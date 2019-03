Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dca25d1-d368-49ce-8f9b-ac4a591c94f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fél éve még csak prototípusként létezett, mostanra viszont megkapta végső formáját az IKEA és a Sonos közös fejlesztésű, \"többfunkciós\" bútordarabja.","shortLead":"Fél éve még csak prototípusként létezett, mostanra viszont megkapta végső formáját az IKEA és a Sonos közös...","id":"20190328_polc_ikea_sonos_symfonisk_hangszoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dca25d1-d368-49ce-8f9b-ac4a591c94f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f226b540-8f2c-482a-9d4e-5cd53bc0d27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_polc_ikea_sonos_symfonisk_hangszoro","timestamp":"2019. március. 28. 15:03","title":"Itt az IKEA új, különleges bútora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ef6e5d-4202-4d7d-acbc-53babfd4125c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nekiment a németeknek, az Európai Néppártnak és Manfred Webernek is a Német-Magyar Barátság díjjal kitüntetett kormánybiztos és Terror Háza-főigazgató. ","shortLead":"Nekiment a németeknek, az Európai Néppártnak és Manfred Webernek is a Német-Magyar Barátság díjjal kitüntetett...","id":"20190328_Schmidt_Maria_Junckerrol_Legszivesebben_lekevertem_volna_neki_egy_hatalmas_taslit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9ef6e5d-4202-4d7d-acbc-53babfd4125c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04be698e-559e-43c2-aeaa-d5691e4fdbd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Schmidt_Maria_Junckerrol_Legszivesebben_lekevertem_volna_neki_egy_hatalmas_taslit","timestamp":"2019. március. 28. 17:47","title":"Schmidt Mária Junckerről: „Legszívesebben lekevertem volna neki egy hatalmas taslit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb7996f-b0d1-4499-a31d-e11891ca1359","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsöprő többséggel támogatták azt, hogy március 29-én még ne lépjen ki az Egyesült Királyság az EU-ból. Azt még nem tudni, mikor lép ki az ország, és az sem, hogy hogyan, a parlament alternatív megoldásait sem támogatták ugyanis a képviselők.","shortLead":"Elsöprő többséggel támogatták azt, hogy március 29-én még ne lépjen ki az Egyesült Királyság az EU-ból. Azt még nem...","id":"20190327_brexit_halasztas_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bb7996f-b0d1-4499-a31d-e11891ca1359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605435c-6ca3-44f8-8810-8e7bbaac67a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_brexit_halasztas_szavazas","timestamp":"2019. március. 27. 22:23","title":"Megszavazta a brit parlament a Brexit elhalasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe95c64-7807-4ed3-846a-65d43d83b1ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan nincs olyan négyzetméter Palm Beachen, ahol ne bukkanna békák százaira az ember. A Twitteren terjedő képek szerint valóságos invázió kezdődött a floridai településen. ","shortLead":"Lassan nincs olyan négyzetméter Palm Beachen, ahol ne bukkanna békák százaira az ember. A Twitteren terjedő képek...","id":"20190327_bekainvazio_florida_varangy_mergezo_beka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbe95c64-7807-4ed3-846a-65d43d83b1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df815f38-eff0-431f-9ed7-c9497b87dbc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_bekainvazio_florida_varangy_mergezo_beka","timestamp":"2019. március. 27. 19:03","title":"Békainvázió miatt rettegnek Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög titkosszolgálat szerint nem volt ügynökük az Iszlám Állam (IÁ) nálunk elfogott állítólagos hóhéra, Hasszán F., a magyar társszervek tavaly augusztus óta tudtak a létezéséről, de nem tudtak bizonyítékokat küldeni a terrorcselekményekben való részvételéről. A görögök állítják, embercsempészet miatt nyomoztak a férfi után, és nyugtalanítja őket, hogy bizonyos országok politikai ügyekre használják a terrorizmus elleni harcot, ami rombolja a közös fellépéshez szükséges együttműködést. ","shortLead":"A görög titkosszolgálat szerint nem volt ügynökük az Iszlám Állam (IÁ) nálunk elfogott állítólagos hóhéra, Hasszán F...","id":"20190329_Meredek_dolgokkal_allt_elo_a_gorog_titkosszolgalat_az_itt_elfogott_Iszlam_Allamtag_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43053258-8d4e-4170-b545-664e2674acdb","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Meredek_dolgokkal_allt_elo_a_gorog_titkosszolgalat_az_itt_elfogott_Iszlam_Allamtag_ugyeben","timestamp":"2019. március. 29. 11:15","title":"Meredek dolgokkal állt elő a görög titkosszolgálat az itt elfogott Iszlám Állam-tag ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad763f4-7367-40d4-afae-145a8478adb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bírósági papírja van az Országos Bírói Hivatal elnökének arról, hogy kijátszhatja a bírósági vezetői pályázatokra vonatkozó, elvben szigorú szabályokat – Handó Tünde munkásságának legújabb fejezetéről a csütörtökön megjelent HVG-ben olvashatnak.","shortLead":"Bírósági papírja van az Országos Bírói Hivatal elnökének arról, hogy kijátszhatja a bírósági vezetői pályázatokra...","id":"20190328_Meghackelt_biropalyazatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ad763f4-7367-40d4-afae-145a8478adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6582937-0eb5-4bd8-90eb-02b5a35410c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Meghackelt_biropalyazatok","timestamp":"2019. március. 28. 15:55","title":"Meghackelt bírópályázatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593962cf-61e0-410c-96db-a6ba0f837a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2021-től kisöpörnék az EU-ból az egyszer használatos műanyagokat, mint a szívószálat és a fülpiszkálót. Azonban bőven akad még olyan termék, amely ugyancsak tiltólistára kerülhet, ilyen például a glitter is.","shortLead":"2021-től kisöpörnék az EU-ból az egyszer használatos műanyagokat, mint a szívószálat és a fülpiszkálót. Azonban bőven...","id":"20190329_egyszer_hasznalatos_muanyag_tiltas_europai_parlament_glitter_csillampor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=593962cf-61e0-410c-96db-a6ba0f837a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef0fa43-a065-4691-b745-19f5984177b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_egyszer_hasznalatos_muanyag_tiltas_europai_parlament_glitter_csillampor","timestamp":"2019. március. 29. 13:33","title":"Sokaknak fájhat: a műanyagok után ez lehet a következő, amit betiltanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b270786-a72c-464b-978c-6792ee185c87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei QLED tévéiben elérhető új \"háttér mód\" lehetővé teszi, hogy a felhasználók ismert alkotásokat jelenítsenek meg a kijelzőn a televízió kikapcsolt állapotában. A funkció hírekhez, időjárási adatokhoz vagy akár családi képekhez, zenékhez is közvetlen hozzáférést biztosít akkor is, amikor a felhasználók éppen nem aktívan nézik a televíziót.","shortLead":"A Samsung idei QLED tévéiben elérhető új \"háttér mód\" lehetővé teszi, hogy a felhasználók ismert alkotásokat...","id":"20190328_samsung_qled_tv_hatter_mod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b270786-a72c-464b-978c-6792ee185c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d902fbc0-b76c-4450-a98f-d40f3e644cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_samsung_qled_tv_hatter_mod","timestamp":"2019. március. 28. 12:03","title":"Látta már? Új mód került a Samsung tévéibe, akkor is mutatnak valamit, ha ki vannak kapcsolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]