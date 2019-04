Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac51038c-ab0c-4826-83c1-df9580481860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta új, kifejezetten laptopokba szánt processzorflottáját az Intel. A legerősebb lapka órajele 5 GHz-ig kúszhat fel. ","shortLead":"Bemutatta új, kifejezetten laptopokba szánt processzorflottáját az Intel. A legerősebb lapka órajele 5 GHz-ig kúszhat...","id":"20190424_intel_9_generacios_laptop_processzor_i9_9980_hk_5_gigahertz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac51038c-ab0c-4826-83c1-df9580481860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98373620-918c-44fc-95e7-f8988467431f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_intel_9_generacios_laptop_processzor_i9_9980_hk_5_gigahertz","timestamp":"2019. április. 24. 08:03","title":"Ettől felgyorsulnak a laptopok: 5 GHz-en is elzakatol az Intel új processzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden összeszerelt Galaxy Foldot ellenőrizni fog a Samsung, hogy kiderítsék, mi baja a telefonnak, ezért az újságíróknak kiküldött tesztpéldányokat is visszakérik. ","shortLead":"Minden összeszerelt Galaxy Foldot ellenőrizni fog a Samsung, hogy kiderítsék, mi baja a telefonnak, ezért...","id":"20190423_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_problemak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e777478-f206-4937-a3a4-c04545a2899a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_problemak","timestamp":"2019. április. 23. 20:03","title":"Visszakéri a tesztpéldányokat az összehajtható telefonjából a Samsung, hogy megnézzék, mi vele a gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2319c9f-6724-4a0f-af60-429d1b91fe76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Katalin hercegnő által készített fotókon a herceg pulóvereit is közelebbről megismerhetjük.","shortLead":"A Katalin hercegnő által készített fotókon a herceg pulóvereit is közelebbről megismerhetjük.","id":"20190423_Lajos_herceg_egyeves_lett_es_uj_fotokkal_lehet_unnepelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2319c9f-6724-4a0f-af60-429d1b91fe76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cba8d4-4925-4860-831a-f0cd1fb7f8fa","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Lajos_herceg_egyeves_lett_es_uj_fotokkal_lehet_unnepelni","timestamp":"2019. április. 23. 07:30","title":"Lajos herceg egyéves lett, és új fotókkal lehet ünnepelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff1125c-aef3-4b26-a6c2-17390eaccc65","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"„A szakértők, a tanácsadók, a politológusok kancsal logikáját próbáltam előcsiholni magamból” – mondja Egyéni javaslat című, humoreszkeket tartalmazó új kötete születéséről a szerző.","shortLead":"„A szakértők, a tanácsadók, a politológusok kancsal logikáját próbáltam előcsiholni magamból” – mondja Egyéni javaslat...","id":"201916__spiro_gyorgy_iro__bundas_indulatrol_humorerzekrol__nevetni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bff1125c-aef3-4b26-a6c2-17390eaccc65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a27a50-bb09-45a1-aaff-89d634555e9e","keywords":null,"link":"/kultura/201916__spiro_gyorgy_iro__bundas_indulatrol_humorerzekrol__nevetni_kell","timestamp":"2019. április. 22. 20:00","title":"Spiró György: Nevessünk már egy kicsit magunkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly októberben megerőszakolt és meggyilkolt egy újságírónőt.","shortLead":"Tavaly októberben megerőszakolt és meggyilkolt egy újságírónőt.","id":"20190422_Harminc_ev_bortont_kapott_a_bolgar_ujsagirogyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c58366-0b76-40eb-8f6b-7f9e7d5ab972","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Harminc_ev_bortont_kapott_a_bolgar_ujsagirogyilkos","timestamp":"2019. április. 22. 20:24","title":"Harminc év börtönt kapott a bolgár újságírógyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4dc92a-a83a-4669-8be8-88329d327f12","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Achilles-ín-szakadást szenvedett hétfőn este Callum Hudson-Odoi, a Chelsea válogatott támadója. Ebben az idényben már biztosan nem léphet pályára.\r

","shortLead":"Achilles-ín-szakadást szenvedett hétfőn este Callum Hudson-Odoi, a Chelsea válogatott támadója. Ebben az idényben már...","id":"20190423_callum_hudson_odoi_chelsea_premier_league_serules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc4dc92a-a83a-4669-8be8-88329d327f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c637a8-ccc3-450e-a260-7d46277298dd","keywords":null,"link":"/sport/20190423_callum_hudson_odoi_chelsea_premier_league_serules","timestamp":"2019. április. 23. 11:35","title":"Kidőlt a Chelsea fiatal sztárja, vége a szezonjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Minimálisra csökkent az újonnan érkező külföldi EU-munkaerő hozzájárulása a nagy-britanniai munkavállalói állomány bővüléséhez a brit EU-tagságról tartott népszavazás óta.","shortLead":"Minimálisra csökkent az újonnan érkező külföldi EU-munkaerő hozzájárulása a nagy-britanniai munkavállalói állomány...","id":"20190422_A_szamok_is_igazoljak_hogy_a_Brexit_elvette_az_EUs_munkavallalok_kedvet_NagyBritanniatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c694f2ef-9a4d-4192-9a2e-a3d20dfcaed1","keywords":null,"link":"/kkv/20190422_A_szamok_is_igazoljak_hogy_a_Brexit_elvette_az_EUs_munkavallalok_kedvet_NagyBritanniatol","timestamp":"2019. április. 22. 18:44","title":"A számok is igazolják, hogy a Brexit elvette az EU-s munkavállalók kedvét Nagy-Britanniától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előző nap 138 millió Srí Lanka-i áldozattól írt, de ez sem sikerült sokkal jobban. ","shortLead":"Előző nap 138 millió Srí Lanka-i áldozattól írt, de ez sem sikerült sokkal jobban. ","id":"20190422_Husveti_uzeneteben_is_magat_dicserte_Donald_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6414df5-b970-4df9-b061-180178b00bc3","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Husveti_uzeneteben_is_magat_dicserte_Donald_Trump","timestamp":"2019. április. 22. 10:48","title":"Húsvéti üzenetében is magát dicsérte Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]