[{"available":true,"c_guid":"b58197db-7d0d-4207-b64f-727fbbd5809d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan mutat egymás mellett a japánok apró, és a németek gigantikus terepjárója. A forma nagyon hasonló, minden más azonban szögegyenesen eltérő. Szavazzon, melyik kellene jobban!","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan mutat egymás mellett a japánok apró, és a németek gigantikus terepjárója. A forma nagyon hasonló...","id":"20190510_a_nagy_parbaj_egymas_melle_tettuk_az_apro_jimnyt_es_a_8x_dragabb_nagy_g500at","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b58197db-7d0d-4207-b64f-727fbbd5809d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6d6a51-7ec0-495e-a310-ad8534d89bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_a_nagy_parbaj_egymas_melle_tettuk_az_apro_jimnyt_es_a_8x_dragabb_nagy_g500at","timestamp":"2019. május. 10. 08:21","title":"A nagy párbaj: egymás mellé tettük az apró Jimnyt és a 8x drágább nagy G500-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"nagy\" iPhone-ok után ezúttal a 2019-ben megjelenő legolcsóbb változatról készült egy koncepcióvideó a kiszivárgott információk alapján.","shortLead":"A \"nagy\" iPhone-ok után ezúttal a 2019-ben megjelenő legolcsóbb változatról készült egy koncepcióvideó a kiszivárgott...","id":"20190509_apple_iphone_11r_koncepcio_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10adb26-680c-43eb-991a-9a63ec5976dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_apple_iphone_11r_koncepcio_video","timestamp":"2019. május. 09. 10:33","title":"Videó: Így nézhet ki az új iPhone legolcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb55bc23-a5d6-47f8-ae80-12b871937ad4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Bertalan szerint nem volna helyes, ha a kormányfő beleavatkozna a csúcsjelöltek választási kampányába.","shortLead":"Havasi Bertalan szerint nem volna helyes, ha a kormányfő beleavatkozna a csúcsjelöltek választási kampányába.","id":"20190510_Orban_koszoni_de_nem_vitazik_Timmermansszal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb55bc23-a5d6-47f8-ae80-12b871937ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7699cd-a065-4ed4-8a2c-262aab6100ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Orban_koszoni_de_nem_vitazik_Timmermansszal","timestamp":"2019. május. 10. 17:35","title":"Orbán köszöni, de nem vitázik Timmermansszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten egy, most szerdán még három, a legutóbbi 4 milliárd forintos.","shortLead":"Múlt héten egy, most szerdán még három, a legutóbbi 4 milliárd forintos.","id":"20190508_Ujabb_nap_ujabb_tobb_milliardos_tendert_nyert_Meszaros_Lorinc_4iGje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7634d11f-5c74-4d9a-9954-a43b81a6b63d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Ujabb_nap_ujabb_tobb_milliardos_tendert_nyert_Meszaros_Lorinc_4iGje","timestamp":"2019. május. 08. 19:54","title":"Szerdán már a harmadik tendert nyeri Mészáros Lőrinc 4iG-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9627be-ce29-48d0-87d3-9e43ef5a18d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az összehangolt akcióban egy hálózat tagjait leplezték le.","shortLead":"Az összehangolt akcióban egy hálózat tagjait leplezték le.","id":"20190509_A_lakasba_betoro_rendorok_ebresztettek_a_drogkereskedoket_hajnalban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b9627be-ce29-48d0-87d3-9e43ef5a18d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fffc309-0ae3-4fb0-ae45-1d8b3bad2171","keywords":null,"link":"/elet/20190509_A_lakasba_betoro_rendorok_ebresztettek_a_drogkereskedoket_hajnalban__video","timestamp":"2019. május. 09. 12:26","title":"A lakásba betörő rendőrök ébresztették a drogkereskedőket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gépi algoritmus segítségével fogja szűrni azokat a kulcsszavakat az Instagram, melyeket hamis információk terjesztése miatt publikáltak készítőik. ","shortLead":"Gépi algoritmus segítségével fogja szűrni azokat a kulcsszavakat az Instagram, melyeket hamis információk terjesztése...","id":"20190510_instagram_oltasellenesseg_kampany_propaganda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69747a96-5c60-43eb-9849-88a4da8265a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_instagram_oltasellenesseg_kampany_propaganda","timestamp":"2019. május. 10. 12:33","title":"Az Instagram is nekimegy az oltásellenesek propagandájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c556da3a-7e83-4992-98f8-30adc909cda6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mától lehet rajta utazni a Mátrában.","shortLead":"Mától lehet rajta utazni a Mátrában.","id":"20190510_Sorra_epulnek_a_libegok_az_orszagban_itt_egy_ujabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c556da3a-7e83-4992-98f8-30adc909cda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e8b6c1-dc4a-4e87-a8db-3642ab0ff498","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Sorra_epulnek_a_libegok_az_orszagban_itt_egy_ujabb","timestamp":"2019. május. 10. 12:00","title":"Sorra épülnek a libegők az országban, itt egy újabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f28575-4323-4a3a-8bd8-2bb48e6427af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránnak szól a látogatás.","shortLead":"Iránnak szól a látogatás.","id":"20190510_B52eseket_kuldott_Katarba_Amerika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f28575-4323-4a3a-8bd8-2bb48e6427af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628c6144-5a74-43a9-8ca0-865f4dc6852e","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_B52eseket_kuldott_Katarba_Amerika","timestamp":"2019. május. 10. 07:54","title":"B–52-eseket küldött Katarba Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]