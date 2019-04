A jelenlegi Honda Civic Type R 2017 óta van piacon, de már láthatóan nagyban dolgoznak a frissítésen, amely akár idén be is mutatkozhat.

A Civic Type R tesztautókat ezúttal a nürburgringi versenypályán szúrták ki. A Honda, mint látszik, jelenleg két prototípust futtat fehér és sárga színben.

Az előbbi többé-kevésbé ugyanaz az autó, amelyet már korábban is fotóztak, úgy tűnik azonban, hogy a sárga a fejlesztések egy másik vonalát viszi. Míg, bizonyos pontokon ugyanazokat az új elülső és hátsó lökhárítókat kapta, mint a fehér, a sárga autón a tető is álcázott, akárcsak a levegőbeömlő elemek. A Honda talán valamiféle könnyített karosszériaelemeket is tesztel az út CTR kapcsán.

© S.Baldauf

© S.Baldauf

Felmerült az is, hogy egy speciális kiadású modellel is készülhet, amelyen szénszálas a motortérfedél, illetve a tető. Mindenesetre a japán gyártó korábban azt közölte, hogy további változatokkal bővíti majd az Civic Type R-es vonalat, hogy még többféle vevőt szolgálhassanak ki. Az autógyártó korábban egy kisebb hátsó szárnyat is tesztelt, esetleg egy belépő szintű verziót is piacra dobva.

Sajnos ezeken a képeken kívül, nem sok mást info van még a frissített Civic Type R-ről, de feltételezhető, hogy megtartja a 2.0 literes turbófeltöltős négyhengerest, ugyanakkor a jelenlegi 320 lóerősnél is erősebb lehet.

A Honda várhatóan bemutatja még az idei év végén a Frankfurti Autószalonon bemutathatja a frissített Civic Type R-t.

