Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerdai EU-csúcs zárónyilatkozatának tervezet szerint csak akkor kapnának az év végéig haladékot a britek, ha megtartják az EP-választást májusban. ","shortLead":"A szerdai EU-csúcs zárónyilatkozatának tervezet szerint csak akkor kapnának az év végéig haladékot a britek, ha...","id":"20190409_A_briteknek_is_reszt_kellene_vennie_az_EPvalasztason_a_Brexit_elhalasztasahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ac69b-e2d8-4b51-adf8-074c1f0760f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_A_briteknek_is_reszt_kellene_vennie_az_EPvalasztason_a_Brexit_elhalasztasahoz","timestamp":"2019. április. 09. 20:02","title":"A briteknek is részt kellene venniük az EP-választáson a Brexit elhalasztásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vezeték izzott, füstölt egy elektromos szekrényben. Az utasokat pótlóbuszok viszik.","shortLead":"Vezeték izzott, füstölt egy elektromos szekrényben. Az utasokat pótlóbuszok viszik.","id":"20190410_Tuz_lehetett_lezartak_a_3as_metro_felujitott_szakaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e34bc0-aa35-4ecf-8519-1495a8f79fd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Tuz_lehetett_lezartak_a_3as_metro_felujitott_szakaszat","timestamp":"2019. április. 10. 09:20","title":"Vezeték izzott egy állomáson, lezárták a 3-as metró felújított szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9cdec9-cdd8-4a56-aa81-b9a4175ac72b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Ab által szabott határidő már lejárt, ezért az MSZP-s Tóth Bertalan rákérdezett, hogy mikor rendezik végre a dolgot. \r

\r

","shortLead":"Az Ab által szabott határidő már lejárt, ezért az MSZP-s Tóth Bertalan rákérdezett, hogy mikor rendezik végre a dolgot...","id":"20190409_Emmi_Meg_folyik_a_szakertoi_munka_azert_nem_rendeztek_hataridore_a_rokkantnyugdijasok_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a9cdec9-cdd8-4a56-aa81-b9a4175ac72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec86f0e-ab2c-4601-ac4e-2438c63a4c73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Emmi_Meg_folyik_a_szakertoi_munka_azert_nem_rendeztek_hataridore_a_rokkantnyugdijasok_ugyet","timestamp":"2019. április. 09. 16:47","title":"Emmi: Még folyik a szakértői munka, azért nem rendezték határidőre a rokkantnyugdíjasok ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Allison Mack teljes felelősséget vállalt.","shortLead":"Allison Mack teljes felelősséget vállalt.","id":"20190409_Bunosnek_vallotta_magat_a_szexrabszolgakat_toborzo_szineszno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9b9029-b120-4441-891d-5297540b2ae2","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Bunosnek_vallotta_magat_a_szexrabszolgakat_toborzo_szineszno","timestamp":"2019. április. 09. 10:36","title":"Bűnösnek vallotta magát a szexrabszolgákat toborzó színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a YouTube is ugyanabban látja a \"televíziózás\" jövőjét, amiben a Netflix is.","shortLead":"A jelek szerint a YouTube is ugyanabban látja a \"televíziózás\" jövőjét, amiben a Netflix is.","id":"20190410_youtube_interaktiv_sorozat_netflix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7116f7-4868-40ae-b095-a6cea02b884b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_youtube_interaktiv_sorozat_netflix","timestamp":"2019. április. 10. 14:03","title":"A Netflixnek bejött, most a YouTube is csinál egy műsort, amiben a néző döntheti el, mit csináljon a főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet, milyen koalíció alakul majd.","shortLead":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet...","id":"20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea70c03-ad27-4856-a5f5-65c77016b3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","timestamp":"2019. április. 10. 05:02","title":"Mindkét nagy párt jelöltje győzelmi beszédet tartott Izraelben, de Netanjahu öröme lehet őszintébb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó szerint még nem kaptak bizonyítékokat az USA-tól, hogy a Huawei fenyegetést jelentene, Varga Mihály pedig arról beszélt, hogy a cég fontos stratégiai partnere a kormánynak. ","shortLead":"Szijjártó szerint még nem kaptak bizonyítékokat az USA-tól, hogy a Huawei fenyegetést jelentene, Varga Mihály pedig...","id":"20190409_A_magyar_kormanynak_eszebe_sincs_szakitani_a_Huaweijel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0795e6a2-fd14-446f-9f35-995a2a76b88d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_A_magyar_kormanynak_eszebe_sincs_szakitani_a_Huaweijel","timestamp":"2019. április. 09. 17:59","title":"A magyar kormánynak eszébe sincs szakítani a Huawei-jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b15f-5027-414e-a783-94ca3190778e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fura játékot űz olykor az agy az emberrel, olyan tevékenység hatását képes produkálni, amit valójában el sem végeztek. Például a kávézásét.","shortLead":"Fura játékot űz olykor az agy az emberrel, olyan tevékenység hatását képes produkálni, amit valójában el sem végeztek...","id":"20190410_reggeli_kave_hatasa_pszichologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b15f-5027-414e-a783-94ca3190778e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf48253-587f-42d2-90ac-1b3044c40a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_reggeli_kave_hatasa_pszichologia","timestamp":"2019. április. 10. 08:03","title":"Nézzen rá egy kávé képére a reggeli ébredés után, és lehet, hogy meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]