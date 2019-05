Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dab15be-591d-47fe-9acc-0bfaa3dc0db8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A természetes anyagok szerkezetét utánzó habszivacsot fejlesztettek ki kínai tudósok, melynek segítségével különválasztható egymástól a víz és az olaj, vagyis alkalmas az olajszennyezés elhárítására.","shortLead":"A természetes anyagok szerkezetét utánzó habszivacsot fejlesztettek ki kínai tudósok, melynek segítségével...","id":"20190512_polipropilen_habszivacs_viz_olaj_kulonvalasztasa_olajszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dab15be-591d-47fe-9acc-0bfaa3dc0db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d114da-b17f-4997-a85f-8a95cab4c3b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_polipropilen_habszivacs_viz_olaj_kulonvalasztasa_olajszennyezes","timestamp":"2019. május. 12. 10:03","title":"Egy különleges szivaccsal különválasztható a víz és az olaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4","c_author":"Fokasz Nikosz","category":"velemeny","description":"Migránskaraván nem létezik, de ha létezne, akkor sem kellene tőle tartani. A „migránskártyákat” pedig éppen Orbán Viktornak kellene a leghangosabban követelnie, ha tényleg a bevándorlás megállítása a célja. Ne dőljünk be a cinikus hatalmasok riogatásának! – figyelmeztet szociológus szerzőnk.","shortLead":"Migránskaraván nem létezik, de ha létezne, akkor sem kellene tőle tartani. A „migránskártyákat” pedig éppen Orbán...","id":"20190511_Migransriogatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14276121-16aa-47e4-9204-0c3be9c2350a","keywords":null,"link":"/velemeny/20190511_Migransriogatok","timestamp":"2019. május. 11. 09:00","title":"Fokasz Nikosz: Migránsriogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129315f6-e0b8-46ea-bb29-8315c6eeb065","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ante Covic eddig a berlini csapat U23-as együttesét vezette. ","shortLead":"Ante Covic eddig a berlini csapat U23-as együttesét vezette. ","id":"20190512_Megvan_Dardai_utodja_a_Herthanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=129315f6-e0b8-46ea-bb29-8315c6eeb065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd52633-8724-4b7b-b151-9390a7c019d7","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Megvan_Dardai_utodja_a_Herthanal","timestamp":"2019. május. 12. 13:45","title":"Megvan Dárdai utódja a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főváros ígéri, nyárra kicseréli a köz- és gyerekintézményekben az ólom vízcsöveket, amelyek miatt ólomszennyezett lehet az ivóvíz. A szennyeződés mértéke a víz keménységétől, lágyságától is függ.



","shortLead":"A főváros ígéri, nyárra kicseréli a köz- és gyerekintézményekben az ólom vízcsöveket, amelyek miatt ólomszennyezett...","id":"20190510_Fovaros_vannak_meg_olom_vizcsovek_egyes_gyerekintezmenyekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd532eb-a231-461d-bf64-61ba088e1e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Fovaros_vannak_meg_olom_vizcsovek_egyes_gyerekintezmenyekben","timestamp":"2019. május. 10. 18:43","title":"Főváros: Vannak még ólom vízcsövek egyes gyerekintézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8badcfb-cd92-4bf7-8c87-15cf2c9114c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ártándon bukott le egy férfi, aki egy lopott autóval akart az országba behajtani.","shortLead":"Ártándon bukott le egy férfi, aki egy lopott autóval akart az országba behajtani.","id":"20190512_opel_Artand_lopott_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8badcfb-cd92-4bf7-8c87-15cf2c9114c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8d86f9-8c9c-428c-87f4-ddb116487afe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_opel_Artand_lopott_auto","timestamp":"2019. május. 12. 09:15","title":"Szinte a szalonból jött a sokmilliós Opel, amit a határon elkaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állítólag olyan gazdaságoktól is vásárol a cég, ahol nem tartják eléggé jó körülmények között a sertéseket.","shortLead":"Állítólag olyan gazdaságoktól is vásárol a cég, ahol nem tartják eléggé jó körülmények között a sertéseket.","id":"20190511_Barbarsaggal_vadoljak_a_Tescot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f46ede-b056-4e0f-bc96-350af733b52f","keywords":null,"link":"/kkv/20190511_Barbarsaggal_vadoljak_a_Tescot","timestamp":"2019. május. 11. 18:10","title":"Barbársággal vádolják a Tescót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1527c22e-c997-4dd4-9f5f-564ebe6abb68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Fölényes, kilenc gólos győzelmet aratott a Győr a Bajnokok Ligája négyes döntőjének első mérkőzésén a Budapest Sportarénában a norvég Vipers Kristiansand ellen. Ezzel a zöld-fehérek sorozatban a negyedik, történetének ötödik BL-győzelmére készülhet. ","shortLead":"Fölényes, kilenc gólos győzelmet aratott a Győr a Bajnokok Ligája négyes döntőjének első mérkőzésén a Budapest...","id":"20190511_gyori_eto_vipers_kezilabda_bajnokok_ligaja_elodonto_nyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1527c22e-c997-4dd4-9f5f-564ebe6abb68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2126300-377c-4bc5-92a2-e501ccd314dd","keywords":null,"link":"/sport/20190511_gyori_eto_vipers_kezilabda_bajnokok_ligaja_elodonto_nyilatkozat","timestamp":"2019. május. 11. 19:46","title":"BL-döntőben a Győr: \"Szinte tökéletesen kézilabdáztunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d3a4d4-d3f6-4799-a902-52becccdcbc2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kiki Bertens nyerte a női versenyt a madridi salakpályás tenisztornán.","shortLead":"Kiki Bertens nyerte a női versenyt a madridi salakpályás tenisztornán.","id":"20190511_Madridi_tenisztorna_Bertens_nyerte_a_noi_finalet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83d3a4d4-d3f6-4799-a902-52becccdcbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfd0c46-3de8-4776-8095-e128e6fe9879","keywords":null,"link":"/sport/20190511_Madridi_tenisztorna_Bertens_nyerte_a_noi_finalet","timestamp":"2019. május. 11. 21:15","title":"Madridi tenisztorna: Bertens nyerte a női finálét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]