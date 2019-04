Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c60dc620-0e83-49e9-96c6-b37e52adab35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Geszti Péter a Rapülők újraélesztése után újra a múltból merít. A húsz évvel ezelőtt sikert sikerre halmozó Jazz+Az januárban újra összeáll a Sportaréna színpadán egy estére.","shortLead":"Geszti Péter a Rapülők újraélesztése után újra a múltból merít. A húsz évvel ezelőtt sikert sikerre halmozó Jazz+Az...","id":"20190416_Feltamad_a_Gesztifele_JazzAz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c60dc620-0e83-49e9-96c6-b37e52adab35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7443d4-df54-4ccd-afbe-d2413637c4c6","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Feltamad_a_Gesztifele_JazzAz","timestamp":"2019. április. 16. 10:36","title":"Feltámad a Geszti-féle Jazz+Az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090ea0f2-edb4-44fd-9f29-cf2721b6cddc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az új műszerek azt fogják kiszámítani, hogy két pont közötti távot mennyi idő alatt tette meg az autós, és ha túl gyorsan ment, jön majd a csekk. ","shortLead":"Az új műszerek azt fogják kiszámítani, hogy két pont közötti távot mennyi idő alatt tette meg az autós, és ha túl...","id":"20190416_Specialis_traffipaxokat_fognak_telepiteni_a_horvat_autopalyakra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=090ea0f2-edb4-44fd-9f29-cf2721b6cddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40405ef5-9372-431b-85f5-e2b97e1e7900","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Specialis_traffipaxokat_fognak_telepiteni_a_horvat_autopalyakra","timestamp":"2019. április. 16. 17:01","title":"Speciális traffipaxokat fognak telepíteni a horvát autópályákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"bankmonitor.hu","category":"enesacegem","description":"Július 1-től változik a JTM korlát, emiatt előfordulhat, hogy jövedelme alapján most még megkaphat valaki egy hitelt, míg júliusban már kikosaraznák a bankok. ","shortLead":"Július 1-től változik a JTM korlát, emiatt előfordulhat, hogy jövedelme alapján most még megkaphat valaki egy hitelt...","id":"20190417_Mi_az_a_JTM_Ami_miatt_juliustol_kisebb_hitelt_vehet_fel_a_mostani_fizetesevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff2c907-3b0c-49ac-b767-6d7d732848df","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190417_Mi_az_a_JTM_Ami_miatt_juliustol_kisebb_hitelt_vehet_fel_a_mostani_fizetesevel","timestamp":"2019. április. 17. 14:10","title":"Mi az a JTM? Ami miatt júliustól kisebb hitelt vehet fel a mostani fizetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Itt az új lista a legnagyobb adótartozókkal. ","shortLead":"Itt az új lista a legnagyobb adótartozókkal. ","id":"20190417_Tobb_mint_21_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_egy_budapesti_husos_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab7f662-1edc-4d46-899b-a7c788f43bf6","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Tobb_mint_21_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_egy_budapesti_husos_ceg","timestamp":"2019. április. 17. 05:10","title":"Több mint 2,1 milliárd forinttal tartozik a NAV-nak egy budapesti húsos cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszú vizsgálatot ígért a főügyész, a tanúk kihallgatását már elkezdték.","shortLead":"Hosszú vizsgálatot ígért a főügyész, a tanúk kihallgatását már elkezdték.","id":"20190416_Elmondta_Parizs_fougyesze_mit_tudnak_eddig_a_NotreDametuzrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159158e1-895a-49cb-bcde-879914b04550","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Elmondta_Parizs_fougyesze_mit_tudnak_eddig_a_NotreDametuzrol","timestamp":"2019. április. 16. 12:58","title":"Elmondta Párizs főügyésze, mit tudnak eddig a Notre-Dame-tűzről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6f281f-c276-4389-bb5f-02b5b2b95a10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Assassin's Creed: Unity nem csak egy újabb rész az orgyilkosokról szóló szériából. Most arra is jó lehet, hogy a játékban látott modellek alapján helyreállítsák Párizs hétfőn majdnem megsemmisült ékkövét. ","shortLead":"Az Assassin's Creed: Unity nem csak egy újabb rész az orgyilkosokról szóló szériából. Most arra is jó lehet...","id":"20190417_notre_dame_tuz_ubisoft_assassins_creed_unity_videojatek_3d_tervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c6f281f-c276-4389-bb5f-02b5b2b95a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eecda93-03de-4563-ab75-9a8efb3f5211","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_notre_dame_tuz_ubisoft_assassins_creed_unity_videojatek_3d_tervezes","timestamp":"2019. április. 17. 09:03","title":"Ez a játék annyira részletes, hogy segíthet megmenteni a leégett Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a08615-91a2-408b-a12c-851c761cd3a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eset Maryland államban történt az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Az eset Maryland államban történt az Egyesült Államokban. ","id":"20190416_Utasok_mentettek_ki_a_metrosinekre_esett_vak_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a08615-91a2-408b-a12c-851c761cd3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558bda6e-edbd-41d5-a123-d346e01ce6d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Utasok_mentettek_ki_a_metrosinekre_esett_vak_ferfit","timestamp":"2019. április. 16. 13:18","title":"Utasok mentették ki a metrósínekre esett vak férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fcb4dc-4aef-4da8-9d6b-f90bc1b17963","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem lehet egyszerű dolguk a kamuhíres oldalak szerzőinek, mikor reggelente a tükörbe néznek. A látogatottság – és így a reklámbevételek – növelése érdekében még a Notre-Dame katedrális katasztrófáját is meglovagolják. Főszerepben: Orbán Viktor.","shortLead":"Nem lehet egyszerű dolguk a kamuhíres oldalak szerzőinek, mikor reggelente a tükörbe néznek. A látogatottság – és...","id":"20190417_orban_viktor_notre_dame_ujjaepitese_migransok_franciaorszag_macron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7fcb4dc-4aef-4da8-9d6b-f90bc1b17963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad463c5c-e675-449e-92d3-f43c8c9dd4c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_orban_viktor_notre_dame_ujjaepitese_migransok_franciaorszag_macron","timestamp":"2019. április. 17. 08:03","title":"Körmönfont hazugság terjed Orbánról és a Notre-Dame kapcsolatáról a neten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]