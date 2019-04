Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ebf1631-db2a-45e4-b243-02a76b31fd02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök legidősebb gyermekének vállán egy Dior márkájú táska volt látható Münchenben, legalábbis ezt írja a 24.hu.","shortLead":"A miniszterelnök legidősebb gyermekének vállán egy Dior márkájú táska volt látható Münchenben, legalábbis ezt írja...","id":"20190405_Orban_Rahel_1_millios_taskaban_ment_cirkuszba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ebf1631-db2a-45e4-b243-02a76b31fd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d00351a-83e8-4726-887e-f57af4d6946b","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Orban_Rahel_1_millios_taskaban_ment_cirkuszba","timestamp":"2019. április. 05. 17:50","title":"Orbán Ráhel 1 milliós táskával ment cirkuszba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3819307a-3dc4-48e6-8532-f91ed3e5a52d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány és az ellenzék vezetőjének tárgyalásairól kiszivárgott hírek szerint Theresa May kabinetje már nem feltétlenül ellenzi egy újabb referendum megtartását.","shortLead":"A kormány és az ellenzék vezetőjének tárgyalásairól kiszivárgott hírek szerint Theresa May kabinetje már nem...","id":"20190404_Megis_elkepzelheto_ujabb_Brexitnepszavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3819307a-3dc4-48e6-8532-f91ed3e5a52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d328a657-d7f6-48df-ac8e-7f5991012c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Megis_elkepzelheto_ujabb_Brexitnepszavazas","timestamp":"2019. április. 04. 20:21","title":"Mégis elképzelhető újabb Brexit-népszavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4077120-54a2-49d0-a389-63f5364367da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt a legtöbb közvélemény-kutató szerint mérhetetlenül kicsi támogatottsággal rendelkezik.","shortLead":"A párt a legtöbb közvélemény-kutató szerint mérhetetlenül kicsi támogatottsággal rendelkezik.","id":"20190405_A_Liberalisok_nem_indulnak_az_EPvalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4077120-54a2-49d0-a389-63f5364367da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d71d81-af2d-4e7c-b268-c68dff94d87d","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_A_Liberalisok_nem_indulnak_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. április. 05. 14:03","title":"A Liberálisok nem indulnak az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18221f94-d99d-40d6-9f0d-f234f3f792ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 1,3 milliárd forintért vette az ingatlant.","shortLead":"Több mint 1,3 milliárd forintért vette az ingatlant.","id":"20190405_Magyar_sztartervezo_hazat_vette_meg_a_milliardos_Dreamworksalapito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18221f94-d99d-40d6-9f0d-f234f3f792ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eeea97b-df59-4474-9c36-22edddb5ccfd","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Magyar_sztartervezo_hazat_vette_meg_a_milliardos_Dreamworksalapito","timestamp":"2019. április. 05. 13:04","title":"Magyar sztártervező házát vette meg a milliárdos Dreamworks-alapító – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481e47cc-4cc4-4b1c-9c61-eb54a3ca3af4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Noha több mint valószínű, hogy Moholy-Nagy László soha nem hívott elő és fixált fényképet sötétkamrában, valamint nem tartotta magát fotóművésznek, sem fotográfusnak, hatása a modern és a későbbi korszakok fotóművészetére is vitathatatlan. Most az európai korszakába tartozó, az eredetileg 1922 és 1937 között készült képekből nyílt kiállítás a Mai Manó Házban.","shortLead":"Noha több mint valószínű, hogy Moholy-Nagy László soha nem hívott elő és fixált fényképet sötétkamrában, valamint nem...","id":"20190405_Bauhaus100_A_zsenialis_kiserletezo_MoholyNagy_Laszlo_fotografiai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=481e47cc-4cc4-4b1c-9c61-eb54a3ca3af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b71ab17-b5a2-4e58-b830-34e4cfe6d484","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Bauhaus100_A_zsenialis_kiserletezo_MoholyNagy_Laszlo_fotografiai","timestamp":"2019. április. 05. 16:21","title":"Egy zseniális kísérletező képei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c03818-c187-46e8-a973-dd0b6b0390cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német tesztben háromféle méretben is tesztelték a különböző személyautó gumiabroncsokat. ","shortLead":"A német tesztben háromféle méretben is tesztelték a különböző személyautó gumiabroncsokat. ","id":"20190406_ime_a_legfrissebb_nyarigumiteszt_michelin_goodyear_falken_hankook_continental_pirelli_vredestein","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98c03818-c187-46e8-a973-dd0b6b0390cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6a9900-fb4f-4fc2-b71b-18de1f26d704","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_ime_a_legfrissebb_nyarigumiteszt_michelin_goodyear_falken_hankook_continental_pirelli_vredestein","timestamp":"2019. április. 06. 06:41","title":"Íme a legfrissebb nyárigumi-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce994c0c-2748-4a2f-b2b0-36e3f6def5d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 70 százalékkal emelték a képviselők fizetését. A legjobban kereső házelnök, Kövér László fizetése 2,4 millió forintról 2,67 millióra emelkedett, ami majdnem nyolcszor több az országos átlagnál. De a frakcióvezetők fizetése is megközelíti a havi bruttó 2 millió forintot.","shortLead":"Egy év alatt 70 százalékkal emelték a képviselők fizetését. A legjobban kereső házelnök, Kövér László fizetése 2,4...","id":"20190404_Mar_a_legkevesebbet_kereso_kepviselo_is_surolja_az_1_milliot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce994c0c-2748-4a2f-b2b0-36e3f6def5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78b00a5-920a-48f5-9ab8-e1686a93037b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Mar_a_legkevesebbet_kereso_kepviselo_is_surolja_az_1_milliot","timestamp":"2019. április. 04. 10:55","title":"Már a legkevesebbet kereső képviselő fizetése is súrolja az 1 milliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új-zélandi család azt vette észre az Airbnb-s lakásban, hogy élő videót forgatnak róluk. Hiába jelentették a sokkoló élményt, az Airbnb ügyfélszolgálata többszöri hívásra sem cselekedett, csak azt ismételgette, hogy nem kapnak pénzvisszatérítést.","shortLead":"Egy új-zélandi család azt vette észre az Airbnb-s lakásban, hogy élő videót forgatnak róluk. Hiába jelentették...","id":"20190405_Kamerat_talaltak_az_kivett_lakasban_az_Airbnbt_mit_sem_erdekelte_a_panasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f77db54-9669-4565-a1c1-09ad26aa6639","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Kamerat_talaltak_az_kivett_lakasban_az_Airbnbt_mit_sem_erdekelte_a_panasz","timestamp":"2019. április. 05. 21:39","title":"Kamerát találtak a kivett lakásban, az Airbnb-t mit sem érdekelte a panasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]