© László Ferenc

A felhasználói felület a modern BMW-khez szokottak számára ismerős lehet. Ez nem kritika, hanem inkább pozitívum, a grafikák igényes kialakításúak, az áttekinthető rendszer gyorsan teszi a dolgát és maga a kijelző is nagy felbontású. Bátran ki lehet jelenteni, hogy infotainment fronton a kis Mazda köröket ver még a legdrágább Lexusokra is.

A 12 hangszórós Bose hifi simán megéri az érte elkért 150 ezer forintos felárat, a rendszer már kis hangerő mellett telt mélyekkel szolgál, és a mai elvárásoknak megfelelően az Android Auto, illetve az Apple CarPlay sem hiányzik a fedélzetről. Kár, hogy USB-portból a hátsó utasoknak már nem jutott.

A fényszóró alapáron LED-es, felár ellenében pedig 22 apró diódával automatikusan pontosan szabályozza a fénykáva formáját. Említést érdemel továbbá az elektromos kézifék, az adaptív tempomat, a sávtartó-segéd, a táblafelismerés, az első- és hátsó keresztforgalomfigyelő, a városi vészfékező, illetve a fáradtságfigyelő.

© László Ferenc

© László Ferenc

A nem teleszkópos, hanem kitámasztós gépháztető alatt egy 2 literes 4 hengeres szívó benzinmotor teljesít szolgálatot. A 122 lóerős teljesítmény nem túl combos, ráadásul a lehívásához egészen 6000-ig kell forgatni a motort, a 213 Nm-es csúcsnyomaték pedig 4000-es fordulatszámon ébred.

A kis köbcentis turbós motorok korában minden tekintetben gyengének érződik a Skyactiv-G erőforrás, előzéskor általában nem egyet, hanem kettőt kell visszaváltani. A kéziváltó viszont maga a földi mennyország, a kiváló helyen lévő váltókar rövid úton és igen határozottan kapcsolható, és szinte azonnal az MX-5 roadstert juttatja eszünkbe. Az elöl McPherson, hátul csatolt lengőkaros felfüggesztés ugyancsak remekül sikerült, és valahogy még az adaptív varázslatot sem igazán hiányoljuk belőle.

© László Ferenc

A motor és az ESP villámgyors szabályozásával működő GVC Plus technika példás kanyarvételi képességekkel vértezi fel az új 3-ast, ami elsőkerékhajtása ellenére is ismét a kis MX-5-öt juttatja eszünkbe. Később összkerékhajtással is elérhető lesz a modell, de csak az erősebb 2 literes benzinmotorral társítva.

Ez lesz a Mazda igazi nagy durranása, a gyertyavezérelt kompressziógyújtásos Skyactiv-X motor, ami a dízelmotorok alacsony fordulat melletti nagy nyomatékát és takarékosságát a benzinmotorok gyors gázreakciójával, illetve pörgethetőségével kombinálja. Ennek 181 lóerős teljesítménye várhatóan sokkal jobban passzol majd a 3-as Mazdához, mint a tesztautóban lévő egység szerény produkciója.

© László Ferenc

A G122-es motor egyébként nagyon finoman jár, a hangja bőven szerethető, ezenkívül pedig az általunk mért 7 literes tesztfogyasztás sem mondható rossznak. Az üzemanyagtartály 51 literes. A lágyhibrid hajtáslánc a riválisoknál sokkal finomabb, szinte teljesen észrevétlen start/stop rendszert vonultat fel, részterhelésnél pedig a benzinmotor négy hengere közül csak kettő üzemel.



A 10,4 másodperces 0-100-as sprintidő, illetve a 197 km/h végsebesség nem túlságosan felvillanyozó, de a hétköznapok során a remek vezetési élmény végül többet nyom a latban.

A Toyotától eltérően a Mazda továbbra is kitart a dízel technológia mellett. Az elsősorban a sokat utazók számára ajánlható D116-os motor 1,8 literből turbóval állít elő 116 lóerőt és 270 Nm-t. Menetteljesítményre lényegében ugyanazt tudja, mint a G122, de értelemszerűen kevesebbet fogyaszt. A hatfokozatú automataváltó felára 750 ezer forint.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

+ : egyedi formaterv, minőségi utastér, kiváló kéziváltó, remek futómű, továbbfejlesztett infotainment rendszer, jó hifi, korrekt fogyasztás. –: hátul szűkös és nincs USB-port, rossz kilátás hátrafelé, gyenge alapmotor, magas alapár.

Az új Mazda 3 esetében az ütős design, a remek vezethetőség és a minőségi utastér kéz a kézben jár egymással - akinek ez a lényeg, bátran csapjon le az új japán harcosra. A családi használatot korlátozza a hátul szűkös helykínálat, és a benzin-, illetve dízelmotorok közötti határmezsgyét elmosó Skyactiv-X motor érkezéséig egyelőre lóerőhiányban szenved a típus.

A kifutó modell 4,86 millió forintos alapárához képest jelentősen többe, 7,04 millió forintba kerül a legolcsóbb új Mazda 3 G122. A teljes képhez azonban látnunk kell, hogy a 2019-es alapmodell nemcsak erősebb, hanem jelentősen jobban felszerelt, mint az elődje, melyből ráadásul kevésbé voltak keresettek a legolcsóbb példányok.

A D116 dízel alapára 7,67 millió forint, a néhány hónap múlva érkező "csodamotorral" pedig minimum 8,1 millió forintba fog kerülni a típus. Utóbbi négykerékhajtással együtt 8,85 millió forintos áron startol majd. Összehasonlításképp, a Mazda 6 G145 szedán alapára 8,57 millió forint.

A gyártó 3 év / 100 ezer kilométer garanciát vállal a kocsira, melyre 70 ezer forint ellenében további 2 esztendő garancia vásárolható.

© László Ferenc

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.