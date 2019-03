Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 3001 milliárd forintra értékelték a Fradi labdarúgócsapatát a legutóbbi tőkeemelési tranzakcióval, de természetesen nem ér ennyit a csapat, és a tőkeemelés sem piaci alapú tranzakció volt - írja a G7 gazdasági portál.","shortLead":"Nagyjából 3001 milliárd forintra értékelték a Fradi labdarúgócsapatát a legutóbbi tőkeemelési tranzakcióval, de...","id":"20190324_A_Fradi_ertekesebb_mint_a_Real_Madrid__legalabbis_a_legutobbi_ugyletuk_alapjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d9170f-b315-4b54-b726-ad1f8e1b2c20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_A_Fradi_ertekesebb_mint_a_Real_Madrid__legalabbis_a_legutobbi_ugyletuk_alapjan","timestamp":"2019. március. 24. 11:17","title":"A Fradi értékesebb, mint a Real Madrid - legalábbis a legutóbbi ügyletük alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Napos, 20 fok körüli, meleg idő lesz, északon lehet zápor.","shortLead":"Napos, 20 fok körüli, meleg idő lesz, északon lehet zápor.","id":"20190323_Marad_a_tavaszias_ido_kis_kockazattal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfbe554-6220-46cf-a0c1-6bfd9226216e","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Marad_a_tavaszias_ido_kis_kockazattal","timestamp":"2019. március. 23. 17:12","title":"Marad a tavaszias idő, kis kockázattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 451-es úton elütöttek egy gyalogost.\r

\r

","shortLead":"A 451-es úton elütöttek egy gyalogost.\r

\r

","id":"20190325_Halalos_baleset_Csongradnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55902693-1bfe-45b1-982d-246118810dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Halalos_baleset_Csongradnal","timestamp":"2019. március. 25. 05:09","title":"Halálos baleset Csongrádnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190323_159_ezer_nyertes_szelveny_lett_az_otos_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d691b68-9073-4c22-8ba3-d42600df6f2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_159_ezer_nyertes_szelveny_lett_az_otos_lotton","timestamp":"2019. március. 23. 21:40","title":"159 ezer nyertes szelvény lett az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61fcdd1-50aa-4f8f-9093-7a95fd391719","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még csak pár hónapja, hogy bemutatta a Huawei a Kirin 980 processzort, de már az utódról, a Kirin 985-ről beszélnek.","shortLead":"Még csak pár hónapja, hogy bemutatta a Huawei a Kirin 980 processzort, de már az utódról, a Kirin 985-ről beszélnek.","id":"20190324_huawei_kirin_985_lapkakeszlet_euv_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a61fcdd1-50aa-4f8f-9093-7a95fd391719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c3f38a-1f10-41d4-8157-a64db1fa803a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_huawei_kirin_985_lapkakeszlet_euv_technologia","timestamp":"2019. március. 24. 15:03","title":"Nagyobb teljesítmény, kisebb fogyasztás: hamarosan bemutatkozik a legerősebb mobil lapkakészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Tudta, hogy 2,8 fokos átlaghőmérséklet-növekedés már tragédiát jelent? Márpedig mind kisebb esélye van annak, hogy az emberiség megússza a klímakatasztrófát. Most pár magyar megpróbálja divattá tenni a közösségi faültetést. Az erdőkkel ugyanis jól lehet hűteni a Földet, mi pedig 1800 óta kiirtottuk a kétharmadukat. Indul a MyForest. ","shortLead":"Tudta, hogy 2,8 fokos átlaghőmérséklet-növekedés már tragédiát jelent? Márpedig mind kisebb esélye van annak...","id":"20190324_Mit_mondjak_a_gyerekemnek__Kozossegi_erdotelepites_indul_a_klimakatasztrofa_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769fe570-cb0a-42da-9fcc-87b95ac9fc3b","keywords":null,"link":"/elet/20190324_Mit_mondjak_a_gyerekemnek__Kozossegi_erdotelepites_indul_a_klimakatasztrofa_ellen","timestamp":"2019. március. 24. 14:00","title":"Álmodozásnak tűnik, de ártani nem árt, talán segíthet is a közösségi erdőtelepítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b11eb78-9a0f-4334-ad57-1add9ef34ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román államfő koppintott a kormányfő orrára.","shortLead":"A román államfő koppintott a kormányfő orrára.","id":"20190324_Egyelore_megsem_koltozik_Jeruzsalembe_Romania_izraeli_nagykovetsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b11eb78-9a0f-4334-ad57-1add9ef34ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db48048-8fca-4a30-a8b7-dbaed798c27d","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Egyelore_megsem_koltozik_Jeruzsalembe_Romania_izraeli_nagykovetsege","timestamp":"2019. március. 24. 19:55","title":"Egyelőre mégsem költözik Jeruzsálembe Románia izraeli nagykövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy év alatt 35 ezer táviratot adtak fel, minden hétre jutott egy panasz is a posta ügyfélszolgálatára.","shortLead":"Egy év alatt 35 ezer táviratot adtak fel, minden hétre jutott egy panasz is a posta ügyfélszolgálatára.","id":"20190325_Naponta_96_taviratot_adtak_fel_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b0dfe9-ffab-44a2-ad3c-dfcf715c5791","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Naponta_96_taviratot_adtak_fel_tavaly","timestamp":"2019. március. 25. 12:37","title":"Naponta 96 táviratot adtak fel tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]