Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A terrorista a közösségi oldalon élőben közvetítette, hogy megöl ötven embert egy christchurchi mecsetben.","shortLead":"A terrorista a közösségi oldalon élőben közvetítette, hogy megöl ötven embert egy christchurchi mecsetben.","id":"20190330_Ujzelandi_meszarlas_vegre_megszolalt_a_Facebook_bar_mondanivaloja_nem_sok_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08e57b3-6a1c-4564-bd25-9f378215aa8a","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Ujzelandi_meszarlas_vegre_megszolalt_a_Facebook_bar_mondanivaloja_nem_sok_volt","timestamp":"2019. március. 30. 15:07","title":"Új-zélandi mészárlás: végre megszólalt a Facebook, bár mondanivalója nem sok volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, az órákat éjjel 2 órakor 3 órára kell állítani.



","shortLead":"Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, az órákat éjjel 2 órakor 3 órára kell állítani.



","id":"20190330_Ne_felejtse_holnap_oraatallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99401fa-3831-4836-b57e-ff4fafb6e999","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Ne_felejtse_holnap_oraatallitas","timestamp":"2019. március. 30. 07:51","title":"Ne felejtse, holnap óraátállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"Kovács Gábor","category":"enesacegem","description":"Egy szlovák cég is indult azon a közbeszerzésen, amin Mészáros Lőrinc informatikai érdekeltsége megnyerte a dohánykövetési rendszer 4 milliárdos szerződését, de ajánlatát 35 másodperces késés miatt érvénytelenné nyilvánították. A Közbeszerzési Hatóság szerint a másodpercek is számítanak, nem csak a percek.","shortLead":"Egy szlovák cég is indult azon a közbeszerzésen, amin Mészáros Lőrinc informatikai érdekeltsége megnyerte...","id":"20190329_Meszaros_Lorinc_35_masodperccel_uszta_meg_a_nemzetkozi_versenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e5e7e3-ffdb-4969-aa5b-7e0a9c8ca2b4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190329_Meszaros_Lorinc_35_masodperccel_uszta_meg_a_nemzetkozi_versenyt","timestamp":"2019. március. 29. 11:34","title":"Mészáros Lőrinc 35 másodperccel úszta meg a nemzetközi versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben közleményben fejezik ki sajnálatukat.","shortLead":"Brüsszelben közleményben fejezik ki sajnálatukat.","id":"20190329_Europai_Bizottsag_aprilis_12e_a_Brexit_valoszinu_datuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7c7677-8dcf-44dd-9fe6-c7a5ef1b3cc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190329_Europai_Bizottsag_aprilis_12e_a_Brexit_valoszinu_datuma","timestamp":"2019. március. 29. 16:51","title":"Európai Bizottság: április 12-e a Brexit \"valószínű\" dátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába a párizsi megállapodás, az ENSZ csak most kiadott jelentése szerint az évszázad végére akár 14-15 fokkal is emelkedhet a hőmérséklet az Északi-sarkvidéken.","shortLead":"Hiába a párizsi megállapodás, az ENSZ csak most kiadott jelentése szerint az évszázad végére akár 14-15 fokkal is...","id":"20190329_eszaki_sark_homerseklet_emelkedes_ensz_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980bf0e5-9ced-47cc-9e9d-9282788fb337","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_eszaki_sark_homerseklet_emelkedes_ensz_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. március. 29. 13:03","title":"Megállíthatatlanul emelkedik a hőmérséklet az Északi-sarkon, és úgy tűnik, nincs rá megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky Lab legfrissebb felmérése szerint jól látható szakadék mutatkozik az európai szervezetek informatikai döntéshozói szerint a saját szervezetükben meghozott megelőző intézkedések, és a tényleges intézkedések között. Míg a megkérdezettek 83%-a nyilatkozott úgy, hogy megtette a megfelelő óvintézkedéseket a kibertámadások megelőzésére, mindössze 41 százalékuk biztosít biztonsági képzést minden alkalmazottuk számára és csupán 53 százalékuk véli úgy, hogy szervezete megbízható biztonsági politikával rendelkezik. ","shortLead":"A Kaspersky Lab legfrissebb felmérése szerint jól látható szakadék mutatkozik az európai szervezetek informatikai...","id":"20190330_kaspersky_lab_vallalati_kiberbiztonsag_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5d687d-3805-4bf4-a542-8cdf7b19b8a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_kaspersky_lab_vallalati_kiberbiztonsag_felmeres","timestamp":"2019. március. 30. 14:03","title":"Vizet prédikálnak, de bort isznak a legtöbb cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ee84f6-3f69-4082-96c5-b21ae291994b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei közzétette a tavalyi évre vonatkozó végleges, auditált jelentését. A beszámoló szerint a vállalat a tavalyi évben erős üzleti évet tudhat maga mögött: árbevétele 19,5 százalékkal 721,2 milliárd kínai jüanra nőtt, nettó eredménye pedig elérte az 59,3 milliárd jüant, ami 25 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az Egyesült Államok minden – évek óta minden nyilvános bizonyítást nélkülöző – vádaskodása ellenére az okostelefonok pörögnek a legjobban.","shortLead":"A Huawei közzétette a tavalyi évre vonatkozó végleges, auditált jelentését. A beszámoló szerint a vállalat a tavalyi...","id":"20190330_huawei_penzugyi_jelentes_2018_bevetelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ee84f6-3f69-4082-96c5-b21ae291994b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff73985b-a115-4284-9119-0de672432ee4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_huawei_penzugyi_jelentes_2018_bevetelek","timestamp":"2019. március. 30. 13:03","title":"A fejére is állhat az USA, elképesztően jól megy a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állománygyűlésen búcsúzott el Mészárosné Kelemen Beatrix és Vaszily Miklós is az Echo Tv munkatársaitól.","shortLead":"Állománygyűlésen búcsúzott el Mészárosné Kelemen Beatrix és Vaszily Miklós is az Echo Tv munkatársaitól.","id":"20190329_Erzekeny_bucsu_az_ECHO_TVtol__Meszaros_Lorinc_felesege_elkoszont_a_munkatarsaitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67088e7c-724a-41ad-a219-f7968cbb7f5d","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Erzekeny_bucsu_az_ECHO_TVtol__Meszaros_Lorinc_felesege_elkoszont_a_munkatarsaitol","timestamp":"2019. március. 29. 10:52","title":"Érzékeny búcsú az Echo Tv-től – Mészáros Lőrinc felesége elköszönt a munkatársaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]