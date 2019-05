Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8badcfb-cd92-4bf7-8c87-15cf2c9114c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ártándon bukott le egy férfi, aki egy lopott autóval akart az országba behajtani.","shortLead":"Ártándon bukott le egy férfi, aki egy lopott autóval akart az országba behajtani.","id":"20190512_opel_Artand_lopott_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8badcfb-cd92-4bf7-8c87-15cf2c9114c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8d86f9-8c9c-428c-87f4-ddb116487afe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_opel_Artand_lopott_auto","timestamp":"2019. május. 12. 09:15","title":"Szinte a szalonból jött a sokmilliós Opel, amit a határon elkaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Velencei-tó lehet a következő évtized turizmusfejlesztésének nyertese. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Velencei-tó lehet a következő évtized turizmusfejlesztésének nyertese. ","id":"20190511_Gulyas_Gergely_A_Velenceito_egy_kihasznalatlan_aranybanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dccce4e-0e36-4445-8b80-03ed21b12d46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Gulyas_Gergely_A_Velenceito_egy_kihasznalatlan_aranybanya","timestamp":"2019. május. 11. 08:24","title":"Gulyás Gergely: A Velencei-tó egy kihasználatlan aranybánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felújítás meggyorsítására törvény is született, a francia parlament alsóháza ezt most elfogadta. ","shortLead":"A felújítás meggyorsítására törvény is született, a francia parlament alsóháza ezt most elfogadta. ","id":"20190511_Egymilliard_euro_gyulhetett_ossze_a_NotreDame_megmentesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dbe61e-47f0-4bf9-a1da-e81ffc12fb56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Egymilliard_euro_gyulhetett_ossze_a_NotreDame_megmentesere","timestamp":"2019. május. 11. 12:59","title":"Egymilliárd euró gyűlhetett össze a Notre-Dame megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5b4460-40be-4d90-92b8-5c31b1491733","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színészt felismerhetetlenre maszkírozták a Fox News alapítójáról szóló minisorozathoz. ","shortLead":"A színészt felismerhetetlenre maszkírozták a Fox News alapítójáról szóló minisorozathoz. ","id":"20190510_Russell_Crowe_Showtime_The_Loudest_Voice_elozetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec5b4460-40be-4d90-92b8-5c31b1491733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bb9988-1b10-4803-87ee-dc65aa2e45d5","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Russell_Crowe_Showtime_The_Loudest_Voice_elozetes","timestamp":"2019. május. 10. 16:49","title":"Russell Crowe még sosem volt ennyire rossz bőrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3743ef5b-7209-4f8a-9995-f61a11d11f1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez egy államtitkári válaszból derült ki. ","shortLead":"Ez egy államtitkári válaszból derült ki. ","id":"20190510_A_kormany_szerint_mar_leteznek_egyeni_nyugdijszamlak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3743ef5b-7209-4f8a-9995-f61a11d11f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864045bb-1f48-44bb-b008-e76dda4fd286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_A_kormany_szerint_mar_leteznek_egyeni_nyugdijszamlak","timestamp":"2019. május. 10. 16:27","title":"A kormány szerint már léteznek egyéni nyugdíjszámlák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907d147d-87c4-468b-a767-1aad83693d2e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Döntetlent játszottak Lipcsében.","shortLead":"Döntetlent játszottak Lipcsében.","id":"20190511_Bundesliga_meg_nem_bajnok_a_Bayern","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=907d147d-87c4-468b-a767-1aad83693d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff2d43a-f1f9-4eca-b850-f3fbeb975dc9","keywords":null,"link":"/sport/20190511_Bundesliga_meg_nem_bajnok_a_Bayern","timestamp":"2019. május. 11. 19:23","title":"Bundesliga: még nem bajnok a Bayern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a695ca-ba45-483d-8d1e-f4f8badba23d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul drog volt nála. ","shortLead":"Ráadásul drog volt nála. ","id":"20190511_Ejjel_sotet_ruhaban_futott_at_az_uton_egy_ferfi_Varpalotan_elgazoltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a695ca-ba45-483d-8d1e-f4f8badba23d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49a17f1-d3b7-4be8-88be-48046630523d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Ejjel_sotet_ruhaban_futott_at_az_uton_egy_ferfi_Varpalotan_elgazoltak","timestamp":"2019. május. 11. 15:42","title":"Éjjel, sötét ruhában futott át az úton egy férfi Várpalotán, elgázolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 16 hónapos fiút órákra magára hagyták, mire felfedezték, már nem volt magánál. Az eset Kanadában, Brit Kolumbiában történt.","shortLead":"A 16 hónapos fiút órákra magára hagyták, mire felfedezték, már nem volt magánál. Az eset Kanadában, Brit Kolumbiában...","id":"20190511_Forro_autoban_hagytak_a_kicsi_gyermeket_par_ora_mulva_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf03e382-9312-4a4e-b5f6-2eaeebce3a52","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Forro_autoban_hagytak_a_kicsi_gyermeket_par_ora_mulva_meghalt","timestamp":"2019. május. 11. 13:20","title":"Forró autóban hagyták a kicsi gyermeket, pár óra múlva meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]