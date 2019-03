Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén kezdik a felújítást.","shortLead":"Idén kezdik a felújítást.","id":"20190326_Kiderult_milyen_lesz_az_uj_Libego_a_Normafan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b9684d-e9a1-4f55-8814-59a055079889","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Kiderult_milyen_lesz_az_uj_Libego_a_Normafan","timestamp":"2019. március. 26. 16:51","title":"Kiderült, milyen lesz az új Libegő a Normafán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950e040b-4d79-4198-bb52-c93a7a309ff2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gene Simmons szerint a pörköltöt is ki kell próbálni, ha Budapesten jár valaki.","shortLead":"Gene Simmons szerint a pörköltöt is ki kell próbálni, ha Budapesten jár valaki.","id":"20190327_Hagyomanyos_balkani_etelkent_reklamozza_a_gulyast_a_KISS_zenesze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=950e040b-4d79-4198-bb52-c93a7a309ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b581117-4aff-47e5-abec-85d14173dfef","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Hagyomanyos_balkani_etelkent_reklamozza_a_gulyast_a_KISS_zenesze","timestamp":"2019. március. 27. 11:39","title":"Hagyományos balkáni ételként reklámozza a gulyást a KISS magyar származású zenésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4320a30-0e99-4a1d-ba47-0350e41475cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon úgy néz ki, hogy fény derül Mordály, a martalóc mosómedve múltjára.","shortLead":"Nagyon úgy néz ki, hogy fény derül Mordály, a martalóc mosómedve múltjára.","id":"20190327_Eljohet_a_pillanat_amikor_a_jedik_es_a_galaxis_orzoi_osszetalalkoznak_james_gunn_mark_hamill","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4320a30-0e99-4a1d-ba47-0350e41475cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6b4765-6e11-4887-9366-3e4b1f745e6f","keywords":null,"link":"/kultura/20190327_Eljohet_a_pillanat_amikor_a_jedik_es_a_galaxis_orzoi_osszetalalkoznak_james_gunn_mark_hamill","timestamp":"2019. március. 27. 17:41","title":"Eljöhet a pillanat, amikor a jedik és a galaxis őrzői összetalálkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus egyelőre nem mert találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mikor játszhat újra. ","shortLead":"A Juventus egyelőre nem mert találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mikor játszhat újra. ","id":"20190326_Kiderult_milyen_serulese_van_Ronaldonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2280093c-1964-4605-8109-a12af24f3eed","keywords":null,"link":"/sport/20190326_Kiderult_milyen_serulese_van_Ronaldonak","timestamp":"2019. március. 26. 16:52","title":"A Juventus elmondta, milyen sérülése van Ronaldónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeaac97-ccc3-4998-b846-77e746772b49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés elleni harcban elsőre logikus megoldásnak tűnhet, hogy a beérkező napfény csökkentésével próbáljunk gátat szabni a klímaváltozásnak, ennek azonban nagyon komoly következményei lennének. Most úgy tűnik, van olyan forgatókönyv, amivel jól járhatunk.","shortLead":"A globális felmelegedés elleni harcban elsőre logikus megoldásnak tűnhet, hogy a beérkező napfény csökkentésével...","id":"20190327_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_fold_napfeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aeaac97-ccc3-4998-b846-77e746772b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9620aed4-d89b-475d-bb17-fd0aa12f4adb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_fold_napfeny","timestamp":"2019. március. 27. 09:03","title":"Most akkor tényleg el kellene takarnunk a Napot, hogy lassítsuk a globális felmelegedést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e9bb4b-0608-4442-ae27-3b00b6e31935","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eurostat szerint 2017-ben, egy év alatt csak sportra a GDP 1,2 százalékát, 326 milliárd forintot költött a magyar kormány.","shortLead":"Eurostat szerint 2017-ben, egy év alatt csak sportra a GDP 1,2 százalékát, 326 milliárd forintot költött a magyar...","id":"20190327_Tobbet_kolt_a_kormany_sportra_mint_felsooktatasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02e9bb4b-0608-4442-ae27-3b00b6e31935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31e6ccc-73a8-4bfc-8dea-0d063e79feaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Tobbet_kolt_a_kormany_sportra_mint_felsooktatasra","timestamp":"2019. március. 27. 20:28","title":"Többet költ a kormány sportra, mint felsőoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432ec7ea-9d70-4f27-964e-82db46dada15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael válaszcsapásként katonai célpontokat bombázott. ","shortLead":"Izrael válaszcsapásként katonai célpontokat bombázott. ","id":"20190327_Ujabb_raketakat_lottek_ki_Izraelre_a_Gazai_ovezetbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=432ec7ea-9d70-4f27-964e-82db46dada15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0d769c-93f0-4610-8df3-2cbbbe73165f","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Ujabb_raketakat_lottek_ki_Izraelre_a_Gazai_ovezetbol","timestamp":"2019. március. 27. 05:39","title":"Rakétákat lőttek ki Izraelre a Gázai övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze a legjobb iskolákba jártak Carlos Ghosn gyerekei, például az amerikai Stanford Egyetemre.","shortLead":"Persze a legjobb iskolákba jártak Carlos Ghosn gyerekei, például az amerikai Stanford Egyetemre.","id":"20190327_caros_ghosn_tandij_stanford_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a147af5c-4b9b-4bb1-99f8-2a8436c99a13","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_caros_ghosn_tandij_stanford_gyerek","timestamp":"2019. március. 28. 04:10","title":"A Nissannal fizettette gyerekei méregdrága iskoláit is a cég bukott elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]