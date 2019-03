Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ba0df02-37f9-4289-8e2e-913ef9d2546a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A horvátok is elismerik Szalaiék tettének értékét.\r

\r

","shortLead":"A horvátok is elismerik Szalaiék tettének értékét.\r

\r

","id":"20190325_A_horvat_szovetseg_is_gratulalt_a_magyaroknak_a_bravurgyozelem_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ba0df02-37f9-4289-8e2e-913ef9d2546a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4a68d1-7bbc-43d6-9b2b-f59a3c361202","keywords":null,"link":"/sport/20190325_A_horvat_szovetseg_is_gratulalt_a_magyaroknak_a_bravurgyozelem_miatt","timestamp":"2019. március. 25. 05:45","title":"A horvát szövetség is gratulált a magyaroknak a bravúrgyőzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc01257-44f0-4d10-a606-318efd22b4d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egyedi, Hummer-szerű harckocsit akar valaki a közutakra, akkor érdemes barátkozni a Bureko nevű cseh céggel.","shortLead":"Ha egyedi, Hummer-szerű harckocsit akar valaki a közutakra, akkor érdemes barátkozni a Bureko nevű cseh céggel.","id":"20190325_bureko_6x6_offroad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebc01257-44f0-4d10-a606-318efd22b4d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990f2676-b537-4284-ac4c-26f958577b1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_bureko_6x6_offroad","timestamp":"2019. március. 25. 18:49","title":"Bureko 6x6 – 1000 lóerő és 6 kerék a Cseh Köztársaságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761c52fb-dd1a-4b75-b9e9-dcb97608f857","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Svájcban irigylésre méltó kampányt kapott egy Picasso-kiállítás.","shortLead":"Svájcban irigylésre méltó kampányt kapott egy Picasso-kiállítás.","id":"20190324_Vigyen_haza_egy_Picassot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=761c52fb-dd1a-4b75-b9e9-dcb97608f857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41470ac9-65b6-4f67-ad4e-480858324e3f","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Vigyen_haza_egy_Picassot","timestamp":"2019. március. 24. 12:54","title":"Vigyen haza egy Picassót!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5b02e4-24e8-4059-8c94-c6422fe265b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindig bebizonyítja, hogy nincs nála imádnivalóbb híresség. ","shortLead":"Mindig bebizonyítja, hogy nincs nála imádnivalóbb híresség. ","id":"20190324_Tom_Hanks_szuletesnapi_buli_enek_koszontes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d5b02e4-24e8-4059-8c94-c6422fe265b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2cdccb-9cc8-4cb8-9010-c1ce910ad19e","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Tom_Hanks_szuletesnapi_buli_enek_koszontes","timestamp":"2019. március. 24. 14:41","title":"Tom Hanks belefutott egy születésnapi buliba és énekelt egyet az ünnepeltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre kevesebb teljes állású munkavállaló dolgozik a közlekedési cégnél, de a részmunkaidősökkel pótolnák őket.","shortLead":"Egyre kevesebb teljes állású munkavállaló dolgozik a közlekedési cégnél, de a részmunkaidősökkel pótolnák őket.","id":"20190326_Tagadja_a_BKV_hogy_sorra_mondananak_fel_a_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab28545-05b4-4f9e-a6f8-d86acc9f9873","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Tagadja_a_BKV_hogy_sorra_mondananak_fel_a_dolgozok","timestamp":"2019. március. 26. 05:42","title":"Tagadja a BKV, hogy sorra mondanának fel a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbda1309-874d-4346-9d2f-2137e72e7294","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Múzeum lesz a Székely Hadosztály egykori parancsnokának házából. ","shortLead":"Múzeum lesz a Székely Hadosztály egykori parancsnokának házából. ","id":"20190325_150_milliot_ad_a_kormany_hogy_muzeumma_alakitsanak_egy_hazat_a_Balatonon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbda1309-874d-4346-9d2f-2137e72e7294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd6b209-d80e-41a5-81c0-fbeea4b3978b","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_150_milliot_ad_a_kormany_hogy_muzeumma_alakitsanak_egy_hazat_a_Balatonon","timestamp":"2019. március. 25. 21:04","title":"150 milliót ad a kormány, hogy múzeummá alakítsanak egy házat a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f62a4f7-12ac-4c3b-8991-d6567f5dbe9f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt a román kormányfő jelentette be Washingtonban.","shortLead":"Ezt a román kormányfő jelentette be Washingtonban.","id":"20190324_Romania_athelyezi_izraeli_nagykovetseget_TelAvivbol_Jeruzsalembe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f62a4f7-12ac-4c3b-8991-d6567f5dbe9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f162621-b08f-4990-a57a-c8423c5249fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Romania_athelyezi_izraeli_nagykovetseget_TelAvivbol_Jeruzsalembe","timestamp":"2019. március. 24. 18:50","title":"Románia áthelyezi izraeli nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb00667-373a-48f0-b36b-2e824225337d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónap alatt több mint 1 milliárd forinttal nőtt a kórház lejárt adóssága.","shortLead":"Egy hónap alatt több mint 1 milliárd forinttal nőtt a kórház lejárt adóssága.","id":"20190325_VG_Akut_penzellatasi_problema_van_a_Honvedkorhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eb00667-373a-48f0-b36b-2e824225337d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283813cf-3b9a-4d79-baac-7691ef527f81","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_VG_Akut_penzellatasi_problema_van_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2019. március. 25. 08:55","title":"VG: Akut pénzellátási probléma van a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]