Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"882ae810-52b9-45ef-bd80-056f3722caa7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő váratlan húzással kihátrált az Európai Néppárt csúcsjelöltje mögül. Ha jó stratégiát választ, akár az egész rendszer, ezzel együtt Weber széke is meginoghat. ","shortLead":"A magyar kormányfő váratlan húzással kihátrált az Európai Néppárt csúcsjelöltje mögül. Ha jó stratégiát választ, akár...","id":"20190507_Meg_tudja_buktatni_Orban_Viktor_Manfred_Webert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=882ae810-52b9-45ef-bd80-056f3722caa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d13de9-d5fa-4d32-8b9e-45b8ff89b177","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Meg_tudja_buktatni_Orban_Viktor_Manfred_Webert","timestamp":"2019. május. 07. 17:06","title":"Meg tudja buktatni Orbán Viktor Manfred Webert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje végre reagált Orbán Viktor hétfői kijelentésére. ","shortLead":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje végre reagált Orbán Viktor hétfői kijelentésére. ","id":"20190507_Weber_Magyarorszag_sajnos_rossz_iranyba_tart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f8960d-b001-4098-9c00-bcb432539248","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Weber_Magyarorszag_sajnos_rossz_iranyba_tart","timestamp":"2019. május. 07. 15:17","title":"Weber: Magyarország sajnos rossz irányba tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4573e5df-5c39-46ce-95d2-4d20bdd84cca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tibeti magaslatokon is élt a Homo nemzetséghez tartozó gyenyiszovai ember új bizonyítékok szerint. Ez az első alkalom, hogy a Gyenyosziva-barlangon kívül is találtak a fajhoz köthető fosszíliákat. Az ilyen szélsőséges körülményekhez való alkalmazkodás képességét korábban csak a Homo sapienshez kötötték.","shortLead":"A tibeti magaslatokon is élt a Homo nemzetséghez tartozó gyenyiszovai ember új bizonyítékok szerint. Ez az első...","id":"20190505_tibet_gyenyiszovai_ember_fosszilia_hipoxia_oxigengianyos_allapot_tuleles_magaslatokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4573e5df-5c39-46ce-95d2-4d20bdd84cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a20a2b-602c-4f9a-b764-8bd054caa2b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_tibet_gyenyiszovai_ember_fosszilia_hipoxia_oxigengianyos_allapot_tuleles_magaslatokon","timestamp":"2019. május. 06. 15:03","title":"Íme a 160 000 éves ember, akinek köszönhetjük, hogy nem halunk meg a magasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d27bc0f-7cf1-433c-aabf-4cd0d37ea029","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pilóta szerint villámcsapás miatt szűnt meg a rádiókapcsolat és kellett manuálisan irányítani a repülőt, szakértők azonban vitatják ezt. Az illetékes hatóság a személyzet felelősségét is vizsgálja.","shortLead":"A pilóta szerint villámcsapás miatt szűnt meg a rádiókapcsolat és kellett manuálisan irányítani a repülőt, szakértők...","id":"20190506_legi_katasztrofa_moszkva_seremetyjevo_kigyulladt_aeroflot_superjet_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d27bc0f-7cf1-433c-aabf-4cd0d37ea029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49299a8-3706-4740-a6f5-06388e71e356","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_legi_katasztrofa_moszkva_seremetyjevo_kigyulladt_aeroflot_superjet_repulogep","timestamp":"2019. május. 06. 22:12","title":"Megnevezték a moszkvai légikatasztrófa lehetséges okait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cd47ba-fc8f-40b7-bc82-7cf3ec8449aa","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"vilag","description":"Az osztrák alkancellár Budapestre hozta egyik pártbelijét, a kemény beszólásairól is hírhedt Harald Vilimskyt.","shortLead":"Az osztrák alkancellár Budapestre hozta egyik pártbelijét, a kemény beszólásairól is hírhedt Harald Vilimskyt.","id":"20190506_harald_vilimsky_orban_viktor_heinz_christian_strache_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09cd47ba-fc8f-40b7-bc82-7cf3ec8449aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d948d77c-9ccc-4335-b8e6-a79a87c899e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_harald_vilimsky_orban_viktor_heinz_christian_strache_budapest","timestamp":"2019. május. 06. 14:49","title":"Bőrnadrágban kampányoló oroszbarát keményvonalassal is találkája van ma Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869a907b-08a5-477e-84ec-246c84b5d7b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évről évre visszatérő probléma, hogy a kereskedők csak átcsomagolják magyarnak az olcsó import spanyol epret. ","shortLead":"Évről évre visszatérő probléma, hogy a kereskedők csak átcsomagolják magyarnak az olcsó import spanyol epret. ","id":"20190506_Olcso_import_epret_arulhatnak_draga_magyarkent_a_zoldsegesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=869a907b-08a5-477e-84ec-246c84b5d7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ff3ddc-265e-4966-9410-1a850dd7ad0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Olcso_import_epret_arulhatnak_draga_magyarkent_a_zoldsegesek","timestamp":"2019. május. 06. 19:34","title":"Olcsó importepret árulhatnak drága magyarként a zöldségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"598e8718-c363-439a-8b30-d56911f25453","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Michael Cohen megkezdte hároméves börtönbüntetésének letöltését.","shortLead":"Michael Cohen megkezdte hároméves börtönbüntetésének letöltését.","id":"20190506_michael_cohen_ugyved_donald_trump_bortonbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=598e8718-c363-439a-8b30-d56911f25453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafc58d6-971d-4a0a-a2d2-25473b50725a","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_michael_cohen_ugyved_donald_trump_bortonbuntetes","timestamp":"2019. május. 06. 21:51","title":"Börtönbe vonult Trump ügyvédje, akinek még sok mondanivalója volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai cég szerint az orosz hátterű, fake newst előállító, 500 ezres netes robothadsereg befolyásolja az európai közvéleményt az EP-választás előtt is. Leginkább a migráció témakörében születnek országokra egyénített tartalmak, de bármi jól jöhet, amely növeli a megosztottságot, és gyengíti a demokratikus intézményrendszerbe vetett hitet.



","shortLead":"Egy amerikai cég szerint az orosz hátterű, fake newst előállító, 500 ezres netes robothadsereg befolyásolja az európai...","id":"20190507_240_millio_europai_olvashatott_mar_orosz_eredetu_fake_newst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d89a887-2a9d-425c-b578-7e5d41e134bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_240_millio_europai_olvashatott_mar_orosz_eredetu_fake_newst","timestamp":"2019. május. 07. 16:32","title":"Az európaiak fele olvashatott már orosz eredetű fake newst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]