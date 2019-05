Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy újabb funkciót készített a Térkép szolgáltatásához, ami lényegében megmondja, milyen ételt érdemes választani egy adott étteremben.","shortLead":"A Google egy újabb funkciót készített a Térkép szolgáltatásához, ami lényegében megmondja, milyen ételt érdemes...","id":"20190505_google_terkep_etterem_a_google_terkepen_okostelefon_applikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2762be30-7e04-488b-a168-26b9c5dc50c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_google_terkep_etterem_a_google_terkepen_okostelefon_applikacio","timestamp":"2019. május. 05. 14:03","title":"Már tesztelik a Google Térkép új funkcióját, amivel biztosan finomat fog enni az étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a912190-e86e-4c7a-8c9e-36a5f498a55b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Örök kérdés szabad-e ilyet tenni, még ha igény volna is rá. ","shortLead":"Örök kérdés szabad-e ilyet tenni, még ha igény volna is rá. ","id":"20190505_autos_video_parkolas_kutvolgyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a912190-e86e-4c7a-8c9e-36a5f498a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd72d9e-bee4-4b91-badd-32094206def0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190505_autos_video_parkolas_kutvolgyi","timestamp":"2019. május. 05. 08:36","title":"Csúnyán becsapdázták az autóst, aki gyakorlatilag beállt a Kútvölgyi kórház ajtajába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8251fd5e-cf59-4abc-8de7-35866402976b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még hogy Európa elveszítette a libidóját.","shortLead":"Még hogy Európa elveszítette a libidóját.","id":"20190505_Orban_es_Salvini_romanca_egy_karikaturan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8251fd5e-cf59-4abc-8de7-35866402976b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7d465d-9e89-4cdb-b32e-aed3c32b342e","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Orban_es_Salvini_romanca_egy_karikaturan","timestamp":"2019. május. 05. 15:37","title":"Orbán és Salvini románca egy karikatúrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b07d3d8-9310-45f8-a821-1b7f7aecc7e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jessica Anderson hiába futotta le új csúccsal a londoni maratont nővérruhában, a Guinness World Record nem hitelesítette a rekordot, mivel az öltözéke nem felelt meg a kategória szabályainak.","shortLead":"Jessica Anderson hiába futotta le új csúccsal a londoni maratont nővérruhában, a Guinness World Record nem...","id":"20190505_A_rossz_oltozek_miatt_ervenytelen_a_maratonfuto_apolono_Guinnessrekordja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b07d3d8-9310-45f8-a821-1b7f7aecc7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fac1bd9-3d53-48cb-b390-d9241764dacd","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_A_rossz_oltozek_miatt_ervenytelen_a_maratonfuto_apolono_Guinnessrekordja","timestamp":"2019. május. 05. 11:45","title":"A rossz öltözék miatt érvénytelen a maratonfutó ápolónő Guinness-rekordja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7210deb-59e3-46e7-9341-91a774dbe6c5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kányádi-estet tart a Kaláka együttes és Bogdán Zsolt színész a budapesti Vigadóban a költő május 10-i születésnapja alkalmából - közölte Gryllus Dániel, az együttes tagja.","shortLead":"Kányádi-estet tart a Kaláka együttes és Bogdán Zsolt színész a budapesti Vigadóban a költő május 10-i születésnapja...","id":"20190505_Kanyadiestet_tart_a_Kalaka_egyuttes_a_budapesti_Vigadoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7210deb-59e3-46e7-9341-91a774dbe6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e91eb51-9319-43bd-84d2-ca462828dab2","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Kanyadiestet_tart_a_Kalaka_egyuttes_a_budapesti_Vigadoban","timestamp":"2019. május. 05. 12:30","title":"Kányádi-estet tart a Kaláka együttes a budapesti Vigadóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ae7258-cca8-427c-9704-a6dd90878233","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Egy szegedi gazdálkodót küldhet padlóra a telekadó, mert az sokszorosa a cége nyereségének, de meghaladja a megadóztatott telek értékét is. Három évvel ezelőtt a szegedi önkormányzat azzal indokolta az itt újnak számító adónem bevezetését, hogy a kormányzat a költségvetésüket pár év alatt a felére csökkentette. A gazda meg mindennek issza a levét.","shortLead":"Egy szegedi gazdálkodót küldhet padlóra a telekadó, mert az sokszorosa a cége nyereségének, de meghaladja...","id":"20190506_A_telekado_lehet_a_vesztuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ae7258-cca8-427c-9704-a6dd90878233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c93779-2092-4bbc-8be2-6df85eb5f565","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_A_telekado_lehet_a_vesztuk","timestamp":"2019. május. 06. 14:25","title":"Így fojt meg teljesen egy vállalkozást a törvényesen kivetett telekadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8139488d-eb95-488a-ae6b-6076fe0f48c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország több pontját is hótakaró borítja. ","shortLead":"Magyarország több pontját is hótakaró borítja. ","id":"20190506_Itt_a_tavasz_szakad_a_ho_a_Kekesteton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8139488d-eb95-488a-ae6b-6076fe0f48c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaeabe9-0b4b-43d3-afab-570b8b844797","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Itt_a_tavasz_szakad_a_ho_a_Kekesteton","timestamp":"2019. május. 06. 13:04","title":"Itt a tavasz, szakad a hó a Kékestetőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca409de-f6f5-4600-8f89-9d5d3f206585","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szokatlan hideg egy technofesztivált ért utol.","shortLead":"A szokatlan hideg egy technofesztivált ért utol.","id":"20190505_Ilyen_fotokat_meg_biztos_nem_latott_zenei_fesztivalrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ca409de-f6f5-4600-8f89-9d5d3f206585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8351da42-4fcf-439e-a203-2ebdc83917b8","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Ilyen_fotokat_meg_biztos_nem_latott_zenei_fesztivalrol","timestamp":"2019. május. 05. 08:42","title":"Ilyen fotókat még biztos nem látott zenei fesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]