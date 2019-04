Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22bfa709-8b61-47ee-ad90-94da71df707d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190423_Es_akkor_feltunik_a_Sesame_Street_vicces_babja_a_Tronok_Harcaban_aki_megoldja_a_tronviszalyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22bfa709-8b61-47ee-ad90-94da71df707d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5b580b-5798-4645-8884-13e3d730b4f8","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Es_akkor_feltunik_a_Sesame_Street_vicces_babja_a_Tronok_Harcaban_aki_megoldja_a_tronviszalyt","timestamp":"2019. április. 23. 14:16","title":"Feltűnik a Sesame Street vicces bábja a Trónok Harcában, és megoldja a trónviszályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Majdnem háromszor annyi szavazatot kapott az ukrán elnökválasztáson a humorista jelölt, mint a jelenlegi elnök az exit pollok előrejelzése szerint. Porosenko már gratulált is a legyőzőjének. \r

\r

","shortLead":"Majdnem háromszor annyi szavazatot kapott az ukrán elnökválasztáson a humorista jelölt, mint a jelenlegi elnök az exit...","id":"20190421_Az_elso_exit_pollok_szerint_Zelenszkij_tonkreverte_Porosenkot_az_ukran_elnokvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305b0739-7eb5-4483-b824-16e9f54174f6","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Az_elso_exit_pollok_szerint_Zelenszkij_tonkreverte_Porosenkot_az_ukran_elnokvalasztason","timestamp":"2019. április. 21. 19:17","title":"Az első exit pollok szerint Zelenszkij tönkreverte Porosenkót az ukrán elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb02251-4648-4a4e-971d-92318fefc5e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt pénzügyminiszter keserű közleményben jelentette be a Modern Magyarország Mozgalom működésének befejezését. ","shortLead":"A volt pénzügyminiszter keserű közleményben jelentette be a Modern Magyarország Mozgalom működésének befejezését. ","id":"20190423_Megszunik_Bokros_Lajos_partja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdb02251-4648-4a4e-971d-92318fefc5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd66a105-9afa-4381-9464-b7625822c382","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Megszunik_Bokros_Lajos_partja","timestamp":"2019. április. 23. 09:58","title":"Megszűnik Bokros Lajos pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy embert kellett kórházba szállítani.\r

\r

","shortLead":"Egy embert kellett kórházba szállítani.\r

\r

","id":"20190421_Ket_auto_utkozott_Szombathelynel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee114b93-4cf2-4873-aec8-c8631b5677a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Ket_auto_utkozott_Szombathelynel","timestamp":"2019. április. 21. 21:41","title":"Két autó ütközött Szombathelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új-zélandi merényletre adott bosszú volt a Srí Lanka-i, több mint 300 áldozatot követelő öngyilkos robbantássorozat, jelentette be az ország védelmi minisztere.","shortLead":"Az új-zélandi merényletre adott bosszú volt a Srí Lanka-i, több mint 300 áldozatot követelő öngyilkos robbantássorozat...","id":"20190423_A_christchurchi_merenylet_bosszuja_volt_a_Sri_Lankai_robbantassorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd301c86-031b-4ade-b9f9-d09bc9238155","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_A_christchurchi_merenylet_bosszuja_volt_a_Sri_Lankai_robbantassorozat","timestamp":"2019. április. 23. 11:07","title":"A christchurchi merénylet bosszúja volt a Srí Lanka-i robbantássorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e60fd7d-0b54-46fc-9190-bad29e747f92","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bár Nadal és Djokovic is indult a tornán, a 13. kiemelt egy kiemelés nélküli játékossal játszotta a döntőt.\r

\r

","shortLead":"Bár Nadal és Djokovic is indult a tornán, a 13. kiemelt egy kiemelés nélküli játékossal játszotta a döntőt.\r

\r

","id":"20190421_Tenisz_Fognini_nyert_a_montecarloi_meglepetesdontot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e60fd7d-0b54-46fc-9190-bad29e747f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee04efc-19ea-4329-89c3-99170ed9dd1a","keywords":null,"link":"/sport/20190421_Tenisz_Fognini_nyert_a_montecarloi_meglepetesdontot","timestamp":"2019. április. 21. 17:28","title":"Tenisz: Fognini nyerte a monte-carlói meglepetésdöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Útinform tájékoztatása szerint az ország több pontján is torlódásokra kell számítani.","shortLead":"Az Útinform tájékoztatása szerint az ország több pontján is torlódásokra kell számítani.","id":"20190422_Tobb_kilometeres_a_kocsisor_Hegyeshalomnal_a_kilepo_oldalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9066763-e23d-491f-a886-7722ad6b8cf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_Tobb_kilometeres_a_kocsisor_Hegyeshalomnal_a_kilepo_oldalon","timestamp":"2019. április. 22. 16:16","title":"Több kilométeres a kocsisor Hegyeshalomnál, a kilépő oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4dc92a-a83a-4669-8be8-88329d327f12","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Achilles-ín-szakadást szenvedett hétfőn este Callum Hudson-Odoi, a Chelsea válogatott támadója. Ebben az idényben már biztosan nem léphet pályára.\r

","shortLead":"Achilles-ín-szakadást szenvedett hétfőn este Callum Hudson-Odoi, a Chelsea válogatott támadója. Ebben az idényben már...","id":"20190423_callum_hudson_odoi_chelsea_premier_league_serules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc4dc92a-a83a-4669-8be8-88329d327f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c637a8-ccc3-450e-a260-7d46277298dd","keywords":null,"link":"/sport/20190423_callum_hudson_odoi_chelsea_premier_league_serules","timestamp":"2019. április. 23. 11:35","title":"Kidőlt a Chelsea fiatal sztárja, vége a szezonjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]