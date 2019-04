Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38f75667-ed30-4b74-a2a1-524d5a546600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A névelő hiánya nem véletlen, a medvét ugyanis nem a tónál, hanem a Heves megyei falu közelében látták.","shortLead":"A névelő hiánya nem véletlen, a medvét ugyanis nem a tónál, hanem a Heves megyei falu közelében látták.","id":"20190411_Medvebocsot_lattak_Balaton_kornyeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f75667-ed30-4b74-a2a1-524d5a546600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a41045-a59e-4286-a580-a085bb5e2805","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Medvebocsot_lattak_Balaton_kornyeken","timestamp":"2019. április. 11. 08:59","title":"Medvebocsot láttak Balaton környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos valótlanságokat terjesztettek oltásellenesek New Yorkban, aminek meg is lett a következménye: több száz gyerek lett kanyarós. Újabb iskolapélda született arról, miért is napjaink egyik legfőbb problémája a közösségi oldalakon terjedő dezinformáció.","shortLead":"Súlyos valótlanságokat terjesztettek oltásellenesek New Yorkban, aminek meg is lett a következménye: több száz gyerek...","id":"20190410_new_york_egeszsegugyi_szuksegallapot_oltasellenesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad75aa37-1db9-4b90-9f6d-0d1fc4e6eb24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_new_york_egeszsegugyi_szuksegallapot_oltasellenesseg","timestamp":"2019. április. 10. 11:03","title":"Itt az újabb példa, miért is akkora gond az oltásellenesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806cdfb2-0e07-43ab-8d5f-b1ea4637a45c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szolgálólány meséjének főszereplője szinte soha nem beszél a vallásáról, most mégis kivételt tett. ","shortLead":"A Szolgálólány meséjének főszereplője szinte soha nem beszél a vallásáról, most mégis kivételt tett. ","id":"20190411_Elisabeth_Moss_szcientologia_vallas_egyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=806cdfb2-0e07-43ab-8d5f-b1ea4637a45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e12eb1-4100-4da4-bf87-fff324b73232","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Elisabeth_Moss_szcientologia_vallas_egyhaz","timestamp":"2019. április. 11. 07:18","title":"Elisabeth Moss a szcientológiáról: Ez bonyolult dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dedc3da-106f-46ec-bbcc-a03c593f69a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BAH-csomópontnál talált robbanószerkezeteket hatástalanító Debrődi Péter arról beszélt: nem volt olyan körülmény, amire nem számítottak. Mindig a lehető legkevesebb tűzszerész végzi a hatástalanítást.","shortLead":"A BAH-csomópontnál talált robbanószerkezeteket hatástalanító Debrődi Péter arról beszélt: nem volt olyan körülmény...","id":"20190410_Debrodi_Peter_hos_tuzszeresz_BAHcsomopont_bomba_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dedc3da-106f-46ec-bbcc-a03c593f69a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a252f8-f0e3-46df-b102-1833dc31ac5c","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Debrodi_Peter_hos_tuzszeresz_BAHcsomopont_bomba_lezaras","timestamp":"2019. április. 10. 16:40","title":"\"Nem vagyok magányos hős\" – mondta a bombát hatástalanító tűzszerész (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapja még prototípus volt, mostanra viszont kész termékké vált az IKEA és a Sonos hangszórója. A polcként is használható termék még idén megérkezik Magyarországra, ahogy a cég különleges lámpája is.","shortLead":"Néhány hónapja még prototípus volt, mostanra viszont kész termékké vált az IKEA és a Sonos hangszórója. A polcként is...","id":"20190410_magyarorszag_ikea_sonos_hangszoro_ar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb580ce5-b994-4846-b4a0-a4fd16097c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_magyarorszag_ikea_sonos_hangszoro_ar","timestamp":"2019. április. 10. 13:33","title":"Magyarországon is kaphatók lesznek az IKEA hangos bútorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49a2623-73bc-41a1-a401-125fb6ce77e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az edző meglátogatta a gyereket a kórházban. A klub elküldte.","shortLead":"Az edző meglátogatta a gyereket a kórházban. A klub elküldte.","id":"20190410_Taktikai_fogast_akart_mutatni_de_eltorte_a_szegycsontjat_a_14_eves_vizilabdas_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d49a2623-73bc-41a1-a401-125fb6ce77e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e46d12-e9fd-44d1-92cb-f9011b59105c","keywords":null,"link":"/sport/20190410_Taktikai_fogast_akart_mutatni_de_eltorte_a_szegycsontjat_a_14_eves_vizilabdas_edzoje","timestamp":"2019. április. 10. 20:01","title":"Taktikai fogást akart bemutatni az edző, eltörte a 14 éves vízilabdás szegycsontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18bcc6-e205-44ac-aaf4-7e7a92ca07cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező 50 éves lett, és azt mondja, nem keserűségből megy el. Addig is színpadra állít egy „álmacsó” darabot.","shortLead":"A színész-rendező 50 éves lett, és azt mondja, nem keserűségből megy el. Addig is színpadra állít egy „álmacsó” darabot.","id":"20190411_Szikszai_Remusz_ismet_kulfoldre_koltozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c18bcc6-e205-44ac-aaf4-7e7a92ca07cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582cfb9e-c8f4-4b43-86fb-febe2b0424d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190411_Szikszai_Remusz_ismet_kulfoldre_koltozik","timestamp":"2019. április. 11. 10:49","title":"Szikszai Rémusz ismét külföldre költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57bbf26-513a-4c20-b887-954ea335093d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feladták a leckét az Apple-nek: a Huawei szívesen eladna neki 5G modemchipeket (biztosabbá téve az 5G-s iPhone mielőbbi megjelenését), no de mi a helyzet akkor a nemzetbiztonsági kockázattal?","shortLead":"Feladták a leckét az Apple-nek: a Huawei szívesen eladna neki 5G modemchipeket (biztosabbá téve az 5G-s iPhone mielőbbi...","id":"20190410_huawei_5g_modemchip_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f57bbf26-513a-4c20-b887-954ea335093d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27fc58b0-0d4f-42d5-ab69-edb663721ea4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_huawei_5g_modemchip_apple","timestamp":"2019. április. 10. 13:03","title":"Váratlan bejelentkezés: 5G chipet adna el a Huawei, de csakis az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]