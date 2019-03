Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Átlagosan 277 órába telik elkészíteni a céges adóbevallást, ennek a csökkentéséhez még több adónem megszüntetésére volna szükség.","shortLead":"Átlagosan 277 órába telik elkészíteni a céges adóbevallást, ennek a csökkentéséhez még több adónem megszüntetésére...","id":"20190326_Ertelmetlen_adonemek_megszuntetese_utan_is_masfel_het_megy_el_az_adobevallasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d57696-c075-4193-a442-761c8b6ddbf1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190326_Ertelmetlen_adonemek_megszuntetese_utan_is_masfel_het_megy_el_az_adobevallasra","timestamp":"2019. március. 26. 08:18","title":"Értelmetlen adónemek megszüntetése után is másfél hét megy el az adóbevallásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3c98a2-e662-4720-bb20-5d91e9704583","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Luke és Leia alakját cserélik le.","shortLead":"Luke és Leia alakját cserélik le.","id":"20190325_Ujranyomjak_a_Csillagok_haboruja_ikonikus_plakatjat__egy_kis_modositassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab3c98a2-e662-4720-bb20-5d91e9704583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de4f712-9550-4649-823e-e83cc3137008","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Ujranyomjak_a_Csillagok_haboruja_ikonikus_plakatjat__egy_kis_modositassal","timestamp":"2019. március. 25. 11:16","title":"Újranyomják a Csillagok háborúja ikonikus plakátját – egy kis módosítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eb0320-d42f-466d-80fb-36a1cab93a30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt egy felháborodott szemtanú állítja a Borsnak. A lap úgy tudja, a férfi pszichiátriai kezelés alatt állt.","shortLead":"Ezt egy felháborodott szemtanú állítja a Borsnak. Ahhoz, hogy valaki 150 ezer forintnál többet kapjon, már több évtized munka kell olyan fizetésért, amilyen a legtöbb magyarnak nem volt.","shortLead":"Nemrég lett nyilvános a rendelet az új nyugdíjszorzókról, ebből pedig már kiszámolható, mekkora nyugdíj járhat. ","id":"20190325_500_forint_lesz_husvetra_egy_doboz_tojas_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4a4463-3c6c-4f00-9788-06b5a2ca4ab5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_500_forint_lesz_husvetra_egy_doboz_tojas_ara","timestamp":"2019. március. 25. 19:47","title":"500 forint lehet húsvétra egy doboz tojás ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1acf03-71bf-4dd5-996e-a67c7012f9a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sztrádákon mindennaposak a különböző munkálatok, de sajnos rengeteg baleset is történik ezeken a helyszíneken.","shortLead":"A sztrádákon mindennaposak a különböző munkálatok, de sajnos rengeteg baleset is történik ezeken a helyszíneken.","id":"20190326_Eletveszelyes_a_sztradakon_dolgozni_ilyen_specialis_parnazott_autoval_probalnak_vedekezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1acf03-71bf-4dd5-996e-a67c7012f9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22d9f58-e788-4e23-ae5b-c993259f5147","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_Eletveszelyes_a_sztradakon_dolgozni_ilyen_specialis_parnazott_autoval_probalnak_vedekezni","timestamp":"2019. március. 26. 09:14","title":"Ilyen energiaelnyelőkkel próbálják védeni az M1-esen dolgozókat az életveszélytől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ad2122-dd63-4346-bb2d-99a0c4a10081","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letarolta a közösségi médiát egy anya-lánya pilótapáros: a róluk készült fotót egy lelkes utas osztotta meg a Twitteren.","shortLead":"Letarolta a közösségi médiát egy anya-lánya pilótapáros: a róluk készült fotót egy lelkes utas osztotta meg a Twitteren.","id":"20190325_Anya_lanya_pilota_Twitter_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84ad2122-dd63-4346-bb2d-99a0c4a10081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46749da5-10a7-4a73-b810-81ceb7c62a9f","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Anya_lanya_pilota_Twitter_foto","timestamp":"2019. március. 25. 15:39","title":"Imádja az internet az anya-lánya pilótapárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]