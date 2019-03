Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc609dfc-1fe0-4884-81a6-6fbdd2eeaf68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos újítással fejlesztette a messengeres beszélgetésfolyam kezelését a Facebook, az egyéni és a csoportos beszélgetésekben is.","shortLead":"Hasznos újítással fejlesztette a messengeres beszélgetésfolyam kezelését a Facebook, az egyéni és a csoportos...","id":"20190322_facebook_messenger_csoportos_beszelgetes_valasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc609dfc-1fe0-4884-81a6-6fbdd2eeaf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccf625f-be14-406d-808f-8e86a6f88d80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_facebook_messenger_csoportos_beszelgetes_valasz","timestamp":"2019. március. 22. 08:03","title":"Látta már a Facebook Messenger új funkcióját? Hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e4946b-f60c-4fcb-bad4-00c19f1c644a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szép idő beköszöntével a napokban hivatalosan is megnyitották a fagylaltszezont Bécsben. A tavasz virágokat hoz a tölcsérekbe, de tiramisuval ünneplik a kézműves fagylaltok napját. \r

\r

","shortLead":"A szép idő beköszöntével a napokban hivatalosan is megnyitották a fagylaltszezont Bécsben. A tavasz virágokat hoz...","id":"20190321_Tiramisu_ibolya_pillecukor__ezt_nyaljak_a_becsiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00e4946b-f60c-4fcb-bad4-00c19f1c644a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b69a681-417e-43c2-ba19-b71cfc9a401d","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Tiramisu_ibolya_pillecukor__ezt_nyaljak_a_becsiek","timestamp":"2019. március. 21. 19:29","title":"Tiramisu, ibolya, pillecukor – ezt nyalják a bécsiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A venezuelai hírszerzés (SEBIN) őrizetbe vette a magát ideiglenes államfővé nyilvánító Juan Guaidó kabinetfőnökét - erősítette meg az ellenzéki politikus csütörtökön. Az őrizetbe vételt számos nemzetközi szervezet elítélte.","shortLead":"A venezuelai hírszerzés (SEBIN) őrizetbe vette a magát ideiglenes államfővé nyilvánító Juan Guaidó kabinetfőnökét...","id":"20190321_Sajnos_eljottek_ertem__oriztbe_vette_a_hirszerzes_a_renegat_elnok_jobbkezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d288c1-4ca7-4318-b4ed-0786af3c6fd7","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Sajnos_eljottek_ertem__oriztbe_vette_a_hirszerzes_a_renegat_elnok_jobbkezet","timestamp":"2019. március. 21. 21:55","title":"\"Sajnos eljöttek értem\" - őrizetbe vette a hírszerzés Guaidó jobbkezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc43e427-ccab-4442-9dab-165808d24f61","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"Új könyve jelent meg Ferdinandy Györgynek a karibi országban, ahol hosszabb ideig élt, és irodalmi munkássága mellett az egyetemen tanított San Juanban.","shortLead":"Új könyve jelent meg Ferdinandy Györgynek a karibi országban, ahol hosszabb ideig élt, és irodalmi munkássága mellett...","id":"20190320_Ferdinandy_Gyorgy_konyvbemutatoval_tert_vissza_Puerto_Ricoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc43e427-ccab-4442-9dab-165808d24f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f32983-7be8-423f-9c21-39d44f22bdc6","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Ferdinandy_Gyorgy_konyvbemutatoval_tert_vissza_Puerto_Ricoba","timestamp":"2019. március. 20. 15:10","title":"Ferdinandy György új könyvvel tért vissza Puerto Ricóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező a selejtező második fordulójában kikapott az észt Kaia Kanepitől.","shortLead":"A magyar teniszező a selejtező második fordulójában kikapott az észt Kaia Kanepitől.","id":"20190320_babos_timea_tenisz_miami_kieses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9b5d9d-fd17-4e21-bb8d-811586ddfa20","keywords":null,"link":"/sport/20190320_babos_timea_tenisz_miami_kieses","timestamp":"2019. március. 20. 18:29","title":"Máris kiesett Babos, nem jött össze a főtábla Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc135d92-f0b7-4ea4-b868-1fbd1c7acf07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkcióval ruházzák fel a Bluetooth-t: az ilyen eszközök a jövőben már azt is pontosan tudják majd, hogy milyen irányból kapják a jelet. Centiméteres pontossággal határozhatják meg az objektumok, illetve a felhasználók helyét.","shortLead":"Új funkcióval ruházzák fel a Bluetooth-t: az ilyen eszközök a jövőben már azt is pontosan tudják majd, hogy milyen...","id":"20190321_bluetooth_51_centimeteres_pontossag_iranyfelismeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc135d92-f0b7-4ea4-b868-1fbd1c7acf07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56cdf5e9-67c6-41a2-9dbf-1251ee95579a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_bluetooth_51_centimeteres_pontossag_iranyfelismeres","timestamp":"2019. március. 21. 09:33","title":"Ebből még bármi lehet: centiméteres pontossággal követheti majd a Bluetooth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszavazta a Fidesz tagságának felfüggesztését az Európai Néppárt (EPP) politikai gyűlése Brüsszelben. Olyan döntés született, amely a magyar kormánypárt számára is elfogadható. ","shortLead":"Megszavazta a Fidesz tagságának felfüggesztését az Európai Néppárt (EPP) politikai gyűlése Brüsszelben. Olyan döntés...","id":"20190320_europai_neppart_epp_fidesz_szankcio_kizaras_felfuggesztes_manfred_weber_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2dbdf6-713b-4a45-b85a-785e17f78ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_europai_neppart_epp_fidesz_szankcio_kizaras_felfuggesztes_manfred_weber_orban_viktor","timestamp":"2019. március. 20. 14:15","title":"Orbánnak mostantól nincs beleszólása a Néppárt döntéseibe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18271e7c-d678-47f4-bb3c-f7cd30190afd","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A 2016-os előd által hagyott űrt igyekszik betölteni a Ubisoft új akciójátéka, a The Division 2, melyben újra alvó ügynökként küzdünk az Amerika utcáit elfoglaló fegyveresek ellen. Bár kihívásból és újdonságokból sincs hiány, mégis felemás érzések vannak bennünk. A vírus miatt kiürült Washington viszont nagyon szép.","shortLead":"A 2016-os előd által hagyott űrt igyekszik betölteni a Ubisoft új akciójátéka, a The Division 2, melyben újra alvó...","id":"20190320_tom_clancys_the_division_2_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18271e7c-d678-47f4-bb3c-f7cd30190afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a11fc03-6757-443a-afd9-c32c5885e76a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_tom_clancys_the_division_2_teszt","timestamp":"2019. március. 20. 20:03","title":"Kipróbáltuk a játékot, ami Trump rémálma is lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]