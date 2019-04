Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kerékpárost sodort el egy karambolozó autó Szegeden, a nő életét vesztette.\r

\r

","shortLead":"Kerékpárost sodort el egy karambolozó autó Szegeden, a nő életét vesztette.\r

\r

","id":"20190429_Behajtott_a_tilosba_halalra_gazolt_egy_kerekparost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38da1efc-ae89-4bfe-9174-a73824057425","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Behajtott_a_tilosba_halalra_gazolt_egy_kerekparost","timestamp":"2019. április. 29. 08:03","title":"Tilosba behajtó autós okozta egy kerékpáros halálát Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több bank meglévő hálózatát is felvásárolná az OTP Horvátországban a Reuters szerint. A magyar bank nem kommentálta az értesüléseket.","shortLead":"Több bank meglévő hálózatát is felvásárolná az OTP Horvátországban a Reuters szerint. A magyar bank nem kommentálta...","id":"20190429_Horvatorszagban_es_Szloveniaban_terjeszkedne_tovabb_az_OTP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464d0e75-bca3-4b95-8be3-fa269dbf448e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_Horvatorszagban_es_Szloveniaban_terjeszkedne_tovabb_az_OTP","timestamp":"2019. április. 29. 18:34","title":"Horvátországban és Szlovéniában terjeszkedne tovább az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megfelezte a rengeteg, 100 gigabájtnyi mobilinternetet tartalmazó adatcsomagja díját a fiatal ügyfelei számára a Telenor. ","shortLead":"Megfelezte a rengeteg, 100 gigabájtnyi mobilinternetet tartalmazó adatcsomagja díját a fiatal ügyfelei számára...","id":"20190429_telenor_yes_adatcsomag_100_gb_internet_26_ev_alattiak_kedvezmeny_telekom_fiatal_opcio_vodafone_you","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3158fd-727c-4b86-a308-fa4747dfc8e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_telenor_yes_adatcsomag_100_gb_internet_26_ev_alattiak_kedvezmeny_telekom_fiatal_opcio_vodafone_you","timestamp":"2019. április. 29. 19:03","title":"Megfelezte a mobilnet árát a Telenor a 26 évnél fiatalabbaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyelvünk nemcsak ízeket érzékel, hanem szagokat is – derítették ki amerikai kutatók, akik úgy vélik, hogy felfedezésük révén csökkenteni lehetne a cukorbevitelt és fel lehetne venni a harcot az elhízással, ha édes szagokkal gazdagítanák az ételeket.","shortLead":"Nyelvünk nemcsak ízeket érzékel, hanem szagokat is – derítették ki amerikai kutatók, akik úgy vélik, hogy felfedezésük...","id":"20190428_nyelv_szaglas_cukorbevitel_elhizas_edes_szagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47938a9-4ac5-48db-a4d1-7023c1324d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_nyelv_szaglas_cukorbevitel_elhizas_edes_szagok","timestamp":"2019. április. 28. 15:03","title":"Ez sok mindent megváltoztathat: kiderült, hogy a nyelvünk is érzékel szagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 96 éves Menáhem Mendel Taub Izrael egyik legismertebb vallási vezetője volt. ","shortLead":"A 96 éves Menáhem Mendel Taub Izrael egyik legismertebb vallási vezetője volt. ","id":"20190429_Ezrek_bucsuztattak_a_nagykalloi_haszid_rabbit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bbd80d-18bc-4ebf-a9bb-0127cf5a4200","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Ezrek_bucsuztattak_a_nagykalloi_haszid_rabbit","timestamp":"2019. április. 29. 10:38","title":"Ezrek búcsúztatták a nagykállói haszid rabbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6257481-2d7a-4b84-8fbc-949b0ffaa6d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-dalszerzőt meghívták a Fehér Ház újságírói szervezetének éves vacsorájára szombaton, ahol több okból is magára hívta a fotósok figyelmét. ","shortLead":"Az énekes-dalszerzőt meghívták a Fehér Ház újságírói szervezetének éves vacsorájára szombaton, ahol több okból is...","id":"20190429_Szoros_honaljaval_es_ukulelejevel_ket_fontos_uzenetet_is_becsempeszett_a_Feher_Hazba_Amanda_Palmer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6257481-2d7a-4b84-8fbc-949b0ffaa6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e30283-73d3-4b07-873b-b7d219e5b067","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Szoros_honaljaval_es_ukulelejevel_ket_fontos_uzenetet_is_becsempeszett_a_Feher_Hazba_Amanda_Palmer","timestamp":"2019. április. 29. 11:45","title":"Szőrös hónaljával és ukuleléjével két fontos üzenetet is becsempészett a Fehér Házba Amanda Palmer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c159957-9b79-46a1-bcb2-2fd9282e17e9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az eredeti szereplők közül a márciusban elhunyt Luke Perry fog hiányozni. ","shortLead":"Az eredeti szereplők közül a márciusban elhunyt Luke Perry fog hiányozni. ","id":"20190429_Beverly_Hills_90210_sorozat_reboot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c159957-9b79-46a1-bcb2-2fd9282e17e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1bcf87-aea5-463f-bb02-c1009c06f5fc","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Beverly_Hills_90210_sorozat_reboot","timestamp":"2019. április. 29. 15:43","title":"Felújítják a Beverly Hills 90210 sikersorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több hazai gyárat is érint az elbocsátás.","shortLead":"Több hazai gyárat is érint az elbocsátás.","id":"20190429_Emberek_maradnak_munka_nelkul_Magyarorszagon_amiert_gyengelkedik_a_nemet_autoipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1ff924-e58d-4af4-9069-73f557ec0df7","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Emberek_maradnak_munka_nelkul_Magyarorszagon_amiert_gyengelkedik_a_nemet_autoipar","timestamp":"2019. április. 29. 10:40","title":"Emberek maradnak munka nélkül Magyarországon, amiért gyengélkedik a német autóipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]