A jövőben nyugodtan politizáljon, "álljon bele az európai és magyar értékek védelmébe" a Petőfi Irodalmi Múzeum, amelyet nemzeti jelentőségű irodalmi erőközponttá kell fejleszteni – ezt irányozza elő a hvg.hu birtokába került kormányzati előterjesztés. Az Emmi titkos javaslata ösztöndíjat és képzést biztosítana a "magyar érdekeket szem előtt tartó" újságíróknak, a pezsgőbb kulturális élet érdekében előírná a támogatott szerzők kötelező fellépését, és szakítana az "író ír írónak" elitista gyakorlatával. Milliárdokat szánnak arra, hogy az irodalmi múzeum "a magyar mátrix kiemelt és vonzó erőterévé" váljon, az ingatlana pedig az írószövetségek és a kultúra centrális székhelyévé. Káslerék milliárdokkal kitömött erőközpontba centralizálnák a kultúrát Az is kiderült, hogyan állítaná meg az elvándorlást a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. Béreket csökkentene külföldön, Romániában például 3 százalékkal. A Partizán EP-választási vitaestjén jártunk. Ez csak kampányszlogen – mondta pártja ígéretéről a Momentum politikusa Az a problémájuk, hogy olyan feladatokkal is találkoztak, amiket a tanév során nem érintettek. Németországban épp tüntetnek az érettségizők, mert szerintük nagyon nehéz a matekvizsga Szinte biztos, hogy a jövő héten bemutatkozó Asus Zenfone 6 a csúcstelefonok között is a leggyorsabbak közé fog tartozni, de a legérdekesebb faktor talán nem is ez lesz benne, hanem a notch hiánya, illetve az azzal összefüggő különleges kameraelhelyezés. Izgalmas androidos telefon jön az Asustól jövő héten Megjöttek az első információk a magyarérettségi érvelős és gyakorlati szövegalkotós részéről is. Filmekről és régészetről is írhatnak az érettségizők Kétcentis hó a Kőszegi-hegységben. Nézegessen képeket a májusi hóesésről Ezek a szaktanár által kidolgozott megoldások. Mutatjuk. Itt vannak a hétfői magyarérettségi megoldásai. Korabeli idézetek az impozáns fővárosi bérpaloták falain, lelkesen mesélő lakók egy eldugott belvárosi tetőteraszon, esőben elmosott pasaréti villák csendje, Bauhaus sakk a társadalombiztosító VIII. kerületi szociális bérlakásainál – ezeket láttuk a hétvégén rendezett Budapest100-on, amely idén a budai és pesti Bauhaust mutatta be. A Bauhaus itt van a szomszédban