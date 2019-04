Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e63a2e85-a054-46d1-b7b5-6a7427841025","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Az új adatvédelmi salátatörvény módosította a munka törvénykönyvét is. A szabályok pontosan meghatározzák, hogy a munkáltatók milyen feltételek mellett kezelhetik a munkavállalók erkölcsi bizonyítványát – hívja fel a figyelmet a PwC.","shortLead":"Az új adatvédelmi salátatörvény módosította a munka törvénykönyvét is. A szabályok pontosan meghatározzák...","id":"20190416_Mostantol_nem_kerhetnek_erkolcsi_bizonyitvanyt_barkitol_az_allasinterjun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63a2e85-a054-46d1-b7b5-6a7427841025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3139bd82-8e1f-400e-a467-a92fc0d39d4d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190416_Mostantol_nem_kerhetnek_erkolcsi_bizonyitvanyt_barkitol_az_allasinterjun","timestamp":"2019. április. 16. 05:45","title":"Mostantól nem kérhetnek erkölcsi bizonyítványt bárkitől az állásinterjún","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb8e8fe-7524-45a6-8e2d-ea93ac13d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi közgyűlés utólag fizettetné meg a batidai vadászkastélyhoz vezető út jogtalan használatát.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi közgyűlés utólag fizettetné meg a batidai vadászkastélyhoz vezető út jogtalan használatát.","id":"20190414_Lazarek_evekig_suttyomban_hasznaltak_az_onkormanyzat_vadaszkastelyhoz_vezeto_utjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eb8e8fe-7524-45a6-8e2d-ea93ac13d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d0fd69-6b82-4fda-96de-8e5b8a03dcf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Lazarek_evekig_suttyomban_hasznaltak_az_onkormanyzat_vadaszkastelyhoz_vezeto_utjat","timestamp":"2019. április. 14. 22:07","title":"Lázárék évekig suttyomban használták az önkormányzat vadászkastélyhoz vezető útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f691a087-774e-4c2c-864a-9b5d5bc20f2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A déli vasút fejlesztését felügyelheti a volt kancelláriaminiszter, ezt Orbán Viktor jelentette be Szabadkán.","shortLead":"A déli vasút fejlesztését felügyelheti a volt kancelláriaminiszter, ezt Orbán Viktor jelentette be Szabadkán.","id":"20190416_Lazar_Janos_vasut_szerbia_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f691a087-774e-4c2c-864a-9b5d5bc20f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a352843-d0b6-45a6-a08b-2e079312e9cb","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Lazar_Janos_vasut_szerbia_vonat","timestamp":"2019. április. 16. 08:52","title":"Lázár János teljhatalmat kapott a déli vasútvonal építésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e654d60-451b-497b-ac1d-aceea2f75e1d","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Az egyik leghíresebb filozófus és politikai gondolkodó tanácstalanul áll a jövő előtt. „Bárcsak tudnám, mit hoznak a következő évek.” Optimista, mert nem látja alternatíváját a liberalizmusnak, Orbánnak pedig komoly problémái vannak az illiberális demokráciájával.","shortLead":"Az egyik leghíresebb filozófus és politikai gondolkodó tanácstalanul áll a jövő előtt. „Bárcsak tudnám, mit hoznak...","id":"20190415_Fukuyama_Orbannak_komoly_problemai_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e654d60-451b-497b-ac1d-aceea2f75e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7020119f-f5e9-44c9-9296-ce43ea9814ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Fukuyama_Orbannak_komoly_problemai_vannak","timestamp":"2019. április. 15. 11:49","title":"Fukuyama: Orbánnak komoly problémái vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76fcfccb-ed8a-48b4-b7f2-d115c2d9cbba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott az NVI elnökhelyettese a Népszavának, ebben több dologról szó esett, ami nincs megnyugtatóan rendezve a magyar választási rendszerben.\r

\r

","shortLead":"Interjút adott az NVI elnökhelyettese a Népszavának, ebben több dologról szó esett, ami nincs megnyugtatóan rendezve...","id":"20190415_Szavazo_halottak_ellenorizhetetlen_ajanlasi_rendszer__rengeteg_a_kerdes_a_valasztasi_rendszerben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76fcfccb-ed8a-48b4-b7f2-d115c2d9cbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62df526-bbbb-4d9b-9eb0-339980431014","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Szavazo_halottak_ellenorizhetetlen_ajanlasi_rendszer__rengeteg_a_kerdes_a_valasztasi_rendszerben","timestamp":"2019. április. 15. 06:59","title":"Szavazó halottak, ellenőrizhetetlen ajánlási rendszer – rengeteg a kérdés a választási rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5227b-0136-4de6-a45b-696c658653ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az esetet eddig az érintettek védelme miatt nem hozta nyilvánosságra a Vöröskereszt, igaz, azt sem tudják biztosan, életben van-e a fogoly. Ez a szervezet eddigi leghosszabb túsztörténete.



","shortLead":"Az esetet eddig az érintettek védelme miatt nem hozta nyilvánosságra a Vöröskereszt, igaz, azt sem tudják biztosan...","id":"20190415_Kiderult_2013_ota_raboskodik_az_Iszlam_Allamnal_egy_ujzelandi_apolono","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65f5227b-0136-4de6-a45b-696c658653ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352dda77-c2f9-46c9-9892-afce2e8dc190","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Kiderult_2013_ota_raboskodik_az_Iszlam_Allamnal_egy_ujzelandi_apolono","timestamp":"2019. április. 15. 10:32","title":"Kiderült, 2013 óta raboskodik az Iszlám Államnál egy új-zélandi ápolónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A becsületes magyar családok kaphatják meg a falusi csokot – írta a kormány. Csakhogy több szabály vagy épp a trükközőket segíti, vagy afelé mutat, hogy a tisztességtelenek helyett a szegényeket zárják ki.","shortLead":"A becsületes magyar családok kaphatják meg a falusi csokot – írta a kormány. Csakhogy több szabály vagy épp...","id":"20190415_csok_igenyles_lakastamogatas_csaladtamogatas_buktatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3554a57b-410b-40ef-9683-b01ffceaaf46","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_csok_igenyles_lakastamogatas_csaladtamogatas_buktatok","timestamp":"2019. április. 15. 17:10","title":"Hét pont, amelyen megcsúszhat a csok-igénylés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még soha nem olvadt meg a jég ilyen korán az alaszkai folyókon, mint idén. A hétvégén a Tanana folyó hagyományos, jégolvadási fogadójátéka is lezárult, miután annak jege is felengedett.","shortLead":"Még soha nem olvadt meg a jég ilyen korán az alaszkai folyókon, mint idén. A hétvégén a Tanana folyó hagyományos...","id":"20190416_jeg_alaszka_folyo_olvadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46df9f13-dcca-40ea-88bd-43de8b0997fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_jeg_alaszka_folyo_olvadas","timestamp":"2019. április. 16. 14:33","title":"Soha ilyen korán nem olvadt még el a jég az alaszkai folyókon, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]