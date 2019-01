Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Airbus fenyeget, a népszavazásért küzdők visszalépnek, egy miniszter a kormányt bírálja. És megint kevesebbet tudunk, mint az előző nap.","shortLead":"Az Airbus fenyeget, a népszavazásért küzdők visszalépnek, egy miniszter a kormányt bírálja. És megint kevesebbet...","id":"20190124_Fokozodik_a_Brexithelyzet_mai_rossz_hireink_tavirati_stilusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ff2c9b-e0d6-4549-97fe-4afc9c275b68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Fokozodik_a_Brexithelyzet_mai_rossz_hireink_tavirati_stilusban","timestamp":"2019. január. 24. 17:21","title":"Fokozódik a Brexit-helyzet: mai rossz híreink távirati stílusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking még 1974-ben írta le tanulmányában a róla elnevezett Hawking-sugárzás nevű jelenséget, ami alapján a fekete lyukaknak előbb-utóbb el kell tűnniük. Egy izraeli kutatócsapat most egyel közelebb került ahhoz, hogy bebizonyítsa az elméletben igazolt jelenség létezését.","shortLead":"Stephen Hawking még 1974-ben írta le tanulmányában a róla elnevezett Hawking-sugárzás nevű jelenséget, ami alapján...","id":"20190124_stephen_hawking_fekete_lyuk_elparolgas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72c5fbb-acc0-4a0c-ac73-a3eb7b03f45e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_stephen_hawking_fekete_lyuk_elparolgas","timestamp":"2019. január. 24. 09:03","title":"45 éve tett egy jóslatot Stephen Hawking a fekete lyukakról, és úgy néz ki, igaza volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5933882d-479d-4e9f-960c-a076e3621f2a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsabban olvad Grönland jege, mint azt eddig vélték: egy új tanulmány szerint 2003 óta megnégyszereződött a jégveszteség mértéke.","shortLead":"Gyorsabban olvad Grönland jege, mint azt eddig vélték: egy új tanulmány szerint 2003 óta megnégyszereződött...","id":"20190124_gronland_jegolvadas_pnas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5933882d-479d-4e9f-960c-a076e3621f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe702d3-63e9-4a60-ae17-75c8b4ab11f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_gronland_jegolvadas_pnas","timestamp":"2019. január. 24. 15:03","title":"Vészesen fogy Grönlandon a jég, 7 méterrel is emelheti a tengerszintet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt vennének fel? Adnak hitelt a pénzintézetek katás jövedelemre? Vagy a kisadózók lemaradnak a jelenlegi, „még” kedvező hitelkamatokról?","shortLead":"Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt...","id":"20190123_A_nyomorusagos_nyugdijkilatasok_mellett_a_hitelfelvetel_is_gond_lehet_a_katas_vallalkozoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd656d2-733c-4af7-ab4a-47308f101169","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_A_nyomorusagos_nyugdijkilatasok_mellett_a_hitelfelvetel_is_gond_lehet_a_katas_vallalkozoknak","timestamp":"2019. január. 23. 14:45","title":"A nyomorúságos nyugdíjkilátások mellett a hitelfelvétel is gond lehet a katás vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b10098-d5ea-4c48-b999-d9f3d8ec71a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év egyik leghidegebb napján jutott eszükbe, hogy meglepjék otthon a szüleiket. Fagyási sérüléseket szereztek, kihűltek.","shortLead":"Az év egyik leghidegebb napján jutott eszükbe, hogy meglepjék otthon a szüleiket. Fagyási sérüléseket szereztek...","id":"20190123_minusz_45_fok_sziberia_ovoda_ovodasok_fagyas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50b10098-d5ea-4c48-b999-d9f3d8ec71a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f72fed-7496-42b6-be65-09967c5f78ed","keywords":null,"link":"/elet/20190123_minusz_45_fok_sziberia_ovoda_ovodasok_fagyas","timestamp":"2019. január. 23. 13:52","title":"Mínusz 45 fokban lépett le észrevétlenül két kislány az óvodából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dccca76-6fee-4029-9857-c0cfa473511e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családok védelméről szóló konzultáció nem minden eleme lesz kétharmados, Orbán nem akarja nagyon megkötni a következő kormányok kezét. A Magyar Rádió reggeli műsorában a miniszterelnök beszélt arról is, az NGO-k támogatásával Soros György tervének 6. pontját hajtaná végre az EU. Andy Vajna halála után a műsorvezető gyakorlatilag bocsánatkérést várt el azoktól, akik bírálták Orbán korábbi döntését. ","shortLead":"A családok védelméről szóló konzultáció nem minden eleme lesz kétharmados, Orbán nem akarja nagyon megkötni a következő...","id":"20190125_Orban_konzultacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dccca76-6fee-4029-9857-c0cfa473511e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b936543-a037-47e4-8fec-6a95a8215e05","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Orban_konzultacio","timestamp":"2019. január. 25. 07:43","title":"Orbán: \"Nehéz nép a mienk, a közeg ritkán inspirál sikerre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, Andy Vajnát a kormány saját halottjának tekinti.","shortLead":"Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, Andy Vajnát a kormány saját halottjának tekinti.","id":"20190124_A_Fiumei_uti_sirkertben_temetik_el_Andy_Vajnat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2df58c-064a-4b5b-afe1-afaf3bd10d19","keywords":null,"link":"/elet/20190124_A_Fiumei_uti_sirkertben_temetik_el_Andy_Vajnat","timestamp":"2019. január. 24. 10:39","title":"A Fiumei úti sírkertben temetik el Andy Vajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a64a447-5bfc-4203-a0ff-bade5c9bc414","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai hamarosan autókba kerülő fejlesztése révén minden korábbinál biztonságosabbá válhat a közúti közlekedés.","shortLead":"A Hyundai hamarosan autókba kerülő fejlesztése révén minden korábbinál biztonságosabbá válhat a közúti közlekedés.","id":"20190124_forradalmian_uj_legzsak_ami_a_masodik_utkozesnel_is_ved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a64a447-5bfc-4203-a0ff-bade5c9bc414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7c4a91-6f08-4009-9e59-87f2753b2b8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_forradalmian_uj_legzsak_ami_a_masodik_utkozesnel_is_ved","timestamp":"2019. január. 24. 13:21","title":"Forradalmian új légzsák, ami a második ütközésnél is véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]