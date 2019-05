Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reggel hét óra után pakolni kezdték teherautóra az egykori modell és Metál Lady maradék ingóságait.\r

\r

","shortLead":"Reggel hét óra után pakolni kezdték teherautóra az egykori modell és Metál Lady maradék ingóságait.\r

\r

","id":"20190503_Elkezdodott_Biro_Ica_kilakoltatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0abd6b-5c8d-4e65-9a49-42931cbd5bf5","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Elkezdodott_Biro_Ica_kilakoltatasa","timestamp":"2019. május. 03. 10:18","title":"Elkezdődött Bíró Ica kilakoltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66b6d691-86f1-4b4c-ad32-22c6ce121dec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Morcheeba mellett José González, Róisín Murphy és Gilles Peterson is fellép a Balaton Pikniken.","shortLead":"A Morcheeba mellett José González, Róisín Murphy és Gilles Peterson is fellép a Balaton Pikniken.","id":"20190502_Balaton_Piknik_Morcheeba_Jose_Gonzalez_fellepok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66b6d691-86f1-4b4c-ad32-22c6ce121dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddcf171-7c98-470f-95c6-ec5a3486575f","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Balaton_Piknik_Morcheeba_Jose_Gonzalez_fellepok","timestamp":"2019. május. 02. 13:58","title":"Világsztárok jönnek a Balatonra ősszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember a helyszínen meghalt.","shortLead":"Egy ember a helyszínen meghalt.","id":"20190502_frontalis_utkozes_auto_kamion_m2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714de035-d857-4680-84b6-6ecde395beb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_frontalis_utkozes_auto_kamion_m2","timestamp":"2019. május. 02. 13:33","title":"Tragédia az M2-esen: frontálisan ütközött autó és kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján kiderült, nemcsak a Messengert, a közösségi oldal fő applikációját is frissítik a fejlesztők – amit elviekben már mindenki letölthet a mobiljára. Mutatjuk, hogyan néz ki az új app.","shortLead":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján kiderült, nemcsak a Messengert, a közösségi oldal fő applikációját is frissítik...","id":"20190502_facebook_alkalmazas_f8_fejlesztoi_konferencia_csoportok_esemenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc590f3-7c63-4a61-bcf0-8d890537b62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_facebook_alkalmazas_f8_fejlesztoi_konferencia_csoportok_esemenyek","timestamp":"2019. május. 02. 08:03","title":"Mutatunk néhány képet arról, hogy fog kinézni az új Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3b0619-c8ea-42b5-8028-a724a5f3dd89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt mutatta ki egy új felmérés.","shortLead":"Ezt mutatta ki egy új felmérés.","id":"20190503_A_nemetek_szerint_Webernek_kell_az_Europai_Bizottsag_elere_kerulnie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb3b0619-c8ea-42b5-8028-a724a5f3dd89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfe19c1-d81d-4460-adf0-07a674e8b97e","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_A_nemetek_szerint_Webernek_kell_az_Europai_Bizottsag_elere_kerulnie","timestamp":"2019. május. 03. 07:15","title":"A németek szerint Webernek kell az Európai Bizottság élére kerülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de998d42-b88e-4088-89d4-453c2a0b85c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem beszélve a költségvetésnek okozott kárról. ","shortLead":"Nem beszélve a költségvetésnek okozott kárról. ","id":"20190502_EVOSZ_epeszu_programok_helyett_milliardok_mennek_zsebbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de998d42-b88e-4088-89d4-453c2a0b85c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebb09e2-59a7-42bc-8593-dbfec9400b1b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190502_EVOSZ_epeszu_programok_helyett_milliardok_mennek_zsebbe","timestamp":"2019. május. 02. 16:33","title":"ÉVOSZ: épeszű programok helyett milliárdok mennek zsebbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új Európát építeni érkezik. ","shortLead":"Új Európát építeni érkezik. ","id":"20190502_Salvini_mar_uton_van_Budapestre_a_repulorol_uzent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caea769b-064e-4374-89e3-01c5796af4f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Salvini_mar_uton_van_Budapestre_a_repulorol_uzent","timestamp":"2019. május. 02. 09:55","title":"Salvini már úton van Budapestre, a repülőről üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0551c53e-2e77-4b7b-a7c8-85d745cf44db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltóknak nyolc és fél órába telt, mire eloltották a tüzet. ","shortLead":"A tűzoltóknak nyolc és fél órába telt, mire eloltották a tüzet. ","id":"20190502_Osztrak_alagutban_egett_ki_teljesen_egy_magyar_sofor_kamionja__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0551c53e-2e77-4b7b-a7c8-85d745cf44db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca7b5bb-c98d-4f26-a618-b5154a865967","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Osztrak_alagutban_egett_ki_teljesen_egy_magyar_sofor_kamionja__fotok","timestamp":"2019. május. 02. 07:33","title":"Osztrák alagútban égett ki teljesen egy magyar sofőr kamionja – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]