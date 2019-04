Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan hibát találtak az Internet Explorerben, ami azoknak is kárt okozhat, akik egyébként sosem használják a böngészőt. Szinte minden windowsos számítógép érintett.","shortLead":"Olyan hibát találtak az Internet Explorerben, ami azoknak is kárt okozhat, akik egyébként sosem használják a böngészőt...","id":"20190415_windows_internet_explorer_kikapcsolasa_mht_fajlok_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873a6022-8499-49be-b61c-96f3827d14f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_windows_internet_explorer_kikapcsolasa_mht_fajlok_sebezhetoseg","timestamp":"2019. április. 15. 08:03","title":"Ezt most azonnal kapcsolja ki a számítógépén, ha jót akar magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3196ccc7-7341-4955-a987-a0fba58d74c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok műalkotást meg tudtak menteni, arról viszont még nincs információ, hogy a nem mozdítható részek sorsa mi lett.","shortLead":"Sok műalkotást meg tudtak menteni, arról viszont még nincs információ, hogy a nem mozdítható részek sorsa mi lett.","id":"20190416_Megmentettek_a_tuzoltok_a_NotreDame_legnagyobb_ertekeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3196ccc7-7341-4955-a987-a0fba58d74c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737cb6b8-791d-4728-8422-7526bc62f516","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Megmentettek_a_tuzoltok_a_NotreDame_legnagyobb_ertekeit","timestamp":"2019. április. 16. 06:41","title":"Megmentették a tűzoltók a Notre-Dame legnagyobb értékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a97cb5-49da-47d6-85c5-cfe793cd4357","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190415_Pisztaciafagyiban_Magyarorszag_jobban_teljesit_dijat_nyert_Romaban_a_Fazekas_Cukraszda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62a97cb5-49da-47d6-85c5-cfe793cd4357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4660e181-434e-4c77-aa0f-dd2da493d398","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Pisztaciafagyiban_Magyarorszag_jobban_teljesit_dijat_nyert_Romaban_a_Fazekas_Cukraszda","timestamp":"2019. április. 15. 14:26","title":"Pisztáciafagyiban Magyarország jobban teljesít: díjat nyert Rómában a Fazekas Cukrászda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3","c_author":"MTI / Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A korábban beharangozottakkal ellentétben azonban már csak 160 km/órás végsebességű vasútról beszélt Razvan Cuc. Így is jóval gyorsabban lehet majd eljutni szinte az összes fontos erdélyi városba Magyarországról vonattal.","shortLead":"A korábban beharangozottakkal ellentétben azonban már csak 160 km/órás végsebességű vasútról beszélt Razvan Cuc. Így is...","id":"20190416_Kolozsvar_es_a_magyar_hatar_kozti_szupervasutrol_beszelt_a_roman_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e376225-18b0-40a3-b78e-65c77d7adec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_Kolozsvar_es_a_magyar_hatar_kozti_szupervasutrol_beszelt_a_roman_miniszter","timestamp":"2019. április. 16. 19:51","title":"A román miniszter szerint az idén elkezdik a Kolozsvár-magyar határ közti szupervasutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738a9447-2fb2-40a4-8151-0e9a8f2d0a1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművész 82 éves volt. ","shortLead":"A színművész 82 éves volt. ","id":"20190416_Meghalt_Bacs_Ferenc_szinesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=738a9447-2fb2-40a4-8151-0e9a8f2d0a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1468de4-b21e-498f-b98e-f5a02387e08d","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Meghalt_Bacs_Ferenc_szinesz","timestamp":"2019. április. 16. 15:05","title":"Meghalt Bács Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt közleményében azt írja: megalázó és sértő fotót közöltek Nagy Blankáról, nem kértek bocsánatot, és amíg ezt meg nem teszik, semelyik rendezvényükre nem mehetnek be.","shortLead":"A párt közleményében azt írja: megalázó és sértő fotót közöltek Nagy Blankáról, nem kértek bocsánatot, és amíg ezt meg...","id":"20190416_A_DK_kitiltja_a_Pestri_Sracokat_minden_esemenyerol_Nagy_Blanka_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a669367-74b9-41f1-b7e7-35fb3887b9c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_A_DK_kitiltja_a_Pestri_Sracokat_minden_esemenyerol_Nagy_Blanka_miatt","timestamp":"2019. április. 16. 15:36","title":"Minden eseményéről kitiltotta a DK a Pesti Srácokat Nagy Blanka miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 80 milliós bírságot szabtak ki a bankra, mert megsértette az adósságfékszabályokat. ","shortLead":"Több mint 80 milliós bírságot szabtak ki a bankra, mert megsértette az adósságfékszabályokat. ","id":"20190415_Megbirsagolta_az_MNB_a_Cetelemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdaedbd5-d931-4a90-a864-dfeb4b0795ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Megbirsagolta_az_MNB_a_Cetelemet","timestamp":"2019. április. 15. 09:44","title":"Túl könnyen adott hiteleket, megbírságolta az MNB a Cetelemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52bea80-bfcc-4de9-8dbd-2b29b204d046","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"A településen békében élt egymással mindenféle népség, egészen addig. Ami történt, máig felfoghatatlan és feldolgozhatatlan. A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapjára édesapám, Balavány Vilmos emlékeiből jegyzeteltem.","shortLead":"A településen békében élt egymással mindenféle népség, egészen addig. Ami történt, máig felfoghatatlan és...","id":"20190416_Azok_az_idok_vissza_ne_jojjenek__egy_szemtanu_a_nagytetenyi_deportalasokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d52bea80-bfcc-4de9-8dbd-2b29b204d046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b1da3d-80bb-4573-a1e0-721222263923","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Azok_az_idok_vissza_ne_jojjenek__egy_szemtanu_a_nagytetenyi_deportalasokrol","timestamp":"2019. április. 16. 13:55","title":"„Azok az idők vissza ne jöjjenek” – egy szemtanú a nagytétényi deportálásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]