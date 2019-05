Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a8e029f-1df1-43d0-b66d-d4cb5a093ee0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először rendeznek Nemzeti Futóversenyt június elején a fővárosban. Az esemény rendezője pont ugyanaz a cég, mint amelyik az óriási fitneszexpó, a Rogán Cecíliáék által átvett Fitbalance résztvevőinek adatait is kezeli. ","shortLead":"Először rendeznek Nemzeti Futóversenyt június elején a fővárosban. Az esemény rendezője pont ugyanaz a cég, mint...","id":"20190506_Rogan_Cecilia_uzleti_partnere_szervezi_a_Nemzet_Futasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a8e029f-1df1-43d0-b66d-d4cb5a093ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36eb6451-0f26-4737-a027-13838473a58a","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Rogan_Cecilia_uzleti_partnere_szervezi_a_Nemzet_Futasat","timestamp":"2019. május. 06. 10:21","title":"Rogán Cecília üzleti partnere szervezi a Nemzet Futását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db5aa6c-c468-4857-990d-0fbae030d9b5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Száz éve, 1919. május 7-én született Evita, azaz Eva Perón, Juan Perón argentin elnök felesége, a világ egyik legismertebb asszonya, aki a szegénységből küzdötte fel magát a hatalom csúcsára.","shortLead":"Száz éve, 1919. május 7-én született Evita, azaz Eva Perón, Juan Perón argentin elnök felesége, a világ egyik...","id":"20190505_Szinesznonek_indult_first_lady_lett_belole__szaz_eve_szuletett_Evita_Peron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1db5aa6c-c468-4857-990d-0fbae030d9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dbbc13-b8c9-42a0-af2b-874f9b024148","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Szinesznonek_indult_first_lady_lett_belole__szaz_eve_szuletett_Evita_Peron","timestamp":"2019. május. 05. 09:26","title":"Színésznőnek indult, first lady lett belőle – száz éve született Evita Perón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7500161f-1963-47a9-b5e2-eb6596a99812","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva nem zárja ki, hogy kilép az Európa Tanácsból (ET), és felmondja az Emberi Jogok Európai Egyezményét abban az esetben, ha nem születik kompromisszum Oroszország tagságáról az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében (PACE) - közölte Ivan Szoltanovszkij, Oroszország állandó ET-képviselője a RIA Novosztyi hírügynökség által vasárnap közreadott nyilatkozatában.","shortLead":"Moszkva nem zárja ki, hogy kilép az Európa Tanácsból (ET), és felmondja az Emberi Jogok Európai Egyezményét abban...","id":"20190505_Moszkva_felmondhatja_az_Emberi_Jogok_Eurropai_Egyezmenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7500161f-1963-47a9-b5e2-eb6596a99812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0904c9-2d86-4f5c-af51-e1f3a481489b","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Moszkva_felmondhatja_az_Emberi_Jogok_Eurropai_Egyezmenyet","timestamp":"2019. május. 05. 14:54","title":"Moszkva felmondhatja az Emberi Jogok Európai Egyezményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa azt kérte a bolgár hatóságoktól vasárnap, hogy ne fordítsák el fejüket, ne zárják be szívüket a migránsok láttán. Ugyanakkor sürgette az európai vezetőket a kontinensen kialakult egyenlőtlenségek felszámolására.","shortLead":"Ferenc pápa azt kérte a bolgár hatóságoktól vasárnap, hogy ne fordítsák el fejüket, ne zárják be szívüket a migránsok...","id":"20190505_Ferenc_papa_Bulgariaban_jegfuggony_osztja_meg_Europat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652a525f-d27e-4030-b5b9-0bef2c4d8781","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Ferenc_papa_Bulgariaban_jegfuggony_osztja_meg_Europat","timestamp":"2019. május. 05. 13:34","title":"Ferenc pápa Bulgáriában: „jégfüggöny” osztja meg Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e44ca6-df1e-4607-b1e7-182821044450","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A már bajnok Ferencváros az Üllői úton legyőzte az Újpestet, 13 ponttal vezeti a bajnokságot. Az Újpestnek sorozatban tizedszer nem sikerült megvernie a Ferencvárost. ","shortLead":"A már bajnok Ferencváros az Üllői úton legyőzte az Újpestet, 13 ponttal vezeti a bajnokságot. Az Újpestnek sorozatban...","id":"20190504_A_Fradi_megverte_az_Ujpestet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8e44ca6-df1e-4607-b1e7-182821044450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5e0667-9b16-4d2d-82ca-67d21ba66415","keywords":null,"link":"/sport/20190504_A_Fradi_megverte_az_Ujpestet","timestamp":"2019. május. 04. 21:35","title":"A Fradi megverte az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed26c0-5e94-4184-9481-36ae57efbf02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az talán nem meglepő, hogy az érettségi tárgyakban évek óta matematikából érik el a diákok a legrosszabb átlagot. De gondolták volna, hogy a legjobbat viszont fizikából?","shortLead":"Az talán nem meglepő, hogy az érettségi tárgyakban évek óta matematikából érik el a diákok a legrosszabb átlagot. De...","id":"20190504_Ket_abra_ami_bizonyitja_hogy_tenyleg_a_matematika_a_fo_mumus_az_erettsegin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed26c0-5e94-4184-9481-36ae57efbf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d52bfc4-aad7-4fb8-a24a-0f902d09df73","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Ket_abra_ami_bizonyitja_hogy_tenyleg_a_matematika_a_fo_mumus_az_erettsegin","timestamp":"2019. május. 04. 12:33","title":"Két egyszerű ábra, ami bizonyítja, hogy tényleg a matematika a fő mumus az érettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937492ee-1d27-42fa-aa82-90109d98d06a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utasok elhagyták a buszt, senki nem sérült meg a Gyöngyöshöz közeli balesetben.","shortLead":"Az utasok elhagyták a buszt, senki nem sérült meg a Gyöngyöshöz közeli balesetben.","id":"20190504_Porig_egett_egy_lengyel_busz_az_M3ason_ejszaka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937492ee-1d27-42fa-aa82-90109d98d06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fc4501-03a0-4650-ab24-67682efbc340","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_Porig_egett_egy_lengyel_busz_az_M3ason_ejszaka","timestamp":"2019. május. 04. 13:07","title":"Porig égett egy lengyel busz az M3-ason éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori pornódíva úgy döntött, otthagyja Olaszországot: Cicciolina Budapestre szeretne költözni az olasz parlament beperelése után.","shortLead":"Az egykori pornódíva úgy döntött, otthagyja Olaszországot: Cicciolina Budapestre szeretne költözni az olasz parlament...","id":"20190505_Cicciolina_Budapesten_nyitna_ezoterikus_irodat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2fe209-6e7f-41c6-a5e6-f7c349e0d1cb","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Cicciolina_Budapesten_nyitna_ezoterikus_irodat","timestamp":"2019. május. 05. 11:00","title":"Cicciolina Budapesten nyitna ezoterikus irodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]