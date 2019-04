Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7e2505f-0810-4b72-899d-bb0e23876040","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Sok munkavállaló tényleg megteszi a legtöbbet, ami tőle telik, de van, amikor nem a tervek szerint sülnek el a dolgok. Mi van, ha tévedünk? Hogyan orvosoljuk a hibát? Hogyan reagáljunk?","shortLead":"Sok munkavállaló tényleg megteszi a legtöbbet, ami tőle telik, de van, amikor nem a tervek szerint sülnek el a dolgok...","id":"20190423_4_altalanos_munkahelyi_baki_es_megoldasuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7e2505f-0810-4b72-899d-bb0e23876040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d36b01-0f51-4d77-b91c-53105eaf0928","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190423_4_altalanos_munkahelyi_baki_es_megoldasuk","timestamp":"2019. április. 23. 15:30","title":"4 általános munkahelyi baki és megoldásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos példát láthattunk már arra, mi mindenre alkalmas egy algoritmus. Most itt az újabb, ezúttal a zene színtérről.","shortLead":"Számos példát láthattunk már arra, mi mindenre alkalmas egy algoritmus. Most itt az újabb, ezúttal a zene színtérről.","id":"20190423_death_metal_mesterseges_intelligencia_zene_dadabots","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ec416c-bb83-4c10-93f3-b6ce1c536d5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_death_metal_mesterseges_intelligencia_zene_dadabots","timestamp":"2019. április. 23. 12:03","title":"Itt belehallgathat: ez a mesterséges intelligencia 0-24-ben gyártja a metált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b32b7c-5e18-435b-b5c5-c2eaaed402e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fémkorlátot, fakerítést, bokrokat, oszlopot is kidöntött. ","shortLead":"Fémkorlátot, fakerítést, bokrokat, oszlopot is kidöntött. ","id":"20190423_Fotok_Keriteseken_bokrokon_at_hajtott_a_teraszra_a_kisteherauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76b32b7c-5e18-435b-b5c5-c2eaaed402e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c926cbf2-0ed1-4386-9fa3-9bc3a4df76a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_Fotok_Keriteseken_bokrokon_at_hajtott_a_teraszra_a_kisteherauto","timestamp":"2019. április. 23. 13:38","title":"Fotók: Kerítéseken, bokrokon át hajtott a teraszra a kisteherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig is szigorú keretek között jelenhettek meg videojátékok a kínai piacon, ám a jövőben még durvább szabályok lépnek életbe. ","shortLead":"Eddig is szigorú keretek között jelenhettek meg videojátékok a kínai piacon, ám a jövőben még durvább szabályok lépnek...","id":"20190423_kina_videojatek_cenzura_vertocsa_holttest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f761010a-d071-4cd1-b75c-555daf970fd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_kina_videojatek_cenzura_vertocsa_holttest","timestamp":"2019. április. 23. 19:03","title":"Kína bekeményít, amelyik videojátékban vér van, mehet a kukába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411198f4-618e-49e3-aeca-9f8053047993","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég azonnal szakértőket küldött Sanghajba, hogy megállapítsa, mi történt. ","shortLead":"A cég azonnal szakértőket küldött Sanghajba, hogy megállapítsa, mi történt. ","id":"20190422_Video_parkolas_kozben_gyulladt_ki_es_robbant_fel_egy_Tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411198f4-618e-49e3-aeca-9f8053047993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8915a0c8-132c-4c90-a99c-ca68144c7660","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_Video_parkolas_kozben_gyulladt_ki_es_robbant_fel_egy_Tesla","timestamp":"2019. április. 22. 10:28","title":"Videó: parkolás közben robbanhatott fel egy Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új-zélandi merényletre adott bosszú volt a Srí Lanka-i, több mint 300 áldozatot követelő öngyilkos robbantássorozat, jelentette be az ország védelmi minisztere.","shortLead":"Az új-zélandi merényletre adott bosszú volt a Srí Lanka-i, több mint 300 áldozatot követelő öngyilkos robbantássorozat...","id":"20190423_A_christchurchi_merenylet_bosszuja_volt_a_Sri_Lankai_robbantassorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd301c86-031b-4ade-b9f9-d09bc9238155","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_A_christchurchi_merenylet_bosszuja_volt_a_Sri_Lankai_robbantassorozat","timestamp":"2019. április. 23. 11:07","title":"A christchurchi merénylet bosszúja volt a Srí Lanka-i robbantássorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782494e6-45b4-4fb9-9420-90e85f09ee13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kötényben, kölnivel.","shortLead":"Kötényben, kölnivel.","id":"20190422_Orban_Viktor_is_locsolkodott_husvet_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782494e6-45b4-4fb9-9420-90e85f09ee13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a69a8bc-7d25-4dd9-8679-368d5b074c2e","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Orban_Viktor_is_locsolkodott_husvet_hetfon","timestamp":"2019. április. 22. 15:29","title":"Orbán Viktor is locsolkodott húsvéthétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly év végén rendezte a kormány a kórházak adósságát, mostanra újra 29 milliárd forint a lejárt tartozás.","shortLead":"Tavaly év végén rendezte a kormány a kórházak adósságát, mostanra újra 29 milliárd forint a lejárt tartozás.","id":"20190423_Harom_honap_alatt_megduplazodott_a_korhazak_adossaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca0b422-daf2-46c8-b49e-ac8061c8d7a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Harom_honap_alatt_megduplazodott_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2019. április. 23. 14:23","title":"Három hónap alatt megduplázódott a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]